Mágicas montañas: El Picayu, lo más alto de Oviedo

Si se hace una encuesta entre los ovetenses para preguntarles por la cumbre de su concejo lo más probable es que la mayoría diga que el Naranco. Y, sin embargo, hay diez puntos montañosos que dentro del territorio ovetense le superan en estatura. El que más se llama El Picayu, aunque también es conocido como Escobín y Pico de las Nieves: por nombres que no falte. La Agrupación de Montañeros Veteranos del Principado de Asturias debe ser uno de sus principales valedores. Si en el año 2000 ya había puesto en esa cumbre una placa reivindicando su denominación y su altitud –713 metros–, diez años más tarde hizo de la ascensión al Picayu el objetivo de la Marcha de Veteranos que organiza anualmente. Quiero hacer constar aquí mi agradecimiento, pues es más que probable que sin esa convocatoria yo no hubiera subido nunca a ese monte, con lo que me hubiera perdido una más que agradable excursión montañera.

En lo alto del Picayu, con Oviedo al fondo. / M. F. D.

Desde Olloniego.

El Picayu forma parte de un pequeño cordal, el de Fayeu, con orientación Noreste-Suroeste al que se puede acceder desde los concejos de Oviedo, Langreo y Mieres, de cuyos confines forma parte. Los mierenses son los que lo tienen más cerca, pues, si suben por carretera hasta el alto del Padrún, ahorran mucho desnivel para acercarse al pico Gúa, una de las cimas que forman parte del cordal, todas muy parecidas y en varias de las cuales se han instalado antenas para el tendido eléctrico de alta tensión que pasa por esas alturas.

La Marcha de Veteranos contemplaba otro itinerario, que partía de Olloniego, situado a 160 metros de altitud, por lo que el desnivel a salvar era de 533 metros. La marcha se inició a las diez y veinte de la mañana para seguir una trayectoria que se considera clásica. Se cruza pronto Malpica y en seguida se llega a Servandas, pasando bajo el gran arco que sostiene el tendido viario del ferrocarril. Aquí cambiamos la carretera por un camino ancho, que asciende rodeado por una vegetación densa, tanto de arbolado como de arbustos. Si ese envolvente vegetal nos dejara ver el entorno con alguna amplitud podríamos contemplar los dos pozos mineros que se alzan en el fondo de un valle transversal, el de Sanfrechoso o Sanfelechoso, que baja hacia el de río Caudal. El camino nos llevaba con una suave pendiente a una explanada que tiene todas las características de una escombrera clásica. De ella parte un sendero bastante más pendiente que el seguido hasta entonces, que conducía al primer objetivo de la jornada: la bifurcación de las dos marchas con que había sido concebida la jornada montañera. Los partidarios de la Marcha Corta abandonarían aquí la ascensión para iniciar, por un itinerario distinto al recorrido hasta entonces, el regreso a Olloniego. El resto, adscritos a la Marcha Larga, continuaríamos ladera arriba.

Arriba, a la izquierda, el vértice geodésico del Picayu, rodeado de montañeros; arriba, en el centro, paso por una escombrera en la fase inicial de la caminata; arriba, a la derecha, en la parte alta de la subida; abajo, a la izquierda, al fondo, Peñamayor; abajo, en el centro y a la derecha, El Torno, pueblo más alto de Oviedo, visto desde el Picayu y al paso por su caserío. / | M. F. D.

Hacia el lomo del Cordal.

Poco después de la bifurcación el perfil del camino ascendente se suavizaba. Y, a medida que íbamos ascendiendo, se observaba que iban menguando el tamaño y la densidad de la vegetación que rodeaba al ahora estrecho camino, mientras que la ladera umbría, que teníamos enfrente y hacia abajo, estaba cubierta de árboles. Hacia arriba se veía perfectamente la traza de la senda y no se tardó en divisar con toda claridad el lomo del cordal de Fayeu, con sus cumbres, entre ellas el objetivo de la marcha, uno de cuyos rasgos identificatorios es no estar coronada por ninguna antena.

