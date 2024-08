John Osborn, tenor estadounidense que vuelve al Campoamor con "Anna Bolena": "Creo que tengo una misión en la vida: mostrar la belleza de la ópera clásica"

El tenor estadounidense John Osborn, reconocido internacionalmente por su especialización en el repertorio belcantista y de la Gran Ópera francesa, está de vuelta en Oviedo, en este caso para levantar el telón del Campoamor (el próximo día 7 de septiembre) en una nueva temporada operística.

Su destacada participación con el rol de Lord Riccardo Percy en "Anna Bolena", de Donizetti, permitirá al público asturiano disfrutar de un cantante que se ganó el respeto del teatro por su interpretación de Lord Arturo Talbo en "I Puritani" (temporada 2020/21), donde demostró, según los críticos, su gran manejo de la voz, llena de intención, acentos expresivos y buena dicción y refinamiento.

Con esa misma voz expresiva y llena de acentos operísticos, mezclando expresiones italianas, francesas, inglesas y hasta alemanas, Osborn hace el esfuerzo de conversar en castellano. Se lo debe a su esposa, la soprano latinoamericana Lynette Tapia, con quien forma un gran tandem desde hace décadas "aunque quizás debería atender mejor a sus clases de español", dice Osborn con sorna.

Nacido en Iowa –"en el centro de nada" avisa con ironía–, de padre y madre con orígenes en Centroeuropa, John Osborn empezó en la música cantando en coros de la iglesia y no fue hasta su adolescencia, por la indicación de una amiga, cuando se planteó que a su voz podía irle bien la lírica. "Con 16 años escuché mi primera ópera, ‘El Barbero de Sevilla’, y rompió con muchos prejuicios que yo tenía; entre otras cosas pensaba que era una música para pesos pesados, y yo por entonces apenas tenía 60 kilos", rememora entre risas.

Han pasado tres décadas desde que iniciara su formación en el Metropolitan Opera House de Nueva York, tras ganar el disputado concurso de Audiciones del Met, y difícilmente puede quedarle algo de los prejuicios que tuvo sobre la ópera. Lo que sí que mantiene son las bases juveniles que inclinaron su dedicación: el amor por la música y el disfrute máximo "de jugar sobre el escenario", que fue lo que primero le enganchó del mundo del espectáculo. Ahora, dice, la ópera es "mi vida", la pasión que le hace "disfrutar enormemente, y donde continuaré hasta el final, que no sé cuándo será", expone.

Estas semanas se está preparando para su segunda incursión en el rol de Lord Percy en "Anna Bolena". Pero le está suponiendo un trabajo casi novedoso porque las circunstancias son muy diferentes a cuando debutó. "La primera vez que hice este papel fue en Génova; era la época de pandemia y fue complicado. Tenía solo tres días de ensayos, cogí covid, la respiración era más corta... Ahora todo es más fácil para respirar y para cantar, ya no hay mascarillas, ya no estoy enfermo y tengo mis pulmones en perfectas condiciones", adelanta.

Lo que no quita para que reconozca que "Anna Bolena" es "una ópera de bel canto, lo que supone que vocalmente es muy difícil, con frases largas, legatos... Además es un papel también extremo, con agudos, variaciones... Pero yo tengo mucha experiencia con esto y además he estudiado a fondo la historia y el libreto". También cuenta con otra ventaja: está encantado con la propuesta escénica que ha hecho Emilio López.

"¿Qué si me gusta el montaje? ‘Wow!!’. El primer día ya le dije a Emilio: ‘gracias, muchísimas gracias por hacer una producción tan bonita’. Tenemos un vestuario precioso, un juego escénico a base de piezas de ajedrez que es muy interesante y que no molesta a la historia, efectos de vídeo, de luces, cambios de escena simples pero efectivos, todo en su justo punto. Realmente es una producción muy bella".

Osborn reconoce que no se siente cómodo con algunas producciones operísticas modernas. "Trabajo mucho en Alemania, Suiza, Austria... con muchas producciones muy extrañas. Donde todo es confusión. Y siempre pienso que si yo no entiendo la historia cómo la va a entender el público". Considera que son propuestas escénicas "que se hacen más bien para decir que somos más inteligentes repensando la historia, o algo así. Pero al final, la historia es la historia. No hay mucho más. Y todo lo que se haga para retorcerla es confundir al público y hacerles sentir que no tienen la educación suficiente para entenderlo. Y no lo veo. Esta ‘Anna Bolena’ es muy linda, de verdad". Lo explica con intensidad y "sin filtro", como también cuenta que cree que en su vida tiene "una misión: siempre debo esforzarme en mostrar la belleza de la opera clásica. Porque esa belleza siempre atrae al público. Mientras que si se hace una cosa fea, de poca calidad, donde todo el espectáculo es feo, se hace un flaco favor al público. Yo no quiero hacer basura".

Asegura que él es de los primeros que "cuando estoy haciendo una producción que es bonita le digo a la gente que venga a vernos porque la ópera es una forma de arte genial, donde sigue impresionando a muchos que descubren que cantamos sin micrófonos y logramos proyectar perfectamente la voz por encima de la orquesta".

Entre las novedades operísticas que no le incomodan nada y que, por el contrario, aplaude encantando, están los sobretítulos. "Es una forma mucho mejor de que la gente que está menos educada en ópera pueda seguir la historia. Facilita la educación del público y es importante para que en este momento se pueda sostener esta forma de arte. Luego, cuando ya conoces la ópera, seguro que te motivará a conocerla en su lengua original, pero para los no iniciados es un gran añadido".

Y Osborn quiere cualquier ayuda que acerque la ópera al público, sobre todo ahora que ya le ha pasado el mal trago que vivió en pandemia y piensa que podrá jubilarse como cantante. "Reconozco que durante la pandemia me salvó venir a aquí a Oviedo. Llevábamos seis meses con todas las programaciones canceladas y en América se preveía un cierre de más de 18 meses. Yo estuve muy mal. Muy preocupado por el futuro. Según mis cálculos yo no podía jubilarme tan joven... Así que venir a España, y a Oviedo, me devolvió el ánimo y la confianza. Y me impresionó cómo llevaba la ciudad el control de la pandemia, con una enorme seriedad en el uso de las mascarillas, pero demostrando que había que seguir. Con mascarillas y con test constantemente, pero la vida tenía que seguir". (El estreno de ‘I Puritani’ se hizo con el teatro a la mitad de aforo, mascarillas obligatorias, incluso para el coro, geles desinfectantes por todas partes y distanciamiento social).

Y sigue. "Antes de la pandemia, que se cancelara una función era un desastre y por el covid en América nos dijeron que estaríamos un año y medio sin teatros. Me parece increíble". Así es que reconoce el mérito de que en España se programara cultura cuando no se hacía en otros lugares. Le quedó una gratitud grande que ahora quiere devolver a Oviedo. Y una reflexión: "Qué equivocado está quien diga que el arte o la cultura no es esencial".

