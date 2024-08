Muere una mujer tomando el sol en la piscina del Club de Tenis de Oviedo

Un desagradable suceso conmocionó este viernes a numerosos usuarios y trabajadores del Club de Tenis de Oviedo. B. C. T., una mujer de 77 años falleció en torno a primera de la tarde de este viernes cuando se encontraba tomando el sol, tumbada sobre una de las hamacas de la zona de solarium de la piscina de verano de las instalaciones que la entidad privada tiene en la calle General Zuvillaga.

Según fuentes cercanas a la entidad, la mujer, socia del club desde hace muchos años, accedió a las dependencias de la céntrica calle carbayona sobre las doce y media de la mañana. Como solía ser habitual, acudió a la piscina y se tumbó en una de las hamacas. Pasadas las tres de la tarde se encendieron todas las alarmas. Algunos socios dieron por hecho que la mujer estaba echándose una cabezada en la hamaca. "Pasé por delante de ella y la vi tumbada, pero ni por lo más remoto me dio por pensar que estaría muerta", relató un hombre que estuvo en la piscina al mediodía. Sin embargo, un tiempo más tarde, una usuaria apreció que su postura no era del todo natural y tras fijarse durante un rato llegó a la conclusión de que la mujer no respiraba, procediendo a dar la voz de alarma.

Reanimación

Una médico que se encontraba en ese momento en las dependencias del club fue la primera en tratar de reanimar a la fallecida. Sus esfuerzos fueron en vano, como también lo fue la llegada de los sanitarios de la ambulancia, los cuales certificaron que la mujer había perdido la vida a causa de un repentino paro cardiaco.

Lo sucedido generó un considerable revuelo en las instalaciones, donde durante unos interminables minutos permaneció el cuerpo de la veterana socia. Poco antes de las cuatro de la tarde se personó también en el lugar una patrulla de la Policía Nacional para interesarse por lo ocurrido y contribuir a facilitar las labores para entregar el cuerpo a los servicios funerarios.

Pronto llegó hasta el lugar también el marido de la fallecida, al que lo sucedido pilló totalmente por sorpresa. Aunque el hombre mostró entereza para sobreponerse a la trágica pérdida, el personal sanitario le trasladó con mucho tacto y cariño las circunstancias que acabaron de manera fulminante con la vida de una mujer que era muy querida y conocida por la familia que conforman los asociados al Club de Tenis.