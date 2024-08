"Vivimos una época insensible y poco emotiva, por eso se necesita tanto la cultura"

Iván López-Reynoso (Guanajuato, México, 1990) está viviendo uno de esos veranos "que da gusto no tener". Es decir, tan lleno de trabajo que lo siente como un "enorme privilegio". En julio estrenó "Aida", una espectacular producción –"la más espectacular que haya hecho"– en el Festival Oper im Steinbruch, en Austria, a la que le siguieron 24 funciones que completó hace solo unos días. Con el tiempo justo para ponerse al frente de la dirección musical de "Anna Bolena" de Gaetano Donizetti, la obra con la que levantará el telón (7, 9, 12 y 14 de septiembre), de una nueva temporada de ópera en Oviedo. Le seguirá "La Traviata", en octubre, en The Dallas Opera; en noviembre estará por primera vez en Bérgamo, en el Donizetti Opera Festival... Y un suma y sigue que hace feliz a quien desde hace años es director principal de la Orquesta del Teatro Bellas Artes de Ciudad de México y director invitado de Oviedo Filarmonía.

–Me surge la duda con tanto trajín. Su casa, ¿dónde está?

–Mi casa es Ciudad de México. Es mi base de operaciones. Pero estoy con mi maleta siete de los doce meses del año, la verdad. Y no lo digo con pesar, ojo; es un compromiso y un reto que uno asume el dedicarse a esto.–Este año parece especialmente intenso. –Sí. Este 2024 será mi año más intenso de carrera. Dirigiré 70 presentaciones a lo largo del año, que es el equivalente a hacer una función cada cinco días. Mi descanso esta temporada va a ser del 27 de diciembre al 9 de enero. Serán 10-12 días que me sabrán a gloria. Es una bendición que un artista y un director de orquesta pueda tener una agenda así. Es un lujo. –¿Qué "Anna Bolena" está preparando para Oviedo?–Preparamos un proyecto que nació con mucho amor. Lo primero, porque Ópera de Oviedo es una de las entidades que primero creyó en mí y, por ende, le tengo un amor, un cariño y lealtad especiales. Vine por primera vez en 2015 y desde entonces lo he seguido haciendo, al menos, una vez cada año. Tengo un vínculo especial, una relación afectiva con la ciudad, con el público, con la cultura de aquí, y obviamente, con Oviedo Filarmonía. Luego está el proyecto en sí, que me apetecía mucho.

–¿Explíquese?

–Este proyecto surge por la necesidad de regresarle al público las óperas del bel canto como probablemente fueron concebidas de origen y no como la tradición nos ha llevado a escucharlas. Lo que ha ocurrido es un fenómeno interesante. Venimos de un tiempo en el que hubo grandes intérpretes que convirtieron el bel canto en una adoración, más que una afición. Es decir, que hay una línea estética que nos ha llevado a hacer este repertorio del bel canto con voces que no eran necesariamente las más adecuadas. Podemos oír "Anna Bolena" con grabaciones muy famosas y con artistas muy conocidos, pero con una voz que va más al dramatismo que al "bel cantismo". Y nosotros lo que hemos querido es regresarla al bel canto puro, al de antes, a la voz más transparente, menos densa, menos pesada, más afín con el compositor y lo que se hacía en la época. Y tenemos además unos cantantes cuya especialidad es justo esa. Por eso creo que esta "Anna Bolena" es especial, y así la hemos intentado orientar desde antes incluso de empezar con los ensayos. Hay que recordar que el bel canto tiene de característico que es el área de interpretación vocal que pone por delante la belleza de la voz, el lucimiento de la voz. La contempla como el recurso y el vehículo emotivo más importante.

–No solo Oviedo le verá presentar a Donizetti, también lo hará en la casa del compositor, en el Festival de Bérgamo.

–Sí. Me toca ahora una temporada muy "donizettiana", ya que hago "Anna Bolenna" aquí, "Don Pascuale" en Bérgamo y en la Ópera de Zurich, que también es un templo de la música... Estoy muy contento de llegar ahora a esta etapa. Creo que las cosas pasan por algo. Yo tuve una etapa muy "rossiniana" en mi carrera. Es el compositor que más puertas me ha abierto en el mundo. Con Rossini debuté en Europa, en América, en Sudamérica, en Asia… Amo a Rossini. Y ahora me toca más hacia Donizetti, que creo que es un camino muy orgánico y natural. Es el compositor que está en el punto intermedio entre Rossini y Verdi, el eslabón clave, el compositor medular en la transición estilística tan importante entre uno y otro. Pero cierto es que ir a Bérgamo es, como decimos nosotros, que me tocó enseñarle a los mejicanos a hacer tacos. –¿A Oviedo le encaja esta "Anna Bolena"?–Sí, seguro. Porque aquí se ha construido una afición muy fuerte. Y esta opera generará ese gusto e interés de ese público muy "bel cantista" que tiene esta ciudad.–Hace muchos años que no se programaba.–Eso genera una expectativa y un interés por lo que estás haciendo que siempre será buena. Es responsabilidad nuestra estar al nivel.

–¿Cómo lleva la responsabilidad?

–Hace mucho que me guío por una frase que me dijeron: que siempre va a haber en el público alguien que va por primera vez, y eso es un gran compromiso porque esa persona tiene que salir enamorada del género; de ti depende que vuelva. Y, por otra parte, también habrá siempre alguien que se sepa esa ópera perfectamente, que la espere, la desee y habrá que cumplirle también. Aún así, yo insistiré siempre que el primer compromiso que tenemos los músicos y directores es con el compositor.–¿Qué poso le deja al director esta tragedia lírica más allá de lo musical?–Pues es uno de esos casos donde te encuentras ante un reto mayor que el musical. Porque es increíble que algo que pasó hace 500 años refleje algo que aún se vive hoy en día: la ambición, el machismo, el clasismo, el racismo, el egoísmo… y por eso mismo creo que es más importante que nunca presentar estas obras al público, porque pueden ser un gran espejo para la sociedad. Ese es el trabajo del arte: promover la sensibilidad y la emotividad a través de confrontaciones que nos hagan reflexionar dónde estoy yo parado como ser humano. Ese será el gran poder de la cultura siempre. Y por eso es tan necesaria.–Pues está el mundo al complicado en ese sentido.–Estamos en una época de nacionalismos mal entendidos, mal llevados y más ejecutados. Se entiende mal lo del nacionalismo extremo. En vez de construir muros y tumbar puentes hay que hacer lo contrario. La cultura, la nutrición y la educación son los tres factores que definirán el futuro de la humanidad. Sin comida no hay nada, pero una vez conseguida, la educación y la cultura le siguen en importancia. En concreto, la cultura porque todo lo que haga que el hombre explote su parte emotiva y sensible es fundamental, precisamente porque estamos viviendo una época insensible y poco emotiva. La cultura no es un accesorio ni un lujo.

