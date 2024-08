Cantera de cineastas en Trascorrales

El camino hacia los "Oscar" comienza en Trascorrales. La antigua plaza del pescado de Oviedo se convirtió esta semana en una auténtica cantera de cineastas. El motivo fue la celebración de un taller de creación audiovisual titulado "¡3 días... y acción!" en el que una veintena de niños y jóvenes de entre nueve y dieciocho años hicieron sus primeros pinitos en materias como la edición y producción de cortometrajes. De esta manera, los menores, que pusieron el broche a las sesiones presentado dos secuencias de elaboración propia, descubrieron el duro trabajo de la industria.

Las clases se destinaron a inculcar aspectos básicos del mundo del cine, pero también incluyeron nociones de un nivel más avanzado. Es el caso de María García, de 18 años, que aprovechó la formación para "profundizar en tecnicismos", ya que desea dedicarse "al mundillo" en un futuro: "Es muy interesante, aprendo cosas nuevas que seguramente me sirvan para ganar experiencia". No obstante, a la joven ovetense le apasiona más la labor detrás de las cámaras: "Me llama más el trabajo sucio, por llamarlo de alguna forma, con los guiones, saber cómo se hace una película, lo que el espectador no ve".

Los perfiles dentro del taller distan entre sí. A Cristina Martínez le encantaría trabajar en el mundo del cine, aunque no empezó con la misma idea que otros: "De pequeña quería ser actriz, como Emma Watson, pero me gustaría trabajar en el cine en general, es lo que me gusta", añade Martínez. Ella explica el proyecto que hacen dentro del taller, con "dos cortos distintos, donde enseñan las laboras que puede esconder una película, como guionistas, directores, actores...". Al final, la iniciativa le sirvió para "valorar aún más el cine".

El pequeño Javier Díaz entró al curso con algunas dudas: "Sé que no voy a ser director, es muy difícil, pero por lo menos aprendo algo". Díaz es un amante de las películas de Marvel. Se atreve incluso a meterse en grandes debates de la industria: "De los tres que hay, creo que Tobey Maguire es el mejor Spiderman de todos", sentenció. El pequeño destaca que el curso "sirve para mejorar el trabajo en equipo y desarrollar la imaginación".

Lucía Lombardía y Alba Fernández se sientan juntas en el taller, aunque cada una tiene un rol diferente. La primera es la protagonista, y se siente "muy contenta de ser actriz". Por otro lado, Fernández destaca por su habilidad en el dibujo, y está "encantada con el taller y con el ambiente", a pesar de que llegó a la primera sesión sin una idea clara de qué se trataba. "Mis padres me dijeron que me habían apuntado al taller cuando estábamos comiendo en un restaurante, y no sabía muy bien qué pensar", indica esta joven que ahora ve el mundo del cine con otros ojos.

