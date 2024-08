Oviedo, mas multicultural que nunca: las 130 nacionalidades de su padrón

Casi todo el mundo cabe en Oviedo. La capital del Principado cerró el pasado 2023 con personas de más de 130 nacionalidades residiendo en sus calles, barrios y localidades. Las estadísticas contempladas en el padrón municipal reflejan que el concejo carbayón es más intercultural que nunca, tras sumar más de una decena de nacionalidades en el último lustro, según las estadísticas manejadas por el Ayuntamiento. La mitad de los 19.926 inmigrantes censados en el municipio proceden de Latinoamérica, mientras que Rumanía y Ucranía son las colectividades europeas más numerosas. La buena marcha del empleo, el auge del turismo y la calidad de vida son algunas de las causas que los inmigrantes esgrimen como motivo para asentarse en la ciudad y las zonas rurales del municipio.

Las estadísticas del padrón no pueden ofrecer una cifra totalmente exacta de las nacionalidades. En las mismas se desgrana el número de vecinos distribuidos por 127 nacionalidades. A estas hay que sumar obviamente la nacionalidad española de la mayoría de la población y unos 138 habitantes registrados como gentes de "otros países", las cuales corresponden a casos particulares en los que no se ha podido comprobar la nacionalidad exacta, dobles nacionalidades o algún país no reconocido. A pesar de esta falta de concreción, los servicios municipales creen que ya se habrían superado las 130 nacionalidades diferentes, que han ido aumentando desde 2014, cuando había gente censada de 118 países.

Esto supone que en Oviedo hay más interculturalidad que nunca, aunque, eso sí, hay unos países en concreto que han tirado del carro, liderando un aumento de la población inmigrante se disparase un 36% en tan solo dos años, pasando de 14.629 de habitantes nacidos fuera de España en 2021 a los 19.926. Esos países son Colombia y Venezuela, que solo en el último año vieron crecer sus colectividades ovetenses en 738 y 337 personas, respectivamente. "Está habiendo una reagrupación de familias tras una primera gran inmigración hace diez años", apunta la presidenta de la asociación de venezolanos en Oviedo AVAO, Mireia Menes, en relación con los movimientos demográficos de un país en el que la conflictiva situación política lleva años contribuyendo al aumento de la llegada de inmigrantes a Asturias.

Factores políticos estarían también detrás de la llegada masiva de población colombiana, la cual casi se ha duplicado en apenas dos años, a juicio de los colectivos, por la incertidumbre generada en 2021 con la llegada al poder del izquierdista Gustavo Petro. "Hubo y todavía hay cierto temor a vivir una tendencia como la de nuestros vecinos venezolanos", sostiene un colombiano con residencia en el barrio de Vallobín.

Colombia tiene a día de hoy, con 3.080 personas, la colectividad extranjera más numerosa, seguida por Rumanía (2.323), Venezuela (1.795) y Paraguay (1.206). Entre todos los países latinoamericanos suman unos 10.500 vecinos de Oviedo y en el plano europeo la comunidad ucraniana, disparada desde el inicio de la invasión rusa en 2022, ya es la sexta en el ranking general con 890 censados.

Sin embargo, la variedad de nacionalidades de Oviedo bebe de los cinco continentes. En la ciudad reside gente de países del mundo tan recónditos como Bhután, Afganistán, Nueva Zelanda, Nepal o Kirguistán, entre otros muchos.

Una variedad que podría seguir creciendo a través de nuevos cauces con los que Oviedo se está dando a conocer en el mundo como el Camino Primitivo, que en solo la primera mitad del año registró la llegada de peregrinos provenientes de 107 países. "Es una gran puerta de entrada de visitantes de todo el mundo", coinciden en destacar desde las asociaciones vinculadas a las rutas jacobeas.

Canteli: "La sede de asociaciones de inmigrantes es muy necesaria y un compromiso electoral"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, defendió este jueves los planes de su gobierno de acondicionar un bajo de titularidad municipal de 2.000 metros cuadrados de superficie en el barrio del Palais como sede de los colectivos de inmigrantes registrados en la capital del Principado. "Es un compromiso electoral y un equipamiento muy necesario, pues son asociaciones con actividades muy nobles que precisan de locales dignos", subrayó el regidor. El regidor aclaró que el proyecto se encuentra todavía en los primeros pasos. El contrato de 62.000 euros, cuya licitación fue aprobada la semana pasada en Junta de Gobierno, servirá para redactar los planos definitivos de un equipamiento en el que se habilitarán 22 puestos con capacidad para tantas o más asociaciones legalizadas del municipio. "Es un local al que llevábamos tiempo estudiando a qué dedicarlo y creemos que esta es la mejor opción", indica el primer edil. Esta apuesta municipal contempla igualmente la creación de nuevos servicios públicos para los vecinos de la zona. El Ayuntamiento destinará 250 metros cuadrados del bajo a un local cuyo uso esperan acordar con los residentes. Un gimnasio o una sala de estudios son algunas de las alternativas que se barajan. Canteli reivindica que crear esta sede es un compromiso electoral asumido y gestionado directamente por él y considera que los locales darán vida sin ocasionar molestias en la zona.