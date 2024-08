La investigadora Rosa María Menéndez López será la pregonera de las fiestas de San Mateo

La reconocida investigadora asturiana Rosa María Menéndez López, que entre otras muchas cosas puede presumir de haber sido la primera mujer en presidir el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), será la pregonera de las fiestas de San Mateo. "Es un auténtico honor y estoy muy emocionada. Puede parecer un tópico recurrente, pero es lo que siento de corazón. Haber sido elegida no es sólo un reconocimiento hacia mi persona, también lo es para la ciencia y para los científicos, que es el gremio al que represento", afirma Rosa María Menéndez.

La pregonera de San Mateo nació en Cudillero, aunque es una enamorada de la capital asturiana. "Soy pixueta, pero siempre he estado vinculada a Oviedo y llevo viviendo en la ciudad muchos años, así que me siento muy honrada. Espero hacerlo lo mejor posible", señala. Por el momento no tiene el discurso preparado, aunque se puede aventurar por dónde van a ir los tiros el próximo día 13 de septiembre, cuando se suba al balcón del Ayuntamiento. "Trataré de conectar la historia de Oviedo con el futuro de una ciudad que tiene enormes posibilidades y que tiene que seguir siendo atractiva en todos los sentidos para retener a los jóvenes", dice la científica. "También meteré algo relativo a la ciencia, como es lógico, pero tendré que ver cómo lo hago para no aburrir a la gente", explica con gracia Rosa María Menéndez.

La investigadora insiste en que está muy emocionada con la decisión del Ayuntamiento. "Es muy gratificante que se elija a alguien de mi gremio. Normalmente estamos acostumbrados a ver a figuras del deporte o a otras personas con profesiones más populares, así que es todo un honor. No obstante, hay que decir que Oviedo es una ciudad en la que la ciencia está muy presente y bien tratada, empezando por la Universidad y siguiendo por los centros de investigación", señala.

Resumir la extensa trayectoria profesional de Rosa María Menéndez López no es fácil. A lo largo de su carrera ha colaborado con numerosas industrias del sector eléctrico, aeronáutico, carboquímico y petroquímico. Además del CSIC, presidió la Asociación Europea de Materiales de Carbono (ECA). Actualmente trabaja en su casa científica, en el INCAR de La Corredoria (Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono), donde desarrolló prácticamente toda su carrera y donde también ha hecho historia. "Soy la única mujer directora del INCAR hasta el momento, aunque espero no ser la última", dice la investigadora, que está muy comprometida con la igualdad de género en la ciencia. No en vano, fue presidenta de la Comisión de Mujer y Ciencia del CSIC.

Ese compromiso y su reconocida trayectoria profesional es lo que ha llevado al Ayuntamiento a elegirla como pregonera de San Mateo. "Es una mujer muy vinculada a Asturias y a Oviedo, donde estudió y trabajó. Su labor investigadora ha sido reconocida internacionalmente, así como su capacidad de gestión y su permanente defensa y promoción del papel de la mujer en la ciencia. Es un lujo contar con alguien de esta categoría para abrir San Mateo", explica el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

Rosa María Menéndez ya tiene una calle en Oviedo con su nombre, concretamente en Teatinos. Se le dedicó por deseo de Canteli en noviembre de 2021, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) obligase al Consistorio a cambiar el nombre de cuatro calles de la ciudad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática del Principado por su vinculación al franquismo. La calle Rosa María Menéndez era antes Fernández Ladreda. Además de otros muchos premios por su carrera profesional, la investigadora también recibió la Medalla de Plata de Asturias otorgada por el Principado de Asturias en el año 2019, fue nombrada Asturiana del Mes (diciembre 2018) por LA NUEVA ESPAÑA y es Hija Predilecta de Cudillero.

