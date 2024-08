Detenida una policía nacional tras chocar ebria en Oviedo

Una agente de la Policía Nacional de Asturias fue detenida en la tarde de ayer por miembros de la Policía Local de Oviedo después de provocar un accidente de tráfico en estado de ebriedad en la avenida de Colón. La mujer, fuera de servicio, iba haciendo eses, según aseguró un testigo presencial de los hechos. Poco antes de las ocho de la tarde, la policía se llevó por delante la puerta de un coche cuando el conductor estaba abriéndola. El hombre resultó al parecer con un golpe en la pierna, pero no tuvo que recibir asistencia médica, aunque la puerta del vehículo quedó completamente plegada.

Se atribuye a la agente, arrestada por la Policía Local, un delito de alcoholemia

Cuando los agentes locales acudieron al lugar del accidente, instantes después de que se registrase, la mujer se identificó sin ningún problema como agente de la Policía Nacional, pero eso no impidió que fuese sometida a la correspondiente prueba de alcoholemia. Y es que era evidente que se encontraba en estado de ebriedad. El resultado de la prueba no puso ser más descorazonador: 1,20 miligramos de etanol por litro de aire espirado, lo que supone cuadruplicar la tasa de alcohol permitida por la ley. Testigos presenciales indicaron que a los agentes municipales no les quedó otro remedio que detener a la mujer. Se le atribuiría un presunto delito contra la seguridad vial, en su modalidad de alcoholemia.

Este accidente se produce en un momento de especial sensibilización tras los últimos accidente de tráfico registrados en Oviedo y la región. Todavía está reciente la muerte de un motorista en la capital asturiana, y siguen en mal estado la joven que fue atropellada, también en Oviedo. Por si fuera poco, este lunes falleció un hombre al salir de la vía en Sobrescobio y este mismo martes murió un hombre en Gijón al precipitarse desde gran altura con su cuadriciclo. Y ello a pesar de que se están incrementando los controles.