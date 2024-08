Lucas González Gómez es uno de los pilares de uno de los grupos más reconocidos del panorama musical español: "Andy & Lucas". La pareja gaditana comenzó su andadura en 2003 y han recorrido el mundo gracias a sus éxitos. Con más de dos millones de discos vendidos y veinte discos de platino, la dupla se embarca en su gira de despedida, a la que han bautizado como "Nuestros últimos acordes". Paran un tiempo al haber detectado los médicos a Lucas una dolencia cardiaca que aconseja descanso. Con canciones atemporales como "Son de Amores" o "Tanto la Quería", el dúo aterriza en Oviedo el día 13 de septiembre para cantar en la carpa de La Ería como parte del cartel de San Mateo.

–Conocen bien al público asturiano.

–¡Claro! Hemos actuado varias veces, y siempre lo recuerdo con especial cariño. El público asturiano siempre responde fenomenal, y con un ritmo, una energía y una efusividad que son dignas de admiración. Los conciertos siempre han sido impresionantes, con un público que enamora por su respeto. Creo que desde Asturias se aprecia mucho el arte andaluz y conecta con el público de una manera especial.

–¿Qué es lo que más disfruta de Asturias?

–Asturias tiene mucho para disfrutar. El cachopo, por ejemplo, está buenísimo, me los como de tres en tres. La fabada también es un imprescindible, aunque es verdad que sales rodando del restaurante. Los paisajes también son una maravilla. Tampoco voy a descubrir aquí América, pero tiene sitios preciosos. Asturias es un sitio en el que daría gusto vivir. Si la felicidad existe desde luego que está en Asturias, a todos nos gustaría vivir aquí. Cada vez que nos vamos casi que miramos atrás y pensamos: "Hasta que nos volvamos a ver", porque apena mucho irse de aquí.

–¿Qué se pueden esperar los asistentes al concierto en San Mateo?

–El concierto en Oviedo se enmarca dentro de una gira de despedida, que ojalá sea solo un parón. Cuando me detectaron una cosilla en el corazón tanto Andy como yo supimos que había que frenar un poco. Al salir de la multinacional yo me encargaba de todo, de organizarnos y tal, y casi que solo me faltaba pegar los carteles por la calle. Aun así, los que vayan al concierto podrán ver todos los grandes éxitos, ya que se trata de la última gira. El verdadero seguidor lo va a disfrutar, y el que no lo es tanto, también, porque tenemos un show bastante divertido y ameno, que lo disfrutarán todos por igual. Es para todos los públicos.

–¿En qué consiste el espectáculo?

–Interactuamos mucho con el público, y nos gusta que le pille a la gente por sorpresa. Entre canción y canción queremos que la gente salte, baile, suba al escenario, cante y participe de una forma muy especial y muy dinámica. Es algo que nos tomamos muy en serio ya incluso desde que empezamos a tocar en 2003.

–¿Cómo empezó su carrera?

–Andy y yo somos dos personas que se criaron juntas, en el mismo colegio y el mismo barrio. Todo empezó con "Son de Amores", y después fue "Tanto la Quería", que podemos decir que son dos clásicos de la música española. Casi son materia prima de la humanidad, y pueden gustarte o no, pero por lo menos te suenan.

–¿Cómo se ve desde ese debut veinte años después?

–La carrera que he tenido es algo por lo que siempre voy a estar agradecido, tanto al público, como a la gente que está detrás apoyando, con el equipo humano que tenemos y todos los viajes que hemos hecho. Todo se traduce en esta última gira, que está siendo espectacular vivirla. La gente lo vive con pasión y con fervor, los conciertos salen bastante bien y el cariño de la gente se traslada incluso en la calle, cuando una persona te para, te pide una foto, te expresan su admiración… eso no tiene precio, el cariño de la gente significa mucho para mí, es un reconocimiento.

–¿Cuál sería el mejor momento que ha vivido en su carrera musical?

–Es complicado decir. Cada momento casi supera al anterior, y son tantos recuerdos y tantos momentos especiales que es prácticamente imposible decidir. Sería muy egoísta por mi parte decir qué momento fue mejor que otro, han sido muchísimos.

–¿Y el peor?

–Es algo que se nota desde joven, sobre todo cuando empiezas en el mundillo. Pasas mucho tiempo lejos de casa, dejas de ver a la familia y a los amigos. Es un viaje que ha merecido mucho la pena, pero también tiene sus puntos negativos. Encima siendo joven te pilla todo de sopetón, y no diferencias muy bien quién está contigo por ser quién eres o no. De todos modos, creo que soy una persona que siempre ha pensado que somos muy afortunados y tenemos muchas más luces que sombras.

–¿Cree que es difícil empezar en el mundo de la música?

–Pienso que cuando empezamos nosotros era más difícil que ahora. En el panorama musical existen muchas más vías que antes. Hay miles de plataformas digitales donde poder ofrecerte, hay vídeos en las redes, a la mínima que alguien haga algo con éxito le puede sacar más rentabilidad… Nosotros sacamos un disco, y si funcionaba, pues bien, pero si no pillaba repercusión te ibas para casa. Ahora, con plataformas como Spotify puedes llegar a más gente, y si no te funciona puedes probar suerte otra vez hasta que uno triunfe.

–¿Cuál es la canción que más disfruta tocando?

–Sin contar las más míticas que tenemos hay una que se llama "Por ella" que gusta mucho, y me recuerda a mi barrio y a mi amigo. Luego, todas las que son rumbas en general las disfruto bastante porque tienen mucho ritmo. En directo quedan genial y se nota que es algo que la gente también disfruta cuando las canta con nosotros.

–¿Cuál fue el momento más gracioso que le ha tocado vivir con sus fans?

–Una anécdota que recuerdo siempre y me hace mucha gracia es una que ocurrió durante una gira. A Andy, cuando llegamos al hotel, se le olvidó echar la llave por dentro, y a la que salió de la ducha, totalmente desnudo, se topó de frente con tres chicas en el pasillo de su habitación. Inmediatamente se metió dentro del baño, y cuando me lo contó no pude para de reír. Son anécdotas graciosas que se quedan para toda la vida. Cuando éramos más jóvenes los encontronazos con fans eran otra cosa, porque era todo "happy happy", pero con el paso de los años, al madurar y tener hijos, te das cuenta de que tienes una responsabilidad con ellos. Vemos que los gritos del principio se han convertido en aplausos.

–¿Cómo son las giras en el extranjero?

–Son muy efusivas, la gente lo vive con mucha pasión. También se entiende que, al tener menos oportunidades de vernos, la gente se deja el alma en cada actuación. Intentamos que las giras tengan la misma esencia que en España, porque es lo que la gente valora y va a ver.

