La cita del rock que dará 9.000 euros en premios, en tiempo de descuento

Suena la sirena del tiempo de descuento para las bandas de rock asturianas que quieran actuar en San Mateo. El XXVII Concurso de Rock «Ciudad de Oviedo»- Alejandro Blanco «Espina», que convoca la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, cierra hoy el plazo de inscripción para el certamen que se celebrará, como es tradición, en la Plaza de Feijoo entre el 16 y el 20 de septiembre. El campeonato repartirá este año 9.000 euros en premios, cuyo desglose son 4.500 euros para el ganador, un segundo premio de 2.700 euros y 1.800 euros para el tercer clasificado.

La competición musical está abierta a la participación de cualquier solista o conjunto establecido en el Principado de Asturias, haya o no editado disco. Eso sí, existen dos condiciones sine qua non para apuntarse. Una, que en la actualidad no tengan contrato discográfico en vigor; dos, que no hayan sido los ganadores en ninguna de las últimas tres ediciones del Concurso de Rock, o lo que es lo mismo, en 2021, 2022 o 2023.

Las inscripciones se pueden realizar en esta última jornada de varias maneras, que se dividen en dos telemáticas y otras dos presenciales. Entre las modalidades a distancia, existe la posibilidad de hacer llegar al Ayuntamiento de Oviedo la documentación que figura en las bases del concurso mediante el registro electrónico en el portal del ciudadano de la web municipal www.oviedo.es o a través de la dirección de correo electrónico festejos@oviedo.es.

Aquellos que opten por la opción presencial para apuntarse a la competición musical pueden acercarse al Registro General Municipal (calle Quintana, 6) o acudir directamente a las oficinas de la Concejalía de Festejos, que acoge el Auditorio Príncipe Felipe. En ambos casos el horario de atención al público es de nueve de la mañana a dos de la tarde.

Basándose en los datos y materiales aportados por los grupos o solistas inscritos, y teniendo en cuenta, por supuesto, criterios artísticos, seleccionará un máximo de 15 bandas o solistas y 5 reservas, que pasarán a la fase final de actuaciones. Las bases completas del concurso se pueden consultar en la sección de trámites de Festejos en la web sede.oviedo.es.