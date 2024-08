Los vecinos de Llamaquique denuncian una "invasión" de autocaravanas en sus calles

Las autocaravanas están de moda y Oviedo es un lugar ideal para disfrutar del turismo, pero la proliferación de este tipo de vehículos está generando problemas en algunos puntos del núcleo urbano. Los vecinos de la calle Jesús Arias de Velasco, sin ir más lejos, denuncian que esta zona de Llamaquique se ha convertido en un aparcamiento en el que estacionan a diario un buen número de casas con ruedas. Los ovetenses que viven en este punto de la ciudad, una calle situada en las inmediaciones de uno de los edificios de la facultad de Formación del Profesorado y Educación y de la de Geología, aseguran que las autocaravanas ocupan la mayoría de los aparcamientos y que muchos de sus ocupantes pernoctan en el interior del vehículo.

Los vecinos le piden al Ayuntamiento que tome medidas para impedir que la calle Jesús Arias de Velasco y sus alrededores se conviertan en un "camping urbano", aunque los responsables municipales poco pueden hacer si los propietarios de las autocaravanas cumplen con la normativa establecida para este tipo de vehículos. Al menos así lo explica el presidente del Club Autocaravanista del Principado de Asturias (CAPA), Florentino Álvarez. "En Oviedo no hay ningún problema para estacionar en cualquier sitio y tampoco para pernoctar siempre que no se utilice más superficie de la que el vehículo ocupa cerrado, es decir, que no se pueden abrir las ventanas y mucho menos sacar mesas, sillas o cualquier otro elemento al exterior", señala Álvarez.

El presidente de la CAPA va más allá. "La última instrucción de la DGT, que va a pasar a ser ley a nivel nacional, entiende que la caravana es un vehículo como cualquier otro. Es evidente que si estás durmiendo en la calle no puedes hacer ruidos o verter fluidos al exterior, pero con civismo no hay ley que lo impida en Oviedo", explica. Eso sí, en la ciudad existe una ordenanza que regula el tiempo de estacionamiento. "No se puede aparcar en la misma plaza durante más de 72 horas y eso nosotros lo consideramos apropiado. Entendemos el autocaravanismo como un turismo itinerante, los visitantes tienen que venir a conocer Oviedo y dejar sitio a los siguientes", añade. Otra cosa es la picaresca de los que usan la vía pública para dejar la autocaravana durante todo el año. "Si mueven un par de metros el vehículo ya no están en el mismo sitio y nadie puede multarles, pero eso no está bien, al menos yo no lo puedo llegar a compartir ni a entender", dice Florentino Álvarez.

De hecho, Florentino Álvarez sigue recomendando que los autocaravanistas utilicen zonas habilitadas para este tipo de turistas como la que existe en el barrio de La Corredoria. "Allí tenemos buenos servicios", dice Álvarez. No obstante, dada la proliferación de este tipo de turismo, el Ayuntamiento está estudiando crear nuevas zonas para autocaravanas y se barajan ubicaciones como el polígono industrial Espíritu Santo y Olloniego. Por su parte, los autocaravanistas prefieren otras ubicaciones más próximas al casco urbano, como el recinto ferial de La Florida, alguna parcela en La Manjoya o algún espacio de los que está en desuso en el barrio de El Cristo.

