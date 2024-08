Pipo Prendes estrenará su última canción sobre una carroza del Día de América

"Mi Puerto Rico, Caribe mío. Me voy contigo, isla del encanto por ti suspiro". Así reza el estribillo de la nueva canción que el artista candasín Pipo Prendes estrenará en directo el próximo 19 de septiembre en exclusiva mundial para, miles de personas de ambos lados del charco. El popular cantante asturiano interpretará su nuevo tema "Mi Puerto Rico" sobre la carroza dedicada al estado libre asociado de Estados Unidos que desfilará en el Día de América en Asturias gracias al respaldo de la Casa de España en Puerto Rico, dirigida por el empresario de origen valdesano José de Santiago. "Estoy entusiasmado con esta posibilidad de hacer un canto a la hispanidad desde Oviedo", declaró Prendes ayer a este diario.

La gran cita de Hispanoamérica organizada por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) en el marco de las fiestas de San Mateo tendrá como gran protagonista a Puerto Rico, aunque también destacará con grandes puestas en escena dedicadas a Argentina, México, Brasil, Cuba, Paraguay y Ecuador. El desfile reunirá este año a once carrozas y una veintena de haigas. Pipo Prendes no ha querido perder la oportunidad de participar en este homenaje a Puerto Rico con la composición de una canción inédita en la que resaltará las bondades del país caribeño sobre una carroza diseñada por Gregorio Álvarez "Goyo", bajo la supervisión del propio José de Santiago, en la que estará presente el castillo de San Felipe del Morro, los paraguas de la calle Fortaleza, los escudos de Puerto Rico, España, Asturias y la Casa de España, así como la fachada de la sede de esta última.

Pipo Prendes acaba de rodar un videoclip de la canción en los exteriores del Archivo de Indianos de Colombres. El día del desfile, el artista estará acompañado por sus músicos sobre la carroza de Puerto Rico y aprovechará para interpretar otros temas. "Ofreceremos un repertorio muy relacionado con un país al que siempre me sedujo", apunta, declarándose admirador de artistas puertorriqueños como Héctor Lavoe o Willie Colón.

Afirma el cantante carreñense que le ofrecieron participar en el desfile tras recibir el año pasado la "Carabela de Oro" de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA). "Me pareció estupendo estar en este homenaje a la Hispanoamérica a la que tanto canté y decidí ir más allá, componiendo una canción", relata, visiblemente satisfecho con el resultado de su trabajo. "Me gusta mucho como ha quedado y a los organizadores de la carroza me consta que también. Seguro que lo pasamos bien", vaticina el artista.

