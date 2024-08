El artista urbano "Morik" pintará dos de los tres murales del Parees Fest

El artista, ilustrador y diseñador gráfico Marat "Morik" Danilyan dejará su huella por duplicado en Oviedo durante la séptima edición de Parees Fest, el festival de muralismo de Oviedo. El ruso, que ultimaba la obra que está pintando en la medianera de un edificio de Villafría, un imponente homenaje a la cerámica tradicional de Faro, también será el encargado de dibujar otro mural dedicado a las madreñas en el mismo barrio.

La obra de «Morik» sobre la alfarería de Faro en Villafría. / | Irma Collín

El mural sobre las madreñas iba a ser elaborado por el catalán Slim Safont, que a última hora decidió no participar en el Parees Fest. "No hubo ningún problema con él, al contrario. Lo que pasó es que la línea artística que está desarrollando ahora está enfocada a otros temas y la temática tradicional que nosotros le pedíamos no le encajaba y no le apetecía hacerlo", explica Eduard Crespo, el director del Parees Fest. "Fue una decisión mutua. Él no estaba muy por la labor y nosotros tenemos que ceñirnos al espíritu del festival, los murales tienen que estar contextualizados y en consonancia con el sitio en el que se ubican", añade Crespo.

El artista catalán Slim Safont –de marcado estilo figurativo, realista y neoimpresionista– llegó a visitar la localidad de Bezanes, en Campo Caso, para compartir un rato con artesanos dedicados a la fabricación del emblemático calzado autóctono. También estuvo con artesanos de Sama de Langreo, pero a pesar de eso optó por no hacer el mural.

El Parees Fest tenía que terminarse mañana, pero estos "impedimentos" de última hora no permitirán que se cumplan los plazos. De hecho, según explicó el director del festival, Marat Morik no se pondrá con el segundo mural –en el número 8 de la calle Luis Álvarez Fueyo de Villafría, justo al lado del que está acabando sobre la alfarería de Faro– al menos hasta el próximo miércoles.

La que sí va a llegar a tiempo, si el tiempo lo permite, es la asturiana María Peña, más conocida como "Mapecco". La artista, distinguida por su enfoque multidisciplinar y su compromiso con el cambio social, ha enfocado su obra como un homenaje al mural del manzano pintado por el italiano Agostino Iacurci en la avenida de Pumarín en el Parees Fest de 2017, que años más tarde desapareció. El lugar elegido para ello es la calle Velasquita Giráldez, en Otero.

Suscríbete para seguir leyendo