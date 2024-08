"Selito no es el único artesano de la historia de Faro", defienden los Amigos de la Alfarería

Los responsables del colectivo Amigos de la Alfarería de Faro no han tardado en responder a las dura críticas vertidas contra ellos por parte del histórico artesano José Manuel Vega, "Selito", que llegó a ser nombrado presidente de honor de la asociación y se ha dado de baja para crear otra que se opone frontalmente a la forma de proceder de la junta directiva liderada por el arqueólogo Alfonso Fanjul. A grandes rasgos, "Selito", que se ha llevado consigo a la mitad de los integrantes de Amigos de la Alfarería de Faro, sostiene que los que quedan "no saben nada de cerámica ni de defender la tradición" y que la artesana con la que trabajan, Verónica Rodríguez, no respeta los estándares ni el estilo de un arte milenario que él mismo trató de enseñarle sin éxito. "Verónica sigue la línea de Faro, no la de Selito. Aunque haya sido muy bueno, él no es el único alfarero que hubo aquí. Nosotros defendemos toda la tradición de este pueblo, no sólo la obra y el estilo de Selito", dice Eva Sánchez, la secretaria de los Amigos de la Alfarería de Faro.

Orlando Morán, con unas piezas de alfarería en Faro. / | Luisma Murias

Lo que vienen a decir Eva Sánchez y los miembros de la junta directiva de Alfonso Fanjul es que la producción de Verónica Rodríguez es fiel a las tradiciones de Faro a pesar de que, en ocasiones, no tenga las mismas líneas y los mismos volúmenes que la de "Selito". "De hecho, la última hornada de Verónica Rodríguez son piezas con dibujos y tamaños que reprodujo a partir de trozos de obras de los siglos XVII y XVIII y que se han recuperado en las excavaciones del yacimiento de Casa Tudela". Los Amigos de la Alfarería de Faro sostienen que eso sí que es velar por la historia. "Verónica ahonda en la tradición, no sólo se queda con lo aportado por ‘Selito’, que es sólo uno de los setenta alfareros que llegó a haber en Faro", dice Rafael Cuello otro de los socios del colectivo.

Los Amigos de la Alfarería de Faro defienden que Verónica Rodríguez está perfectamente capacitada para continuar con la tradición y no entienden la postura de "Selito", que según sostienen, fue uno de los que en su día apostó por la alfarera para cederle el testigo. "Es alfarera desde los seis años y le sobró tiempo para aprender el estilo de Faro, algo que ya domina a la perfección. En sólo cinco años ya sabía hacerlo todo perfectamente y estuvo aprendiendo con ‘Selito’ durante un año", señala Eva Sánchez. "El propio ‘Selito’ sale en una entrevista hablando maravillas de Verónica Rodríguez, lo tenemos grabado. Dice que era capaz de hacer 70 piezas al día y que era una artista. No es cierto nada de lo que dice ahora", añade.

Pero "Selito" y los que le apoyan dicen lo contrario. El histórico artesano asegura que intentó enseñar a Verónica Rodríguez y que ella "no se dejó" en ningún momento, que sólo le dio "media docena" de clases. "Todas las piezas que veo tienen la forma mal hecha y no están elaboradas con el barro que hay que utilizar", sostiene "Selito". Verónica Rodriguez proviene de la escuela de Llamas de Mouro (Cangas del Narcea) y sus críticos aseguran que esa alfarería no se parece "ni por el forro a la de Faro". Este periódico se puso ayer en contacto con Verónica Rodríguez para conocer su versión, pero prefirió no entrar en polémicas. "Lo que voy a hacer es dedicarme a trabajar y a demostrar mis cualidades, que es lo que tengo que hacer", se limitó a contestar.

La nueva asociación liderada por "Selito", bautizada como la Xunta pola defensa de la Alfarería Tradicional de Faro, ha decidido apoyar al artesano Orlando Morán para que sea el sucesor del legado de "Selito". Morán, que ya estuvo trabajando en el taller con él, es otro de los críticos que han dejado la asociación y se ha sumado a la nueva. Él tampoco está de acuerdo con la forma de trabajar de Verónica Rodríguez. "La polémica siempre es desagradable, pero lo cierto es que la cerámica que hace no es la de Faro, sólo está inspirada en ella", sostiene. "No respeta ni los volúmenes ni las geometrías. Todos los ceramistas tienen derecho a producir lo que quieran y a vivir de su trabajo, pero lo que no se puede hacer es vender algo como tradicional cuando no lo es", añade Orlando Morán.

El artesano elegido por "Selito" para recoger su testigo, que es arqueólogo, se formó en la Escuela de Artes de Avilés y ya estuvo un tiempo trabajando bajo la batuta del histórico artesano para aprender el estilo tradicional de esta localidad de la zona rural de Oviedo. "La idea es volver a retomar la actividad en el taller de Faro y trabajar para mantener este arte milenario, que en realidad es lo que importa", dice Morán.

Los miembros de la Asociación de Amigos de la Alfarería de Faro, por su parte, consideran que Orlando Morán no es la persona más adecuada. "No decimos que sea mal artesano, pero cuando estuvo con ‘Selito’ venía poco por aquí y no había casi producción, por eso nos fuimos a buscar a Vanesa. Todos sabemos lo que hay, pero ahora no entendemos porqué se ha montado todo este lío", explica Eva Sánchez. La guerra por la defensa de la cerámica sigue activa en Faro.

Suscríbete para seguir leyendo