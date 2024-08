Los turistas toman el centro de Oviedo pese a lluvia: "Mejor sin calores"

"Si llueve, cogemos un paraguas y a patear la ciudad". Son las palabras de Esther Garrido y Luis Navas, dos madrileños que pasan unos días en Oviedo. Para ellos, el agua no es ningún impedimento. "Hemos llegado por la mañana y hemos subido al Naranco. Un chubasquero y a seguir con la ruta", aseguraron tras haber degustado parte de la gastronomía de la capital. "Esto era un poco lo que buscábamos, huir de los calores, nos encanta este clima. Mejor así", aseguraba él.

Aarón Barrero y su pareja, de paseo por Oviedo. / A. P.

Ayer, como cada domingo de agosto, centenares de turistas visitan la ciudad. Hay quienes llegan por la gastronomía, otros lo hacen por los monumentos y muchos huyen del calor y encuentran en Oviedo el mejor lugar en el que refugiarse. Este es el caso de Aarón Barrero que, junto a su pareja, ha huido de las altas temperaturas de Santa Cruz de Tenerife y ha encontrado en Asturias el "paraíso". "Que nos llueva encima. Teníamos muchas ganas de visitar Asturias y sus paisajes. Nos parece precioso", comentaba la pareja, que también ha quedado encantada con el centro histórico ovetense. "Vine cuando era pequeño y no me acordaba de lo bonito que es el centro. El contraste entre el paisaje, la lluvia y Oviedo nos ha llamado mucho la atención. Es algo que no tenemos en Tenerife, o al menos no tanto como aquí, y nos encanta", señalaba Barrero. Diana y Gustave están de ruta por Asturias y la agenda les marcaba Oviedo como destino para pasar el fin de semana. "Estamos contentos de que llueva", aseguraban por la tarde. Los días anteriores estuvieron en Luarca y tiene previsto visitar los Picos de Europa. "Venimos de Francia y esperamos que la lluvia continúe", decían en inglés.

Un matrimonio francés, por el centro de Oviedo. / A. P.

Muchas familias eligen Asturias como destino turístico por su oferta natural y las diferentes actividades que se ofrecen. Para los adultos, la sidra siempre es una ventaja "Venimos de Portugal y la sidra sabe igual aunque llueva", aseguraba Rui Cardoça, que tiene previsto pasar sus vacaciones familiares en Asturias. Para Cardoça, el clima es otro de los "encantos" que tiene el Principado. "Visitar el museo de Fernando Alonso es otra de las cosas que queremos hacer este verano. Si llueve no te mojas y es una muy buena opción si tienes niños pequeños", aseguraba el luso.

Luis Navas y Esther Garrido en el Antiguo. / A. P.

"Somos de Valladolid y hemos venido toda la familia a pasar unos días en Puerto de Vega. Sabíamos que daban lluvias pero no nos ha importado, nunca habíamos visitado Oviedo. Teníamos muchas ganas de ver la Catedral y la plaza del Ayuntamiento. Ya de paso nos hemos quedado a comer", indicaba Carlos Herrero, que no ha querido desaprovechar la oportunidad de visitar la capital asturiana.

Un domingo lluvioso en Oviedo, para muchos, es igual que un domingo soleado. Para otros, es sinónimo de "calidad", y así nos lo hizo saber Luis Navas, que quedó "encantado" con el clima asturiano, ya que en Madrid el calor es "sofocante". Sin embargo, lamentó no poder quedarse más días, ya que la estancia cada vez es "más cara y muchos días son demasiado". Teresa García vino a Oviedo a visitar a una amiga que vive en la capital y la lluvia tampoco hizo que sus planes se suspendiesen: "Lo primero que hemos hecho ha sido ir a misa, como todos los domingos. Luego hemos paseado por Oviedo, que es una ciudad fantástica", aseveraba entre risas. "Si cayese un chaparrón nos hubiésemos planteado cambiar los planes, pero por un poquito de agua no", comentaba ella.

El vallisoletano Carlos Herrero, visitando Oviedo. / A. P.

Entre otras cosas, Asturias es famoso por su clima y los turistas son conscientes de que en la maleta van a tener que incluir un chubasquero y un calzado apropiado para la lluvia. Sin embargo, esto no solo no es un problema, sino que incluso se trata de un reclamo turístico, un motivo más, de los muchos que existen, para visitar el Principado.

