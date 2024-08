Sidra y música para seguir "como un chaval", Florentino Fernández Barros celebra su 99.º cumpleaños

Dice Florentino Fernández Barros que el secreto de su longevidad es la "positividad" que ha mostrado siempre en todos los aspectos de la vida y su afición a la sidra, una bebida que siempre ha consumido "con la mayor moderación posible" y que, según sostiene, sigue siendo la mejor gasolina para su motor. Como no podía ser de otra manera, Florentino Fernández, histórico abonado de la Ópera de Oviedo, un hombre que no se ha perdido ni un sólo estreno de temporada en el Campoamor desde 1951 y amante de la música en todas sus vertientes, celebró este fin de semana su 99.º cumpleaños en un lagar del municipio. "Evidentemente la fiesta no podía ser en una pizzería", dice Javier Fernández, uno de sus dos hijos.

Florentino Fernández Barros, a la derecha del todo, cantando durante su fiesta de cumpleaños. | LNE / .

Florentino Fernández Barros es un orgulloso langreano de La Felguera que vivió durante muchos años en Tudela Veguín –donde, entre otras cosas, regentó una ferretería y fue alcalde pedáneo durante cuatro años– y que lleva un cuarto de siglo afincado en Oviedo. La fiesta por su 99.º cumpleaños la celebró junto a sus familiares y amigos. "Está como un cañón. Gracias a Dios tiene una vitalidad envidiable", asegura su hijo. "En la fiesta que le preparamos estuvo cantando como si fuese un chaval", añade Javier Fernández.

Florentino Fernández Barros todavía sigue manteniendo esa gracia que siempre le caracterizó. "Dice que se aficionó a la sidra porque de guaje lo subieron a una caja de botellas para que llegase al teclado del piano y el tufu que salía de ella le gustó bastante", recuerda con gracia su hijo Javier.

Florentino Fernández Barros empezó a trabajar muy joven como aprendiz en Duro Felguera hasta que aprobó las oposiciones para ser jefe de circulación de Renfe por oposición. Destinado en Cataluña varios años, consiguió el traslado a Asturias, donde se asentó en Tudela Veguín, se casó y compaginó su trabajo principal con el reparto en camioneta de gaseosas y sifones. Cansado de ese segundo empleo, abrió una ferretería en Veguín junto a su mujer. Fue fundador de coros y grupos de música y estuvo cuatro años al frente de la alcaldía de Veguín. En el 2020 lo nombraron "Veguinense del Año". "Fui alcalde pedáneo porque me hicieron la promesa política de arreglar un puente en ocho días y piqué, pero al final insistí tanto que lo repararon", cuenta con gracia el protagonista del cumpleaños de este fin de semana, que sigue tomando sidra a diario y asistiendo cada año a la temporada de ópera del Teatro Campoamor.

Suscríbete para seguir leyendo