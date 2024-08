El inspector Gerardo Zapico dice adiós a la Policía tras 43 años de servicio

Durante un emotivo pero sencillo acto en el patio del cuartel de Buenavista, Gerardo Zapico se despidió de sus compañeros al llegar a la jubilación tras 43 años de servicio, de los que los últimos quince estuvo como jefe de grupo en Atención al Ciudadano. "Me retiran la placa pero nunca se deja de ser policía", acertó a decir, visiblemente emocionado, mientras sostenía en sus mano el objeto conmemorativo que le habían regalado.

El agente tuvo que lidiar en los últimos tiempos con una complicada enfermedad y, como dijo, fue el apoyo de sus compañeros el que le ayudó a salir adelante. "Sois unos grandes compañeros y eso se nota en los malos momentos, como los que pasé cuando me detectaron lo que me detectaron, si no es por vuestro apoyo habría caído", admitió con orgullo.