Guerra por la cerámica en Faro, esto es lo que ha ocurrido

La manera de entender la defensa de la alfarería tradicional de Faro ha desatado la guerra en esta localidad de la vertiente ovetense de Limanes. El histórico artesano José Manuel Vega, "Selito", considerado por muchos el último baluarte de la milenaria artesanía faruca, ha renunciado a la presidencia de honor de la Asociación de Amigos de la Alfarería de Faro y se ha dado de baja junto a otros socios para ponerse al frente de un nuevo colectivo que se opone frontalmente al que él mismo dirigió hasta el pasado mes de abril, cuando tomó el relevo una nueva junta directiva que preside el arqueólogo Alfonso Fanjul. "No nos gusta en absoluto lo que están haciendo ni la línea que llevan. Ninguno de los que está ahí sabe nada de cerámica ni sabe defender la tradición y eso a mí me repatea el estómago. Por eso nos largamos", explica "Selito" con contundencia para fundamentar la escisión, que se ha bautizado como Xunta pola defensa de la Alfarería Tradicional de Faro.

El ruso Marat «Morik» Danilyan, pintando el mural dedicado a Faro. / | I. Collín

Uno de los detonantes del cisma de Faro es que los críticos consideran que Verónica Rodríguez, la artesana que fue discípula de "Selito" y que fue reclutada por la Asociación de Amigos de la Alfarería de Faro para tomar el relevo del maestro, no está trabajando en la línea correcta para mantener la tradición. "Todas las piezas que veo tienen la forma mal hecha y no están elaboradas con el barro que hay que utilizar. Ella viene de la escuela de Llamas de Mouro (Cangas del Narcea) y esa alfarería no se parece ni por el forro a la de Faro, de hecho chocan directamente", señala "Selito", que fue más allá. "Quise enseñarla y no pude porque no se deja enseñar. Dice que fue alumna mía, pero no es así, como mucho le daría media docena de clases", añade.

La nueva asociación, que ayer se presentó oficialmente en Villafría, justo al lado del mural dedicado a la cerámica de Faro que está pintando el ruso Marat "Morik" Danilyan en este punto de Oviedo y con motivo del "Parees Fest". Allí "Selito" desveló el nombre de la persona que quiere que sea su sucesor y con quien va a trabajar a partir de ahora para enseñarle todo lo que sabe y conseguir "que de verdad se mantenga la línea tradicional de la alfarería de faro". Se llama Orlando Morán, es arqueólogo de profesión, se formó en la Escuela de Artes de Avilés y ya estuvo un tiempo trabajando bajo la batuta de "Selito" para aprender el arte tradicional de esta localidad de la zona rural de Oviedo. "Él sí que trabaja en la línea que nosotros defendemos", señala el artesano.

Esperanza Ibáñez de Aldecoa, la vicepresidenta de la nueva asociación, también explicó ayer por qué se fue junto a "Selito" de la Asociación de Amigos de la Alfarería de Faro. "Empezamos a ver ciertos movimientos que no nos agradaban. Verónica Rodríguez domina la alfarería de Llamas de Mouro, pero el aprendizaje de la de Faro lleva otro proceso. En muy poco tiempo se produjeron unos roces entre ella y ‘Selito’ en este sentido, pero a pesar de esto se le notificó al Ayuntamiento que ella era la persona que iba a sustituir a ‘Selito’ para hacer la cerámica de Faro. Con eso no contábamos nadie", dice. "No nos oponemos a la evolución de la cerámica ni al trabajo de nadie, faltaría más, pero sí queremos que hay alguien que mantenga los estándares de nuestra alfarería. Lo único que queríamos es que Verónica Rodríguez aprendiese y siguiese esas líneas y esas pautas en cuanto a medidas de las piezas o dibujos, pero ella siguió con su manera de hacer", añade.

El otro bando

Las personas que se han quedado en la Asociación de Amigos de la Alfarería de Faro consideran que los críticos, con "Selito" a la cabeza, se han ido porque han perdido las últimas elecciones y ya no tienen la sartén por el mango en el colectivo. "Somos 23 socios, 12 votaron a la candidatura de ‘Selito’ y los otros 13 votamos a la otra, sin más. ‘Selito’ fue el único alfarero que estuvo trabajando en Faro en los últimos 30 años, es un gran alfarero, pero ahora tiene muy poca producción. Es el pasado y creemos que alguien como Verónica Rodríguez tiene que seguir con la tradición", señalan fuentes de la junta directiva. "‘Selito’ es muy bueno, pero no el único. Hubo muchos otros alfareros en Faro antes que él y no todas las piezas son iguales a las suyas. De hecho, la última hornada de Verónica Rodríguez son piezas con dibujos y tamaños de trozos de obras del siglo XVII y XVIII que se han recuperado en las excavaciones que se están haciendo en el yacimiento de Casa Tudela", añaden esas fuentes.

