Los barrios de Ventanielles y Teatinos ya están más cerca: abre la nueva glorieta de Santullano en Oviedo

"¿Ya era hora, eh?", le decía a Alfredo Canteli un vecino de la zona este de Oviedo. "Las grandes obras necesitan tiempo", respondía el Alcalde. Tras un año de trabajos, la glorieta de Santullano ya es una realidad. Vehículos y peatones circulan desde el mediodía de este martes por la nueva rotonda, que acerca los barrios de Teatinos y Ventanielles y sustituye al puente de Ángel Cañedo, que se decidió derribar para acometer esta obra. Canteli inauguró la glorieta a pie, junto al concejal de Planeamiento e Infraestructuras, Nacho Cuesta, y a varios vecinos que le acompañaron en el primer paseo por la zona, que frecuentaban ya los primeros caminantes. "Espero sea del gusto de todos los ovetenses y que alivie el tráfico antes de llegar a la rotonda de la Cruz Roja", explicaba el regidor desde la superficie interior de la rotonda, que abarca 4.300 metros cuadrados.

Les acompañaron Tomás Mediavilla, de la constructora OGENSA, y Adolfo Onís, el responsable municipal de la obra. "Terminamos un proyecto muy grande y de una enorme calidad en tiempo récord", agradecía Canteli, que destacó que la rotonda podía haber abierto antes, pero que quisieron esperar a que los trabajos de jardinería estuviesen más avanzados. La glorieta completa la nueva puerta de Oviedo por el margen derecho de la autopista "Y". Se suma a las otras dos obras ya terminadas en la zona: la nueva plaza de la Cruz Roja y el parque lineal rematado con el "arpa" de Guillén Lafuerza. Los trabajos, cofinanciados por los fondos europeos Edusi, han contado un presupuesto de 5,5 millones de euros. Las tres obras forman un espacio único conectado a través de un carril bici que discurre por el lado del gran pabellón de la ciudad y enlaza con el parque lineal inaugurado a mediados de julio.

Además del paso peatonal de conexión directa entre el entorno del centro comercial de Los Prados y el Palacio de los Deportes, ya están funcionamiento todos los carriles que salen de la rotonda para distribuir el tráfico hacia Teatinos-Pumarín y Ventanielles-Tenderina. La Policía Local estima que el tráfico en la nueva glorieta de la Cruz Roja se reducirá en un 30%. No obstante, mientras se inauguraba la rotonda se observaban algunas retenciones a las que el Alcalde restó importancia. "Eso no es nada, dos minutos como mucho. No hay ningún tapón a la entrada de la autopista. El sábado por la tarde entré en un minuto volviendo de Cudillero", señalaba.

Algunos vecinos se quejaban de la gran cantidad de semáforos que hay a lo largo del Bulevar de Santullano según se alejan del centro urbano, algo que podría congestionar el tráfico. Canteli, se mostró tajante al respecto: "Es lo que hay. Paramos en semáforos porque queremos que esto sea una ciudad y no una autopista". Además, animó a los ovetenses a usar las diferentes alternativas que ofrece Oviedo para descongestionar el tráfico, como la Ronda Sur y la A-2. "Le explicaba a un amigo que para ir al Centro Asturiano, puedes ir por la calle Uría en lugar de por General Elorza y llegas antes. Tenemos que aprovechar todas las opciones que tenemos", insistió el primer edil.

Por otro lado, la puesta de largo de la nueva glorieta supone la apertura al público de un nuevo pulmón verde de la ciudad. En total, la rotonda y su entorno suman casi 400 árboles y 900 arbustos, además de una zona de 12.000 metros cuadrados nuevos de praderas diseñada por el paisajista ovetense José Valdeón. El experto apuesta por una serie de especies de árboles que no precisan de podas, además de dar más preferencia a los arbustos frente al césped para minimizar los gastos de siegas y mantenimiento.

Canteli aprovechó la inauguración para pasar revista a todas las obras que hay en marcha en la ciudad. La pista de atletismo que ya está adjudicada y el proyecto para rehabilitar la plaza de toros y convertirla en un recinto cubierto para 9.000 espectadores centran ahora la atención del regidor, que antes de visitar otras obras (las de la calle Río Orlé en Ventanielles) destacó otras actuaciones en los barrios como las canchas de tenis y hockey de La Corredoria, el comedor de Ventanielles o la conversión del Palacio de los Niños en un lugar de ensayo para los músicos.