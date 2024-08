La Regenta vuelve a Vetusta 140 años después: así fue la primera ruta teatralizada por las calles de Oviedo

"La Regenta", es sin duda alguna, una de las obras culmen de la literatura española. Publicada por primera vez en 1884, su autor Leopoldo Alas "Clarín", hizo un reflejo de la Oviedo de su época desde una perspectiva social.

Denostada durante mucho tiempo, la obra del autor zamorano de nacimiento, pero asturiano de adopción, cumple este año 140 años de su primera publicación. Por este motivo el ayuntamiento de Oviedo ha preparado una serie de eventos para celebrar su aniversario. Ayer se llevó a cabo la primera de las funciones de " Rutas Literarias: Conociendo a Clarín" que cada sábado hasta el 9 de noviembre recorrerán algunos puntos de la ciudad con relevancia en la obra de Leopoldo Alas.

Pero estas rutas no se tratan de, simplemente, un recorrido turístico, sino que estarán amenizadas por las explicaciones de dos actores que interpretarán a Ana Ozores, la protagonista de "La Regenta" y a Ramón de Campoamor.

"El mayor reto ha sido poder sintetizar la vida de "Clarín" para poder ofrecerlas a un público ambulante a través de los espacios de la ciudad", resumía Eladio de Pablo, quien ha sido el encargado de escribir y dirigir las escenas con las que se descubre Oviedo y a Leopoldo Alas.

Cuenta, además, cómo ha sido el trabajo de los actores, quienes ya conocían al autor y a los personajes. "Están muy habituados al tema, y como siempre ha sido un placer trabajar con ellos", concluía.

Los actores Hugo Manso y Paula Mata, haciendo su interpretación en plaza Porlier. | David Cabo

"Es, junto a "El Quijote", la mejor novela de literatura española", sentenciaba el director, que además añadía que la crítica que hacía Leopoldo Alas sigue muy vigente. "Los personajes no hablan de cosas que solo afecten al siglo XIX, sino que sus temas son eternos: la lucha por la autenticidad, por la verdad y por la autorrealización son ideas que cualquier persona de nuestro siglo tiene".

"La Regenta es la obra que ha literaturizado Oviedo. Pocas ciudades pueden presumir de tener un doble de ficción", explicaba el director en torno a la importancia que la obra de "Clarín" tiene en la ciudad. De Pablo concluye recomendando la lectura de la obra y, por supuesto, la Ruta Teatralizada "Es un festival, aunque sin tanto ruido".

"Interpretar a Ana Ozores es un sueño para cualquier actriz asturiana. Estoy aprendiendo un montón, y reivindicar a "Clarín" me parece algo muy emocionante", comentaba Paula Mata. la actriz encargada de personificar a la protagonista de "La Regenta" en esta primera ruta, ya que ese papel lo compartirá estos meses con su compañera Bea Canteli. Mata destacaba la vigencia que sigue teniendo la obra a día de hoy y como mucho de lo que habla nos sigue siendo familiar. "Hemos avanzado mucho, por supuesto, pero muchos de los temas siguen siendo de actualidad, como esa concepción del honor y de la propiedad sobre las mujeres. Para verlo, solo hace falta encender el televisor". La actriz, además, ponía en valor la ruta como una manera de recordar el valor literario de la ciudad. "Es como estar dentro de una novela. Hemos paseado por los escenarios de los que hablaba "Clarín". Es algo precioso".

Por su parte, Hugo Manso es el actor encargado de dar vida en esta ruta al poeta Ramón de Campoamor, que aunque ya conocía, lo ha tenido que interpretar en otra faceta. "Ya había hecho de Campoamor en las rutas del teatro que llevan su nombre, pero hacerlo desde la perspectiva de poner en valor a Clarín ha sido como empezar de cero. Lo he cogido con muchísima ilusión. Como ovetense, me encanta poder interpretar a personajes de mi ciudad", explicaba el actor. Además, Manso, que aunque reconoce que no hace tanto que leyó la obra, destacaba que su crítica sigue teniendo mucha vigencia a pesar del inevitable paso del tiempo. "Ves el Oviedo que describe, y no solo lo reconoces arquitectónicamente, sino que también el algunos aspectos de la sociedad "rancia" que describe. Evidentemente, hemos avanzado mucho, pero cualquier crítica que incremente a esto, debe ser bienvenida". Por último, Manso defendía firmemente la reivindicación de la obra y su autor como dos símbolos de la ciudad. "Hay mucha gente que viene aquí para conocer Vetusta, no Oviedo. Es una de las obras más importantes de nuestra lengua, y no podemos dejar de darle la relevancia que merece como una forma de exportar arte asturiano", sentenciaba.

Hugo Manso (Ramón de Campoamor) y Paula Mata (Ana Ozores). / David Cabo

La Ruta recorre la trayectoria de Leopoldo Alas y "La Regenta" a través de 7 localizaciones. La primera, el teatro Campoamor, el Coliseo de la ciudad al que el escritor propuso el nombre en homenaje a Ramón de Campoamor. Seguía en la plaza Porlier, cercana al palacio de Camposagrado, lugar de trabajo de la mujer de Ana Ozores en la obra. La tercera parada es la plaza de la Catedral, no solo por el monumental templo, sino también por el palacio de Valdecarzana, que en "La Regenta" era el casino, y la estatua dedicada a la obra. Continúa en la plaza de la Constitución, donde se explica el homenaje que el autor tendrá al escritor. La quinta plaza es en la Universidad de Oviedo, donde se formó y fue catedrático, y de la que su hijo fue rector. Por último, la ruta concluye en el Campo San Francisco, donde un monumento recuerda a "Clarín".

La primera tanda de asistentes que ha podido hacer esta primera ruta disfrutaron de conocer esta faceta de Oviedo. "Es una gran manera de introducirse y conocer el contexto de la novela", contaba Virgilio Lorera, uno de los visitantes que, aunque reconocía no haber leído la obra, le despertaba curiosidad. "Quiero volver a leerla para ver los lugares del libro que nos han enseñado", explicaba Agustín Morales, que leyó "La Regenta" hace muchos años, pero que ahora tenía curiosidad de visitarla. De esta manera, los personajes de "La Regenta" vuelven a las calles de Oviedo, pero esta vez, para mostrar su valor literario.