El punto más alto del antiguo territorio minero lo marcan unos mojones de hormigón armado que son los restos evidentes del extremo superior de un teleférico carbonero, por el que la producción en bruto de la explotación sería bajada al fondo del valle. Más allá de esta última señal desaparecerán los vestigios de la minería, mientras se ampliaba cada vez más la anchura del valle, por cuya ladera Norte seguíamos subiendo, siguiendo un sendero estrecho pero cómodo de andar. A las 12,05 alcanzamos el lomo del cordal, justo al lado de una torre del tendido eléctrico. Desde allí teníamos entonces enfrente y hacia abajo un amplio fragmento del valle del Nalón. Relativamente cerca teníamos la mayor de las canteras en actividad de Tudela-Veguín. Como fondo, buena parte de la llanura central asturiana. Pero, por supuesto y sobre todo, reclamaba la atención Oviedo, que desde allí parecía una ciudad llana. En uno de sus extremos, el oriental, destacaba, como una gran mancha blanca de perfil rectangular, la fachada del HUCA. Todavía faltaban dos años para que el nuevo hospital entrara en servicio pero su estructura ya parecía terminada.

Panorama desde la cumbre.

El Picayu todavía quedaba a algo de distancia. Pero sin duda se podía identificar su estructura cónica, tapizada íntegramente por vegetación arbustiva por la que se abría paso el camino que deberíamos seguir para alcanzar su cumbre, tan ancho y bien trazado que parecía un cortafuegos. Había mucha gente en su entorno y no tardamos en añadirnos a ella. Miré mi reloj y tomé nota. Eran las doce y media de la mañana. O sea que habíamos tardado dos horas y diez minutos en hacer la caminata desde Olloniego. Pudimos ver el vértice geodésico, en cuya parte superior estaba pintada la señal de los senderos de gran recorrido. Comí algo: un plátano y un poco de chocolate con avellanas. Y luego, buscando entre tanto gentío el hueco adecuado, traté no solo de hacerme una idea de lo que se veía sino también de tomar nota de ello. Seré sincero y diré que a esas notas personales añadiré detalles que tomé de otros relatos para completar lo que algunas nubes me habían impedido ver y fotografiar adecuadamente.

Me habían dicho que desde el Picayu se veía Gijón y comprobé que era cierto. Con el mar en torno y como fondo se veían perfectamente los espigones del Musel recientemente construidos. Y a la derecha de la ciudad, el Picu Fario. Aparecen luego el Sueve y, más cerca, Peña Mayor, con la Xamoca pegada a su extremo meridional. Y, más a la derecha, magnífica como siempre, Peña Mea. Muy al fondo se ven los Picos de Europa y, más cerca, las Ubiñas.

En una circunferencia de radio más corto destacaba sobre todo Oviedo, con el Naranco detrás, que desde aquí parece un poco achaparrado, quien lo diría. Lugones y Pola de Siero se identifican perfectamente. Doy por supuesto que Noreña también.

Párrafo aparte merece el Valle del Nalón. Langreo sube por la ladera hasta el mismo Picayu, pues el pico está en la divisoria entre los dos concejos. Riaño y La Felguera se ven relativamente cerca, como las instalaciones de Hidroeléctrica en Lada, hoy en fase de desmantelamiento. Y algo aparece de San Martín del Real Aurelio. Creo que es Sotrondio; más concretamente, El Serrallo. Contra lo que yo creía, no se ve Mieres, pues aquí la tapa la ladera del cordal. Pero los mierenses tienen, para compensar, al pico Gúa cuyo ruta de aproximación puede tomarse desde el alto del Padrún.

Por el Tornu y un bucle. El plan de la Marcha era no regresar por el mismo itinerario de la subida, salvo al final, que sería la parte baja del valle de Sanfelechoso, lo que llevaba a trazar un bucle en el recorrido de descenso. Por un camino de tierra muy pendiente bajamos hasta la Campa el Trave, una pequeña y agradable campera, desde donde giramos hacia la derecha para tomar luego un camino entre felechos que nos enfocaba, a lo lejos, hacia un pequeño caserío. Cuando al cabo de una buena caminata llegamos a él pudimos comprobar que no solo estaba habitado sino que sus casas, recientemente restauradas, presentaban un excelente aspecto. Era El Tornu, que, con sus 610 metros de altura es el núcleo de población más alto del concejo de Oviedo, según escribió Adolfo Casaprima en su muy interesante, por bien documentado y escrito, “Diccionario Geográfico del concejo de Oviedo”. En él dejó escrito el añorado periodista que la explicación que se le ocurre para el nombre de este lugar es el gran número de vueltas que daba el camino que conducía a él, interpretación perfectamente verosímil. Ese trazado debió quedar muy suavizado con la nueva pista hormigonada que lo comunica en la actualidad, que, por otra parte, seguro que explica su supervivencia como sitio habitado.

