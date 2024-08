Cisco García, el tenista que se enfrentó al miedo y a la pena para ganar el partido de su vida

Tenista, conferenciante e influencer. En ese orden. Así se define Cisco García, un polifacético cordobés al que le cambió la vida el 28 de diciembre de 2015, cuando hizo un salto de 10 metros de plano en una estación de esquí en Austria, algo que había practicado con frecuencia. Pero ese día no salió bien. Quedó parapléjico y atado a una silla de ruedas para el resto de sus días, pero en tiempo récord consiguió volver a ver el brillo de sus ojos al mirarse en el espejo. Entre partido y partido de la Riesco Cup, el Real Club de Tenis de Oviedo albergó ayer una charla de García, en la que explicó cómo se enfrentó al miedo y a la pena.

«Cuando te pasa algo así, tu autoestima está por los suelos. Crees que cualquiera es mejor que tú solo por el hecho de andar», explica el deportista. Fue entonces cuando el tenis, que ya era su gran pasión antes de la lesión, se convirtió en salvación y, después, en profesión. «Empezaba a hacer algo de lo que estaba orgulloso. Crecí en el ranking y empecé a jugar hasta 25 torneos internacionales al año», detalla. Los Juegos Paralímpicos se le escaparon por una lesión en Marrakech, donde se partió un dedo mientras luchaba por la clasificación. Ahora, tras una lesión en la espalda que le ha hecho venir a Oviedo solo a charlar, volverá a las pistas en Cerdeña (Italia) el 23 de septiembre, donde fue subcampeón del mundo en 2021 con la selección española.

No obstante, el camino no fue sencillo. Tuvieron que pasar dos años desde el accidente para que García se moviese con la silla. Lo que más dolor le producía eran las miradas de compasión de la gente por la calle. «Con el tiempo fui cogiendo confianza; creo que eso se huele y ya no siento esa pena», remarca. Ahora dice que la silla le detiene «para muy pocas cosas» y ha viajado por todo el mundo, se ha tirado en paracaídas e incluso se ha sacado la licencia de navegación.

Más allá del tenis, en los últimos años han ganado enteros otras dos facetas de su vida: su familia y las redes sociales. A pesar de sufrir una lesión medular, pudo tener dos hijos con su esposa Raquel, sometiéndose a un procedimiento de fecundación in vitro. Para ellos va dedicado el que será su segundo libro, donde les cuenta cosas que a él le hubiese gustado aprender antes sobre la vida. Por otro lado, Forbes lo incluyó en su top 100 de influencers en 2020 y acumula 360.000 seguidores en Instagram. «Lo mejor de las redes es saber que he animado a gente que está en silla a viajar o a tener hijos», dice orgulloso.

Esta es la primera vez que el tenista visita Oviedo. «Ya conocía el Club por su prestigio. Me han impresionado la organización del torneo y sus pistas», señala mientras lamenta no haber traído «la silla de jugar» para probarse sobre la tierra batida. A la capital asturiana le une también su amistad con Pelayo Novo. «Lo conocí en un hospital de parapléjicos donde yo hacía una exhibición. Me dijo que él había puesto el centro del gol del ascenso del Córdoba», recuerda. Pronto, el tenis lo volvió a poner en su camino: «Jugamos en contra y juntos pocos meses antes de su fallecimiento. Me dio mucha pena porque era un buenazo y un gran deportista».

