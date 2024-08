El bus túristico crece como reclamo, con 5.000 viajeros entre julio y agosto

El bus turístico de Oviedo gana adeptos en su tercer verano de funcionamiento. El servicio que ofrece a los visitantes un circuito circular de 50 minutos por los principales atractivos de la ciudad, fue utilizado por casi 5.000 personas entre los meses de julio y agosto, lo que supone un notable incremento respecto al año pasado. La actividad que ofrece la emprasa Alsa vendió un 16% más de tickets en el mes de julio y en agosto ya había igualado las cifras del año pasado a falta de seis días para el cierre del mes. "Son resultados por muy positivos que muestran una radiografía de la buena temporada estival y que coinciden con los de otros análisis como los datos de ocupación hotelera del INE", dice el concejal de Hostelería y Turismo, Alfredo García Quintana.

En julio, fueron 1.901 las personas que utilizaron este medio de transporte, frente a los 1.638 que lo hicieron en el mismo mes del año pasado. En agosto, la tendencia también fue muy positiva. A día 25 ya se habían vendido 2.736 billetes, solo 38 menos de los vendidos a lo largo de todo el agosto de 2023. Sin embargo, las previsiones son las de superar con creces ese número a finales de mes. De media, en agosto se subieron al autobús una media de 110 personas al día, siendo el día 11 el de una mayor afluencia, con 153 viajeros en total.

Para los viajeros, el éxito de la iniciativa radica en que ofrece una forma de ver los atractivos de un destino al alza desde una perspectiva diferente. "Si Oviedo es lindo, desde ahí arriba lo es todavía mucho más", indicó la colombiana Jocelyn Rodríguez, que pasa tres días en la ciudad y que, asesorada en la oficina de turismo, optó por sacar uno de los billetes para el bus turístico. "No te casas caminando y aprecias mejor la arquitectura de los edificios", declaró la usuaria tras bajarse del autobús.

Las tarifas del autobús turístico son idénticas a las del año pasado. Los usuarios mayores de cuatro años pagan cinco euros y los que no lleguen a esa edad pueden viajar gratis. "Viendo como está la vida y el precio de otras actividades, me parece que es un pago que merece la pena", comenta Amelia Pérez, una granadina que este año eligió Asturias como su destino de vacaciones por recomendación de varios amigos y vecinos. "Me dijeron que me gustaría y la verdad es que se equivocaron: me encantó", sostuvo, calificando de "acierto" el ofrecer este tipo de rutas guiadas que unen el centro del casco urbano con los monumentos del Naranco. "San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco son joyas que no me podía morir sin llegar a conocer", manifestó la usuaria andaluza.

Desde el Ayuntamiento subrayan que el servicio permanecerá activo hasta el 22 de septiembre, último día de las fiestas de San Mateo. Quienes quieran adquirir billetes para utilizar este servicio pueden hacerlo en el propio autobús o bien en la estación de autobuses de la calle Pepe Cosmen.

El autobús cubre su recorrido a diario, con salida y llegada en la calle Marqués de Santa Cruz, a la altura del edificio de Presidencia. Por las mañana, el vehículo hace dos rutas, a las 12.00 y a las 13.00 horas; por las tardes, la actividad comienza a las 16.00 horas, con salidas a las 17.00, 18.00 y 19.00 horas.

