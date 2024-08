Los vecinos dan la bienvenida a la nueva glorieta de Santullano en Oviedo: 'Antes no se podía caminar'

Una obra "necesaria" y que mejora lo que había antes. Es la opinión mayoritaria a pie de rotonda en la nueva glorieta de Santullano justo 24 horas después de su inauguración oficial a bombo y platillo. La rotonda que une a través de una avenida peatonal Ventanielles y Teatinos convence al grueso de los vecinos a ambos lados del tramo urbano de la "Y", ansiosos de zonas para pasear al perro o andar en bicicleta. "Antes no se podía caminar", coinciden los viandantes, que celebran unas obras que "acercan a los barrios". Lo más aplaudido es que dos de sus equipamientos más importantes, el Palacio de los Deportes y el centro comercial de los Prados, cuentan ahora con conexión directa a pie.

Con el beneplácito de los peatones, el otro objetivo de la rotonda es agilizar el tráfico y poner remedio a las esporádicas retenciones que se producen en la plaza de la Cruz Roja, que completa junto al parque lineal y al "arpa" de Guillén Lafuerza el póker de obras en el margen derecho de la "Y". La Policía Local estima que el tráfico se reducirá en un 30% con la apertura de la nueva rotonda, la cual permite desviarse a los vehículos hacia Pumarín-Teatinos o Ventanielles-La Tenderina sin tener que llegar hasta la rotonda del Vasco. Por ello aguardan los conductores con predicciones diversas. Aunque coinciden en que "aún es pronto" y que habrá que esperar a septiembre, con mayor trajín laboral y festivo en el centro de la ciudad, para dar un veredicto sobre la obra.

Al lavado de cara de la zona se sumará en otoño un reformado Palacio de los Deportes, junto al que reside Jesús González. Este vecino de Ventanielles está muy satisfecho con las reformas acometidas por el gobierno municipal. "La rotonda arregla las retenciones al salir de Oviedo y para el peatón es espectacular. El bulevar completo es un gran proyecto y da otra imagen a la ciudad", sostiene mientras regresa a casa. Coincide con esa visión optimista sobre el tráfico Rosa Solís, residente en Teatinos: "Pienso que se van a acabar las retenciones, pero hay que darle un poco de tiempo a la gente para que se acostumbre".

Solís recalca que "hacía mucha falta" una obra así y que la nueva conexión peatonal es "una bendición" para los caminantes. "Antes para andar teníamos que ir a la pista finlandesa", recuerda. Por su parte, María Dolores García, también de Teatinos, estrena el paso para visitar al podólogo. "Me parece una gran obra. No sé si va a perjudicar al tráfico, pero aunque yo conduzca, prefiero que en las ciudades se construya pensando primero en el peatón", expone. Un tráfico que Estibaliz Fernández ve bastante denso pese a la apertura de la rotonda. No obstante, prefiere quedarse con lo que a ella le afecta, ya que no tiene carné de conducir. "Cruzar es bastante agradable. Mucho mejor que con el antiguo puente que había", confirma. En este sentido, el Alcalde, Alfredo Canteli, manifestó tras ser preguntado este miércoles por las retenciones en los semáforos, que había que adaptarse y que la zona ya es un bulevar "propio de una ciudad y no una autopista".

Los perros de Teatinos parecen ser unos de los beneficiados de la pasarela. Sofía Velasco y José Manuel Pérez lo comprobaban junto a su mascota "Kinder". "Es comodísimo, muy llano y perfecto para venir con él", explican. Por otra parte, confían en que la rotonda "va a descongestionar" mucho el "jaleo de tráfico que había en la plaza de la Cruz Roja".

Mucho menos satisfecho está Juan José Menéndez, de La Tenderina y firme defensor del antiguo puente de Ángel Cañedo. "Pienso que el puente era muy práctico. Ahora no está y tengo que dar un rodeo tremendo. Hacer esta obra fue tirar el dinero y no va a solucionar ningún problema en el tránsito de coches. Por aquí no se puede ir", afirma.

Recién llegados a Teatinos, Dani y Anca Pop recibieron con alegría la apertura de la rotonda que ha transformado el bulevar. En primer lugar, porque les "facilita el paso hasta la puerta de casa" en coche. Y segundo, porque aunque se mudaron al barrio hace solo tres meses con su hija Martina, detectaron una asignatura pendiente en cuanto a los espacios peatonales. "El barrio necesitaba zonas así para andar y para salir con la bici. A los que tenemos hijos lo agradecemos porque así salen a la calle en lugar de estar en casa con la televisión y la tablet", zanja la pareja.

