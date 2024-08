Las pompas fascinan en el Bombé, así fue el espectáculo de burbujas en el paseo del Campo

Entre árboles centenarios y grandes jardines, el paseo del Bombé, en la parte alta del Campo San Francisco, acogió este miércoles un gran espectáculo de pompas de jabón que cautivó a los asistentes y disparó la diversión e imaginación entre el público menudo. Una multitud de curiosos se apostó en el emblemático enclave desde las siete y media de la tarde, propiciando un escaparate de bocas abiertas de niños y mayores dispuestos en forma de corro para ver pompas de todos los tamaños sobrevolando sus cabezas.

Todo comenzó con un grito al unísono de los más pequeños: "¡Pompas!". El centro del espectáculo está claro, y algunos esperan ansiosos: "Me gustan las pompas, sobre todo me encanta cuando explotan", admitió el pequeño Andrés Martínez, de siete años, sin quitar ojo al centro del escenario. Junto a él, sin separarse ni un centímetro, está su padre, Andrés Martínez, quien matiza que no es la primera vez que vienen: "Insistió mucho en venir, es la segunda vez que vemos la actuación y la verdad que es muy entretenida".

Marcos Ledesma acude al espectáculo con su pequeño Antonio Ledesma, quien sonríe al contemplar las esferas de jabón: "Es muy chulo, lo he visto más veces y es impresionante". Su padre explica que llevan poco tiempo viviendo en Oviedo, ya que él es de Salamanca: "Somos nuevos por aquí, pero ya hemos podido venir a ver el espectáculo dos veces". Padre e hijo celebran que "haga buen tiempo" para poder disfrutar del vuelo de las burbujas sin interrupciones. En cierto momento, el padre aupó al pequeño para que pudiese ver con claridad como las pompas estallaban junto al kiosco de la música.

La actuación, aunque encandile a mucho público joven, también está hecha para los mayores: "Lo he visto de casualidad cuando estaba paseando, pero me parece muy curioso lo que han montado aquí", matiza Jorge Vieira, que venía a visitar a un amigo desde Ourense, aprovechando que se jubiló hace dos años tras veintisiete años trabajando de contable: "Ahora puedo hacer más cosas, incluso ver pompas de jabón".

De todos modos, no a todo el mundo acudió de buen gusto a la actuación: "No me gustan las pompas, me dan miedo", confiesa el pequeño Luis Márquez, mientras se esconde tras la pierna derecha de su padre, Antón Márquez, quien ríe y admite que "le pasa desde que le entró jabón en el ojo jugando con sus primos". Acto seguido, abandonan el bullicio del espectáculo. Mientras tanto, los pequeños ríen con los juegos con dados, cafeteras y pompas gigantes.

El show de pompas, ofrecido por Juan Pablo Preiti, forma parte de la agenda de verano de los centros sociales de Oviedo, que cumple su cuarta edición: "Después de la pandemia nos planteamos un programa de actividades en la calle, y es algo que ha venido para quedarse", declara Belén Fernández Acevedo, coordinadora de los centros sociales de Oviedo. "Las actividades que programamos son un complemento de la agenda municipal, y hay actividades para todas las edades, de un estilo más de movimiento o "físico" y un plano más artístico, con espectáculos y actuaciones como el de las pompas de jabón".

Desde el Ayuntamiento aseguran que con esta actividad buscan, además de sorprender y crear la atmósfera mágica, que se genera alrededor de las burbujas; "que los espectadores descubran que los objetos pueden tener tantas vidas como queramos darles". Afirman que "una cafetera vieja puede convertirse en un pompero muy gracioso, o unas raquetas olvidadas nos pueden dar grandes momentos. Y el mensaje principal de este espectáculo es que "no debemos perdernos la vida. La vida es cada día, y cada momento".

