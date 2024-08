Festejos recomienda los canales oficiales para evitar fraudes con las entradas de los conciertos de San Mateo

La concejala de Festejos en el Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz, recomienda a todos aquellos que quieran asistir a los conciertos de pago que se van a celebrar durante las fiestas de San Mateo en el recinto de La Ería que compren las entradas por medio de los canales oficiales y eviten a toda costa hacerlo a través de algunas webs en las que no son raras las estafas. "En esas páginas hay un vacío legal que algunos aprovechan para vender entradas que no son oficiales y que después generan problemas. Quienes las usen pueden llegar a la puerta antes del concierto y encontrarse con que no les permiten entrar", explica Covadonga Díaz.

La edil responsable de Festejos insiste en que la única forma de garantizar la autenticidad de las entradas para poder disfrutar de los espectáculos de San Mateo es comprarlas a través de los canales que ponen a disposición los propios artistas, los promotores de los conciertos y el propio Ayuntamiento de Oviedo. "En la página web municipal sanmateo.oviedo.es están los enlaces seguros para comprar las entradas que de verdad son oficiales", dice la concejala.

Las advertencias de la responsable del área de Festejos llegan después de que algunos promotores detectasen anuncios de entradas a la venta para algunos conciertos de Oviedo en ciertas páginas de internet que han levantado sus sospechas. "Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Queremos que todo el mundo disfrute de los conciertos y que nadie se lleve ningún disgusto", recalca Covadonga Díaz.

Los conciertos de San Mateo darán comienzo el primer día de las fiestas. "Andy y Lucas" serán los primeros en subirse al escenario de La Ería, el 13 de septiembre después del pregón que ofrecerá la científica Rosa Menéndez y del chupinazo que marca el inicio de los festejos. Las únicas entradas que quedan por salir a la venta son las de "Taburete". La demora se debe a que el Ayuntamiento está gestionando los trámites que son necesarios para sacar a la venta esas entradas a un "precio popular". No obstante, la edil de Festejos afirma que están a punto de ponerse a disposición del público.