Iván Suárez abona a Colloto al queso más caro del mundo: "Pagamos porque es rentable"

Iván Suárez tiene 45 años y forma parte de la familia hostelera que se ha llevado por quinto ocasión consucutiva a Colloto la subasta del cabrales más caro del mundo. Responsable de establecimientos como el "Llagar de Colloto" o el "Palacio de Villabona", el empresario y su familia suman 117.800 euros destinados desde 2018 para hacerse cada año con el mejor Cabrales del año. El domingo, además de ganar por quinta vez la subasta, establecieron un nuevo récord, con 36.000 euros desembolsados para hacerse con un queso que ofrecerán gratis en sus establecimientos. "No es una obsesión, tiene que ver más con la rentabilidad que se le pueda sacar", dice con visión de negocio el hostelero.

El destino del queso más caro de la historia es "ser repartido entre los clienes de los siete establecimientos". Cosa que, como cuenta Suárez, "ya ha empezado a hacerse". Las cuñas de la pieza de 2,5 kilos de peso producida por la quesería de Ángel Díaz Herrero son desde ayer las estrellas del restaurante. "Todo el mundo quiere probarlo", apunta el comprador.

Asegura que, aunque haya gente que critique los 36.000 euros pagados, en su mente nunca está la idea de hacer pujas récord. "Me gusta lo del título de queso más caro del mundo, pero si hemos pagado esa cifra no es por elección nuestra, es porque es la única fórma de comprarlo", sostiene, admitiendo que de seguir la tendencia alcista de los últimos años la subasta podría llegar a ser "inasumible", a la hora de pensar en un posible sexto queso.

Las felicitaciones no se hicieron esperar. La repercusión mediática se nota. "Cada año es como una revolución. El teléfono no para de sonar para entrevistarnos o felicitarnos. Además viene mucha gente a los locales", presume el hostelero, reconociendo que algunos de los mensajes no son tan positivos. "Hay mucho ‘hater’ que va a hacer daño, buscando polémica o sacarle el lado negativo a todo, pero tampoco les hacemos mucho caso", confiesa.

Además de la pasión por su profesión, Suárez confiesa un gran amor por el mundo del motor: "Me encantan los coches, desde pequeño, y he competido en muchas carreras". Pronto cambió el ganar carreras por ganar subastas: "Llevo desde los 19 años en hostelería, mi padre tuvo un negocio antes y el resto seguimos su camino". Suárez reconoce la tradición empresarial que existe desde hace años en su familia: "Nací en un restaurante prácticamente, es a lo que me he dedicado toda la vida y es algo que persiste en nuestra familia desde el padre a los hermanos". Con siete establecimientos en el Principado, su actividad no deja de crecer. "Tengo negocios que tienen que ver con la hostelería, con restaurantes, un club de playa, el palacio para bodas o establecimientos que se dirigen más al catering", explica Suárez.

Suárez ha pasado a ser conocido como parte de la familia que compra año tras año el queso cabrales más costoso de la temporada, aunque matiza que su valor, además de comercial, "tiene que ver con algo más pasional, con una tradición que tiene mucho que ver con el esfuerzo que ponemos desde hace ya varios años".

Suscríbete para seguir leyendo