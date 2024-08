Una voluntaria de Cáritas, una gimnasta y la mejor nota de la EBAU reinarán en San Mateo

Una joven voluntaria de Cáritas, uno de los mayores exponentes de la cantera local de gimnasia rítmica y la mejor nota de la EBAU componen este año el triunvirato de las fiestas de San Mateo. Sofía Pool, Itziar Ordóñez y María Aumente serán, respectivamente, la reina y damas de honor de las principales celebraciones de la ciudad que este año tendrán lugar del 13 al 22 de septiembre. Las tres se reunieron por primera vez este sábado para posar para LA NUEVA ESPAÑA en el Campo San Francisco junto a la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, a la que trasladaron personalmente su ilusión por la designación y el deseo de poder asistir a grandes conciertos como el de Melendi o el festival de música urbana encabezado por Myke Myers y Lola Índigo.

Como viene siendo habitual desde 2019, Festejos elige a una reina y dos damas de honor de las fiestas buscando entre perfiles de jóvenes con gran sensibilidad social, trayectorias deportivas de éxito y superación y que destaquen por sus expedientes académicos. Una vez seleccionada la terna, un sorteo grabado reparte los cargos. "Aunque hay una reina y dos damas por tradición, la dimensión del homenaje es idéntica para las tres", indica Covadonga Díaz.

El azar quiso que el reinado recayera en esta ocasión en Sofía Pool, una ovetense de 21 años, que vive en el Cristo, "junto a las facultades", matiza, y estudia Trabajo Social en Gijón, "por pura vocacion". El voluntariado la atrajo ya con 15 años cuando durante una charla en su colegio, las Dominicas, decidió con unas amigas empezar a colaborar con el Banco de Alimentos. "Ser voluntaria es una suerte y casi una forma de vida, ya que tienes la capacidad de transformar poco a poco la realidad que te rodea", comenta la joven, que tras pasar por el Banco de Alimentos comenzó a colaborar con Cáritas, especialmente en proyectos de acompañamiento a mayores de residencias y hoy forma parte de la Confederación de Jóvenes Voluntarios e la ONG de la Iglesia.

Las damas de honor representarán a otros barrios de la ciudad. Una de ellas es Itziar Ordóñez vecina de La Corredoria, que tiene 19 años y desde los cuatro practica la gimnasia rítmica en el Club Rítmica La Corredoria. Entrena "cuatro horas de media al día" y fruto de ese esfuerzo ha cosechado, entre otros logros, ser subcampeona de España en aro y bronce nacional en ejercicios con mazas. La joven, que estudia Magisterio en Llamaquique, no oculta su ilusión por este homenaje municipal. "Cuando me me preguntaron si quería ser dama no lo dudé es algo muy especial", indica.

María Aumente también califica de "honor" el poder ser dama de las fiestas. "Me hace especial ilusión vivir las fiestas de siempre, pero de otra forma", explica esta joven de 18 años, residente en La Florida, que este año obtuvo la mejor nota en el examen de la EBAU y afronta el mejor septiembre de su vida al cumplir el sueño de empezar los estudios de Medicina, además de jugar un papel honorífico en San Mateo. "Nunca pensé que daba para tanto sacar las mejores notas", declara la ya exalumna del Loyola, confiada en que su cargo de dama le permita acceder a los conciertos de Melendi y Myke Towers en La Ería. "Me encantan los conciertos de San Mateo y el ambiente festivo en general", admite Aumente.

Suscríbete para seguir leyendo