Los conciertos de San Mateo vendieron ya 30.000 entradas, con Melendi como estrella

A falta de dos semanas para el comienzo de las fiestas de San Mateo, los artistas y grupos protagonistas de los grandes conciertos de suman ya más de 30.000 entradas vendidas para sus actuaciones en La Ería. El cantante ovetense Melendi, que el año pasado llenó tres noches consecutivos durante las fiestas, lidera también la venta de entradas en esta edición de los festejos, con 7.700 tiques retirados para acudir al concierto que ofrecerá el lunes, día 16 de septiembre, con un coste para el público de 42 euros.

La apuesta de la concejalía de Festejos, dirigida por la popular Covadonga Díaz, por ofrecer un mayor protagonismo a géneros musicales al alza parece dar resultados. Flyn Fest, el festival de música urbana encabezado por Myke Towers y Lola Índigo, y que también dará cabida a Chema Rivas, Aissa Aslami y Balaclavx, había vendido hasta el pasado martes 5.540 entradas. Una cifra nada desdeñable para el espectáculo programado para el sábado 14 de septiembre, pues los tiques salieron a la venta hace dos semanas, con precios a partir de 49 euros y actualmente solo quedan las localidades más caras, a 59 euros

El podio de los conciertos más demandados hasta ahora lo completa "Arde Bogotá". El grupo cartagenero de rock alternativo, integrado por Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader llevaba el martes vendidas más de 5.300 entradas. Su actuación será la última de las fiestas, pues está prevista para el 22 de septiembre, domingo. En este caso, el precio de las localidades es de 29 euros.

Las ventas para los seis conciertos restantes avanzan a distinto ritmo, aunque todos han superado ya con creces las mil localidades vendidas. Las 4.005 entradas despachadas ya para ver al rapero granadino Saiko –que se subirá al escenario de La Ería el 21 de septiembre, Día de San Mateo– al precio único de 30 euros, confirman la gran aceptación que tiene la oferta de artistas de géneros emergentes.

No pinta mal la marcha de la comercialización de entradas para el concierto de "Taburete". El Ayuntamiento abrió las taquillas para el recital que ofrecerá el 18 de septiembre el grupo liderado por Willy Bárcenas y en apenas 24 horas ya se habían vendido 1.100 localidades al precio de 10 euros.

Por su parte, "Viva Suecia" ya ha facturado 2.400 entradas para el concierto que ofrecerán conjuntamente con Dani Fernández y el cantante ovetense Javi Robles el día 19 de septiembre. El grupo murciano de indie rock comercializa las entradas para el espectáculo a través de su página oficial, a cambio de un precio de 39 euros.

"Andy y Lucas", "Raphael" y "Malú", que actuarán en La Ería los días 13, 17 y 20 de septiembre, respectivamente, son los conciertos para los que hasta ahoa se han vendido menos localidades, aunque en los últimos días las taquillas se están animando. En el caso concreto de las actuaciones de "Andy y Lucas" y "Malú", ambas tendrán dura competencia, pues los días 13 y 20 de septiembre están previstas dos actuaciones gratuitas en la calle Uría. El 13, día del pregón, tendrá lugar junto a la Escandalera un festival pop protagonizado Javier el de "Pecos", "La Banda del Capitán Inhumano", Bernárdez (de "The Refrescos") y el ex "Iguana Tango" Joaquín Padilla, mientras que el día 20, la noche del lanzamiento de los fuegos artificiales, el céntrico escenario albergará una actuación del grupo "El Arrebato".

Llaneza pide "una reflexión" para cambiar el modelo festivo de Oviedo

El portavoz municipal socialista, Carlos Fernández Llaneza, pidió ayer que las fiestas de San Mateo no sean un "evento mercantilizado" y reclamó una "reflexión" colectiva para intentar ofrecer unas fiestas que fomenten la convivencia y la participación. El edil mostró su "rotunda disconformidad" con el modelo de San Mateo que sustituyó los tradicionales chiringuitos por casetas de gestión hostelera y los conciertos gratuitos por los de pago. "Hemos perdido la identidad de nuestras fiestas", sostiene. El concejal del PSOE ve "un error" que se programen solo conciertos de pago en el recinto habilitado en La Ería, ya que "desvirtúa por completo" las fiestas de San Mateo. "Estas celebraciones deben ser un punto de encuentro para todos, no un evento elitista que excluye a quienes no pueden permitirse pagar por un concierto", defiende. Para Llaneza, la carpa que se instala en el aparcamiento del estadio municipal, "está relativamente lejos del resto de la fiesta" y es "un recinto claramente sobredimensionado para algunas propuestas artísticas". Desde su punto de vista, algunos conciertos de los años anteriores "hubieran tenido mucho mejor encaje y mayor éxito como conciertos gratuitos vinculados al recinto festivo". Llaneza cuestiona también que el gobierno haya añadido algunas actuaciones gratuitas cerca del recinto festivo "con costes de producción disparatados" que "causan importantes trastornos de movilidad" Considera el concejal que "las fiestas deben ser un espacio de encuentro y celebración colectiva, no una simple extensión de negocios que están disponibles todo el año. Convertir San Mateo en una sucesión de terrazas es vaciar de contenido una de nuestras tradiciones más queridas".

