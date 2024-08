En La Manjoya se aprende zumbando, así es la muestra del aula de la naturaleza

Si alguien aún no se ha enterado del papel fundamental que juegan las abejas en el equilibrio del planeta tiene que salir zumbando hacia La Manjoya. Allí, en la antigua estación de tren, un espacio convertido ahora en aula de la naturaleza, los responsables de la Escuela Municipal de Sostenibilidad inauguraron ayer la exposición "Más que abejas: polinizadores y flores, la vida en juego", una muestra con paneles llenos de información sobre estos insectos y su importancia para el ecosistema. "El setenta por ciento de los alimentos que consumimos no podrían producirse si no hubiese insectos polinizadores como las abejas", explica Begoña Honrado, educadora medioambiental de la Escuela de Sostenibilidad.

La Asociación de Apicultores de Asturias también ha colaborado en la exposición cediendo algunos útiles de los que se emplean para obtener la miel de las abejas. "Hay desde paneles modernos de los que se utilizan en la actualidad hasta otras herramientas que ya son parte de la historia de este oficio", señala Honrado. A los hermanos Rodrigo y Carmen Degani, que estuvieron en La Manjoya con sus padres Ricardo Degani y Beatriz González, les gustó mucho el truébano que forma parte de la muestra. "Es un tronco de árbol que se vaciaba por dentro y que se utilizaba como colmena para recoger miel con una técnica especial", les explica Armando Rodríguez, otro de los educadores medioambientales de la Escuela Municipal de Sostenibilidad.

Alrededor de la muestra también hay otras actividades destinadas a un público familiar. El próximo sábado, día 25, a mediodía, habrá un taller de elaboración de velas con cera de abeja abierto a todo el público.

