Israel Sastre dibuja un Oviedo festivo, "desde el Naranco al Antiguo", para el cartel de San Mateo

Mucho colorido, alegría y los elementos más icónicos de la ciudad representados con pinceladas del humor que caracteriza al autor de la obra. Esas son, a grandes rasgos, las piezas fundamentales del cartel anunciador de las fiestas de San Mateo de este año, un diseño del polifacético artista ovetense Israel Sastre. El Cristo que corona Oviedo con una pancarta que reza "¡Viva San Mateo!", la Catedral iluminada por fuegos de artificio y las clásicas banderitas con la Cruz de la Victoria y el escudo de la ciudad forman parte de un trabajo en el que el propio artista aparece representado con su inconfundible mostacho, botella de sidra en mano, a modo de autorretrato caricaturesco. "Es una pequeña licencia que me he tomado", asegura con sonrisa picarona.

Desde el momento en el que aceptó el encargo del Ayuntamiento Israel Sastre tuvo claro lo que quería representar para llamar a la participación en las fiestas de una ciudad que adora y que disfruta a diario. "Quería representar a este oviedín que quiero tanto desde el Naranco hasta la calle Mon y con un ambiente alegre y festivo porque de eso se trata", explica el artista multidisciplinar, un hombre que pinta, esculpe, se atreve con el teatro y hace sus pinitos con la música, entre otras cosas. "Quise hacer énfasis en los colores y darle protagonismo a los elementos simbólicos de la ciudad. Algunos, como el Sagrado Corazón, no se utilizan mucho para representar a Oviedo a pesar de que se ve imponente desde todos los puntos de la ciudad", señala Sastre.

En el cartel de las fiestas de este año también aparece un sol narizudo y con labios rojos "que le da brillo" a la composición y una de las salamandras del Oviedo Antiguo aferrada en la esquina superior izquierda de la obra, con la cabeza y los ojos girados hacia quienes contemplen el cartel. "Yo casi las veo desde la ventana de mi casa, me parece que son parte de Oviedo y por eso las dibujé", señala Israel Sastre, que reside en el casco viejo de la ciudad y a veces también sabe ponerse serio y demostrar sus sentimientos. "La verdad es que estoy muy orgulloso de que me hayan elegido para hacer el cartel de San Mateo. Es un auténtico honor porque quiero mucho a esta ciudad y no todo el mundo puede tener una oportunidad como esta", asegura.

Israel Sastre, como es lógico, está contento con su trabajo, aunque tiene claro que serán los ovetenses los que tengan que juzgarlo. "Habrá gente a la que le guste y a otros a los que no, pero eso pasa con todas las cosas y es casi necesario. Lo que está claro es que yo lo he diseñado con todo el cariño del mundo y espero que todo el mundo aprecie esa parte del trabajo", señala el autor. Sastre, que es de los que no se pierde una y siempre ha disfrutado con intensidad las fiestas de San Mateo, llama a participar en los festejos de este año. "Lo principal es que todo el mundo se divierta al máximo, eso es lo que hay que conseguir", subraya.

