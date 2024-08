Un guiño al periodismo escrito para la sala de prensa de la Biblioteca

La sala de prensa de la Biblioteca de Asturias lucirá un aspecto renovado y que hace un guiño a la actividad que se lleva a cabo su interior. César Frey, conocido artísticamente como "El Séptimo Crío", trabaja a destajo en un mural que representa a un joven que vende periódicos al grito de "¡Extra, extra!" a través de un altavoz. "En un mundo cambiante como el de la prensa, me inspiró mucho esta figura. Ya que no lo podemos recuperar, por lo menos que no olvidemos", destaca el artista. Frey, enamorado del mundo del grafiti desde que tuvo su primer contacto con la cultura hip-hop, es un amante del detalle y está rematando el último avión de papel del mural, que estará terminado esta semana. Una velocidad tomada de sus inicios pintando en la clandestinidad de la calle y necesaria por la gran cantidad de encargos que tiene.