Los gallegos en Asturias premian a Adrián Barbón y a Carmen Moriyón

El presidente regional, el socialista Adrián Barbón, y la alcaldesa de Gijón y también líder de Foro, Carmen Moriyón, recibirán este año la insignia de oro de la Asociación Día de Galicia en Asturias y serán nombrados socios de honor de la entidad durante el acto central de las celebraciones que organiza cada año el colectivo para que ambas comunidades sigan estrechando los lazos como dos buenas vecinas. El grueso del programa de este año se desarrollará entre el jueves 12 y el domingo 15 de septiembre pero, a partir del próximo viernes, y hasta que terminen las celebraciones, estará instalada una carpa en la calle Picasso en la que se celebrarán jornadas gastronómicas con platos de dos regiones que destacan por su buena mesa. "Este año tenemos un cartel de lujo", adelanta Manuel Fernández Quevedo, el presidente de la asociación.

El hotel de la Reconquista será el día 15 el lugar elegido para la ceremonia de entrega de los carnés de socios de honor al presidente regional y a la alcaldesa de Gijón. El acto tendrá lugar alrededor de la una menos cuarto de la tarde, después de una misa en la Catedral, cantada por la soprano Tina Gutiérrez, que dará comienzo a las once. En el evento se reconoce a un socialista, a la líder de Foro y también está invitado Alfonso Rueda, que es presidente de la Xunta de Galicia por el PP, entre más representantes de otras formaciones políticas, así que la elección de las insignias de Oro de este año "no tiene nada que ver con tendencias ideológicas ni afinidad a los partidos", dice Fernández Quevedo. "No entendemos de colores, sólo premiamos a quienes nos representan", añade.

El presidente de la asociación se explica. "Al alcalde de Oviedo ya lo premiamos cuando era presidente del Centro Asturiano, así que optamos por Adrián Barbón. Carmen Moriyón es la alcaldesa la otra gran ciudad de Asturias y por eso la nombramos socia de honor", dice Manuel Fernández Quevedo. "Da la casualidad de que nuestro presidente de honor es un político, Alberto Núñez Feijóo (por el presidente del Partido Popular), pero entre nuestros socios de honor tenemos representantes de otros muchos sectores. Lo que pasa es que Alberto es como mi hermano", dice el presidente del colectivo Día de Galicia en Asturias. Entre las personas destacadas por la asociación en años anteriores se encuentran, por ejemplo, el empresario Daniel Alonso, el psicoesteta Ramiro Fernández, la montañera Rosa Fernández o la soprano tina Gutiérrez.

El programa

Pero el cartel de actividades en torno a la celebración del Día de Galicia en Asturias va mucho más allá de la misa y la ceremonia que se va a celebrar el 15 de septiembre. El jueves día 12, por ejemplo, tendrá lugar la celebración del día del socio en la carpa situada en la calle Picasso, una fiesta que dará comienzo a las doce del mediodía. Al día siguiente, el viernes, a partir de la una de la tarde, dará comienzo un encuentro entre empresarios gallegos y asturianos en la Cámara de Comercio de Oviedo. A las ocho, para cerrar la jornada, actuará en la carpa "La Cuarentuna", una formación integrada por los tunos veteranos de la Universidad de Oviedo.

El sábado día 14, a partir de las siete y media de la tarde, habrá un homenaje a la Policía Nacional para celebrar el 200.º aniversario de la creación del cuerpo. Será en las instalaciones del Colegio Oficial de Médicos e incluirá los conciertos de Antonio Barros y la niña Carmen Cuevas, participante del programa televisivo de talentos "La Voz Kids". La jornada se cerrará con una Gran Queimada en la calle Picasso a partir de las doce de la noche.