No por ello los seis kilómetros que separan El Tornu de Olloniego y que hicimos en gran parte por la carretera hormigonada dejaron de hacérseme largos. Después de pasar cerca del Pozo Olloniego 2, el que está situado más alto, se podía seguir por la carretera o elegir el trazado del antiguo trenillo minero, ahora liberado de railes y balastro, que fue por lo que optamos. Al final había que tirarse por un senderín pendiente, que lleva hasta las cercanías de Servandas, donde se alcanza la carretera que, por Malpica, lleva Olloniego. Eran las dos y media de la tarde cuando terminé la ruta. Había tardado, por tanto, cuatro horas y diez minutos en completarla para poder decir que había estado en lo más alto de Oviedo. Nada menos.

La Llena San Miguel A la entrada de Olloniego llama inevitablemente la atención un conjunto monumental de edificaciones antiguas, que se describe en "Asturias a través de sus concejos", publicación que entregó LA NUEVA ESPAÑA en fascículos a sus lectores hace 26 años. Lo forman una torre, una casa y un puente. La torre, llamada de Muñiz, es de planta redonda y fue construida en el siglo XIV. Es la única de esas características que se conserva en el concejo de Oviedo. La casa señorial y su capilla, de época barroca, fueron construidas por los Bernardo de Miranda y luego pasarían a una rama de los Bernaldo de Quirós. Esas edificaciones reclaman, por su valor histórico y artístico, una restauración que no termina de producirse. Pero por mucho que llamen la atención su existencia y su estado, más lo hace el puente que hay en sus cercanías, también de piedra y que tiene cinco ojos, señal de que fue construido para un río importante. Y lo hace porque lo único que pasa hoy bajo esos arcos es el aire, ya que el puente se alza sobre un prado. Obviamente no lo construyeron para eso sino para poder salvar un río, nada menos que el Nalón, que sigue pasando por Olloniego, pero a unos centenares de metros de allí. La explicación de ese aparente sinsentido está asociado al nombre de un ángel convertido en santo, no porque tuviera nada que ver con el puente sino con la fecha en que se produjeron los hechos, un 28 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel. Del año 1676. Ese día se produjo un acontecimiento catastrófico que pasaría a la posteridad con el nombre de la Llena San Miguel. La llena, como se llama en asturiano a las inundaciones, fue cuestión del río. Unas lluvias torrenciales habían provocado una gran crecida del Nalón. Los que nacimos a su orilla vimos muchas veces que esas aguas embravecidas arrastran todo lo que encuentran a su paso, con abundante presencia de troncos de árboles. Fueron esos y otros materiales los que cegaron la entrada de la Cueva Deboyu, poco más abajo de Campu Casu, por cuyo interior pasa el río. El cierre de la cueva vino a actuar como la presa de un pantano, con lo que la vega de Casu vino así a anticipar por unos días el embalse que tres siglos después se haría en Tanes, unos kilómetros más abajo. Con una enorme diferencia: que estaba destinada a reventar en poco tiempo. Cuando lo hizo, las aguas embalsadas se lanzaron desaforadamente el valle abajo, arrollando todo lo que encontraban a su paso. Y en Olloniego cambiaron el curso del río, dejando el puente en seco. En la zona donde, mucho tiempo después, nacería yo la llena tuvo consecuencias terribles. En la parte próxima al río y, situado a un nivel más bajo del que ocupan calles y viviendas de lo que ahora es El Entrego, había un pueblo que se llamaba Linares. Las embravecidas aguas del Nalón llegaron por la noche, cuando sus habitantes dormían. Murieron más de veinte personas y el pueblo quedó tan arrasado que desapareció, salvo en el apellido de la parroquia, San Andrés de Linares, que lo mantuvo hasta hace poco, cuando una decisión eclesiástica difícil de entender lo suprimió, para sustituirlo por el nombre actual del pueblo: ahora la parroquia se llama San Andrés de El Entrego. Desde que me enteré de la trágica coincidencia entre la destrucción de Linares y la sequera en que quedó el puente de Olloniego no puedo pasar por la lado de este pueblo –lo hago casi siempre por la autovía– sin que el recuerdo de la Llena San Miguel venga a mi mente.

