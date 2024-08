Con José Avello al pie de la letra: un recorrido por Oviedo fiel a una novela de culto

"El juego del billar consiste en darle con un taco a una bola para que este toque las otras dos. Eso se llama hacer carambola. Lo digo por si alguien no lo sabe, porque en los bares de moda se juega sobre todo al polo o al snooker, sobre mesas con agujeros y eso es otra cosa". Así describe este deporte la novela "Jugadores de billar", la segunda y última del escritor José Avello (Cangas del Narcea, 1943 - Madrid, 2015), que con su retrato del Oviedo de los 80 logró conquistar a público y crítica cuando se publicó en 2001, y que consagró al escritor como "autor de culto".

Milagros Gonzalbo, en la entrada de San Juan el Real. / Germán Granado

Avello, al igual que hiciera Leopoldo Alas "Clarín" con "La Regenta", reflejó la sociedad ovetense de su época desde una perspectiva social. Una historia que traslada la acción a las calles de la capital del Principado, llevándola por lugares que sonarán familiares a aquellos que los vivieron. Por este motivo, la iniciativa "Ruta literaria", de la Red de Bibliotecas de Oviedo, que desde hace diez años organiza recorridos guiados enseñando localizaciones de novelas ambientadas en la ciudad, no podía dejar de lado a la obra de José Avello. Ya se hizo a primeros de agosto, pero tras el éxito rotundo de la cita, y teniendo a más de 30 personas en lista de espera, tuvieron que anunciar una segunda fecha que tuvo lugar esta semana.

Chelo Vega, explicando la localización en la calle Mon. / Germán Granado

En esta ocasión, la visita contaba con una gran sorpresa para los asistentes: la presencia de Milagros Gonzalbo, la que fuera mujer de José Avello –quien además de escritor fue docente en la Facultad de Bellas Artes de Madrid–, que pudo explicar aspectos de la novela desde una perspectiva mucho más cercana. "Es una satisfacción saber que más de 20 años después, esta novela sigue viva", reconoció Gonzalbo, que además destacó el carácter extrapolable de la obra. "Está ambientada en Oviedo, pero refleja la vida de cualquier capital de provincia". Además, explicó cómo la obra se fraguó a fuego lento, pero que su marido disfrutó enormemente durante el proceso. "No escribía todos los días, sino cuando se sentía inspirado y cuando tenía ganas, porque para él la escritura era un placer".

Algunos de los participantes en la ruta. / Germán Granado

La ruta recorre siete lugares de Oviedo donde transcurre la novela, relevantes para los personajes y la trama. La primera plaza se encuentra en la Basílica de San Juan el Real, y le continua la Calle Uría. El Teatro Campoamor es la tercera localización y la cuarta se encuentra en la calle Marqués de Santa Cruz. Después la visita continúa en la plaza del Fontán, llegando acto seguido a la calle Mon, y finalizando en la plaza del Paraguas.

Durante toda la ruta, Chelo Vega, la encargada de hacer de "guía", explicó la importancia de las ubicaciones en la historia y sus personajes, pero también su relación histórica de los hechos descritos con la realidad. Además, Vega invitó al público asistente a leer un pequeño fragmento del libro en el que se mencionaba cada una de las ubicaciones.

"En cuanto llegue a casa, voy a empezar a leerla. Todo lo que está contando Chelo me parece muy atractivo, y la novela transcurre en una época en la que yo era estudiante, por lo que probablemente conviví con personajes similares a los de la obra", señaló Marisa Ponga, que reconocía no haber leído "Jugadores de billar", y prácticamente desconocía todo de esa novela. La mayoría de los asistentes que acudieron a la ruta no habían leído la obra, pero se sentían atraídos por el recorrido. Es el caso de Mariluz Nárez, veterana de estas visitas y que aunque había empezado la lectura de la novela, la había abandonado. "Las rutas están muy bien porque logran que despierten tu curiosidad por lo que ha ocurrido en los lugares que has visitado". Las "Rutas Literarias" están resultando un éxito en Oviedo y una manera diferente de conocer la ciudad, pero también de vincularse a la literatura. Al final, no deja de ser un turismo con mucho sentido, a través de las obras de ficción que se ambientan en la ciudad y en los que, por supuesto, no puede faltar el retrato de "Jugadores de billar".

"Las bibliotecas necesitan más apoyo y más contundente" Chelo Vega, además de la "guía" de estas rutas literarias, es la Coordinadora de la Red de Bibliotecas de Oviedo. Es, además, una de las grandes impulsoras de estos recorridos que han llevado a la gente a conocer la ciudad a través de obras como "Tigre Juan. El Curandero de su honra", "El Maestrante" y, por supuesto, "Jugadores de billar". Vega explica que fue Carmen Ruiz-Tilve, que fuera catedrática de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Oviedo, quien les introdujo este amor a las rutas literarias. "Hará unos diez años que las organizamos nosotras, pero hace dos décadas, de la mano de Ruiz-Tilve, ya hicimos varias". Sin embargo, pese a ser una actividad que se hace desde hace mucho tiempo, comenta que cree que está poco apoyada por los estamentos oficiales. "La parte literaria y de bibliotecas necesita más apoyo y más contundente", resume. Respecto a la obra, Vega destaca su papel como una crítica social y un retrato de clases. "Es un retrato de la sociedad, una novela con una gran carga de crítica social y de clases como fue La regenta, pero actualizada. No me gusta comprar los dos libros, pero con ese guiño que hace José Abello a los Marqueses de Vegallana es evidente". "Es una obra magistral, es una obra de arte, es literatura con mayúsculas y es una obra que tienes que sentarte, leerla con calma, algo que necesitamos actualmente mucho", resume Vega sobre la novela de José Avello, a la que considera una obra de culto, pero "sin dejar de ser una lectura amena". Cree, además, que es un libro que terminará siendo considerado como un clásico, y destaca las palabras del autor Sergio del Molino, escritor de, entre otras, "La España vaciada", que no entiende por qué esta novela no es una referencia. Si bien era la segunda vez que se hacía este recorrido, se contó con la presencia de Milagros Gonzalbo, que recordaba como fue el proceso creativo de su marido para este escrito. "Solía pasar un mes tranquilamente sin escribir nada. Y luego sí, muchas noches, hasta las cuatro o a las cinco de la mañana, lo que hiciese falta. Pero no era sistemático, como esos estudiantes que se levantan a las siete de la mañana". Por último Gonzalbo quiso también recordar la primera novela de Avello, "La subversión de Beti García", que recuerda como una novela magistral. "La subversión en doble sentido, de subvertir los valores y doble versión, de una misma historia", resumía.

Suscríbete para seguir leyendo