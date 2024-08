"Anna Bolena me ha abierto la puerta a un mundo maravilloso; no sé dónde me llevará"

Con "Anna Bolena", tragedia lírica en dos actos que Gaetano Donizetti estrenó en Milán en 1930, la temporada de ópera del Campoamor se pone de nuevo en acción. Se trata de una nueva producción de la Ópera de Oviedo que se estrena el día 7 de septiembre (19.00 h.), con Iván López-Reynoso como director musical, Emilio López como director de escena y con la soprano Sabina Puértolas encabezando el reparto como Anna Bolena. Javier Castañeda es su esposo inclemente, Enrico VIII.

Puértolas es más que una buena conocida del Campoamor. La soprano (mitad navarra, mitad maña) es una de las cantantes líricas destacadas del panorama nacional e internacional con la suerte de que tiene en Asturias –podría decirse– una segunda "casa", dado su matrimonio de 25 años con un mierense. Lo que le ha valido que sea, ahora, "Embajadora de la mierensía". Le ha dicho su marido que no deje de remarcarlo y ella bien que lo hace. Igual que dice su edad, 51 años, o que relata lo mucho que le presta que la hayan reconocido en una tienda de Oviedo. Y lo comenta sin ápice de divismo, sin ponerle ningún acento a esa circunstancia más allá de ayudarle a constatar que está en una ciudad que respira lírica por los cuatro costados.

Sabina Puértolas es expresiva, apasionada en lo musical y en lo teatral, con una gran formación y bagaje, y le ha dado al Campoamor momentos mágicos, como su Manón de la pasada temporada. Pero lejos de construirse una imagen glamourosa con todo ello, aterriza su profesión en el trabajo duro y en la pasión por un arte que la llevó, con ocho años, a debutar sobre un escenario cantando jotas navarras. Y del que disfruta "hasta cuando canto en las barbacoas".

–De vuelta en el Campoamor.

–Sí. Para mí es un teatro familiar; y un teatro donde se nos quiere, se nos respeta, donde trabajas con mucho espacio y mimo, que es importante.

–¿Cuánto lleva estudiando su papel de Anna Bolena?

–Igual un año. Ojo, no dedicándole todo mi tiempo, claro; tengo mucho trabajo cantando, tengo una casa, un marido, un hijo…

–Estreno y debut en este rol. Ha dicho que esta reina consorte de Inglaterra no entraba, a priori, en su órbita... Pero llegó.

–Y estoy encantada. Donizzeti y Anna Bolena es bel canto puro y duro. Es una voz que suena libre, flotada, con momentos en que hay que echarle mucha fuerza, mucha tensión que no solo está justificada sino que es la manera y el momento de sacar todos los demonios y las inseguridades que tiene el personaje. Originalmente soy una soprano lírica ligera, de ahí que no pensara en ella. Pero con la edad estoy yendo más al lírico y además ya hay personajes que veo que no cuadran tan bien con mi personalidad como antes. No solo vocalmente. Como cantante me involucro y muero por y con los personajes y que me hayan puesto a Anna Bolena en el camino es una puerta que abro, maravillosa, y no quiero ni predecir qué puede haber detrás.

–¿Qué piensa que habrá?

–No pienso en nada. Será lo que tenga que ser. Porque nunca he perseguido nada. Solo sé que me ha abierto a un mundo maravilloso y me ha vuelto a llevar al bel canto.

–¿Qué siente Sabina Puértolas siendo una mujer de una vida tan brutal como esta reina decapitada, acusada de incesto, de herejía, de adulterio?

–Siento, como Anna Bolena, lo malo que es ansiar el poder. Qué equivocación tan grande supone y a qué sufrimiento le lleva. Porque al final ella destrona a la anterior esposa de Enrico VIII y no intuye, en absoluto, que le va a pasar lo mismo a ella. Y además, viniendo (la traición) de su fiel compañera Giovanna. Qué horror. También siento que Enrique era un maltratador de libro que solo quería un hijo varón.

–¿Cuánto le exige?

–Vocalmente es bel canto con todo lo que conlleva. Aunque hemos metido cadencias y agilidades que se adaptan a mi tipo de vocalidad. Y dramáticamente es una mujer sufriente, desgarrada, que sabe que se ha equivocado y que admite su equivocación aún revelándose. Y que va con honor y con honestidad al final de su vida.

–Tiene una última aria que no sé cómo afronta, teniendo en cuenta que la llevan al patíbulo.

–Es increíble cómo hace mella en mí la última aria, sabiendo que me van a cortar la cabeza. Me pasó igual con Manón, donde hay una última escena en la que literalmente lloraba y se me ponía un nudo en la garganta. Aquí no es exactamente igual, porque cuando entro a escena me estoy haciendo la fuerte aún sabiendo en mi mente cuál es el final. Es de una intensidad enorme. A parte, en la historia original Percy (Lord Riccardo Percy), que es mi primer amor y donde yo siento que tengo un refugio, está en el jurado que me condena y me sentencia. Eso se me hace tan duro... Es la constatación de con qué menosprecio se veía a la mujer. Solo nos utilizaban para tener hijos y en este caso solo valía un varón. Aún así yo encaro el final de Anna Bolena con orgullo femenino. Con el convencimiento de que he hecho elecciones en mi vida y si esto es lo que tiene que ser, será. Es realmente muy interesante.

–¿Le marcará este trabajo?

–Todos los personajes marcan. Todos tenemos muescas y no solo por lo que aprendes de los maestros, de los compañeros, de la escena... también el personaje te deja muesca en la piel y te las llevas.

–¿Estrenar temporada es un plus de responsabilidad?

–Estreno y debuto. Pero yo siempre levanto el telón con un nivel parecido de responsabilidad. Los que nos ponemos en frente del público solemos ser, en general, extremadamente sensibles y ponernos más peso del que ya tenemos es contraproducente. Haré todo, y lo haré con el equipo, para disfrutar y hacer disfrutar. Tengo a mi favor que siento mucha pasión y mucho respeto por mi trabajo en todos los contextos y circunstancias. Con la edad, además, vas perdiendo el miedo al ‘gustaré’, ‘qué dirán’, y ganas seguridad para decir ‘quiero gustarme a mí’ y ‘quiero disfrutarlo yo’. El foco lo pones en ti y eso hace que lo disfrutes a tope. Y es una gozada.

–Se acaba de hacer una prueba de vestuario. ¿Qué contaría?

–Que es una obra de arte y seguro que nos va a ayudar mucho. Llevan un ‘trabajazo’ total que espero que se aprecie bien. Y para mí es importante el peso de esos vestidos. Voy a ligar ese peso al peso de mis decisiones, del trono… Y también acompaña la escenografía, que tiene una entidad grande. Va a ser muy interesante, me gusta.

–Esta es una historia que va a hacer dos siglos que se estrenó. ¿Qué tiene que sigue enganchando al espectador?

–Que está muy bien escrita. Tan bien escrita que podría ser una historia del 2024. Todavía existen mujeres que están oprimidas por su maridos, sus parejas, sus padres, la religión, la familia, el país…

–¿Qué se le puede decir a alguien joven sobre lo que se está perdiendo sin pasar por la ópera?

–Que si se acerca a conocernos va a vivir a través de la música unos personajes y unas historias de las que puede sacar provecho para su vida diaria. Y que la ópera no es elitista. No somos divos, de hecho cada vez hay menos. No puedes basar tu vida personal en que eres una cantante de ópera. Yo también limpio la casa, y tengo un hijo que me hace escuchar reggeton, y soy una vecina más... (y justo la llama al teléfono una vecina).

