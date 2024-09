"La música lo es todo para mí a la hora de entender un montaje lírico"

Emilio López (Valencia, 1982) es el director de escena cuya producción de estreno de "Anna Bolena" (1830), del compositor Gaetano Donizetti, abrirá la septuagésimo séptima temporada de ópera en el teatro Campoamor, el próximo sábado, 7 de septiembre. Antes de ponerse al frente de su equipo de trabajo en el ensayo antepiano (el primero en el que se prueban vestuario y maquillaje), el valenciano dedica unos minutos para atender a LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Cómo ha planteado este montaje de "Anna Bolena"?

–En primer lugar, con mucha ilusión porque yo soy músico y siempre intento primar la música sobre la escena. Esto adquiere especial relevancia en una ópera belcantista, ya que se trata de un estilo muy ornamentado y yo he procurado hacer un montaje que acompañe a los intérpretes y les ayude lo máximo posible. Es cierto que el drama está bien, pero existen muchas repeticiones en este estilo y hay veces que se realizan cortes o no se respeta la música. Aquí apenas se han hecho estas intervenciones y lo poco que hemos modificado ha sido pensando en la dosificación de los artistas, para que puedan llegar al final de la ópera sin tanta fatiga y en unas condiciones óptimas después de tres horas y media de una música muy exigente. En lo tocante al elemento escénico, he querido dar una pequeña vuelta de tuerca inspirada en los juegos de poder de Enrique VIII. Me he documentado mucho acerca del asunto y el monarca era un gran ajedrecista y un consumado estratega, algo que se observa perfectamente en esta ópera. Mi sensación es que Enrique VIII lo tenía todo bien estudiado y dispone los elementos precisos para poder divorciarse o terminar enviando a la muerte a su mujer. Por ejemplo, introduce al personaje de Lord Percy, antiguo enamorado de Ana Bolena, a quien hace regresar del exilio para utilizar en su contra.

–¿Ha concebido esta ópera como un punto de partida para futuras producciones en este mismo escenario del Campoamor?–

–Lo cierto es que sí. Forma parte de la trilogía Tudor ("Anna Bolena", "María Estuardo" y "Roberto Devereux") que me han encargado desde la Ópera de Oviedo y la de Bilbao. La idea que tenía en mente era semejante a la serie "The Crown", donde los juegos de poder, ambición y amor están, al igual que en estos títulos líricos, plenamente vigentes. De ahí que me haya decantado hacia el ajedrez como el parámetro articulador: el suelo del escenario es un tablero de ajedrez y cada pieza está asignada a un personaje por el papel que desempeña en la obra, resaltado también por el vestuario y por elementos simbólicos dentro de la puesta en escena. Con respecto al coro, es muy difícil moverlo y sus reacciones en este tipo de repertorio belcantista suele estar muy manido, por lo que he querido darle el rol de los peones, pues se presentan como ese personaje colectivo que, al final, termina encumbrando o condenando a según qué protagonistas.

–Ha realizado la puesta en escena de "Norma" (2022) en A Coruña, cuya protagonista puede presentar ciertos paralelismos con la de "Anna Bolena". ¿Le ha servido de inspiración?

–Estudiando para desarrollar esta producción sí he descubierto alguna relación. Pensemos que, además, ambas óperas son de estilo belcantista, con heroicas cabalettas y la inclusión de algunos personajes que funcionan muy bien a modo de contrapunto en la trama. Pero he tratado de no contaminarme con nada de esto porque mi creación de "Norma" era más naturalista, estéticamente más fiel a la época, y aquí hemos querido hacer algo más simbólico con las piezas del ajedrez.

–A nivel estético y dejando al margen ese juego alegórico, ¿busca algo concreto a través de la escena, quizá por su formación en el ámbito cinematográfico?

–En algunos momentos sí busco crear primeros planos. Evidentemente, no es lo mismo el teatro que el cine o la televisión, pero sí que nos podemos servir de algunos recursos que pueden concentrar la atención sobre un punto determinado dentro de un plano general. Todas estas cuestiones intentamos lograrlas a través de la iluminación adecuada y del vídeo. Siempre es interesante trabajar todos estos "apartes" de los personajes que son difíciles de conseguir en escenas donde hay muchos efectivos sobre las tablas y que duran más de lo que acostumbran en el cine. En esos momentos de mayor expresividad de los personajes principales, que pueden durar cuatro minutos, intentamos que el coro se gire completamente o modificar la luz para dar a entender este tipo de situaciones. Siempre intento beber un poco de estas influencias, pero no intento comparar el cine y el teatro porque, aunque comparten una misma base, no son lo mismo.

–¿Y cuánto pesa su formación musical –ha estudiado flauta y canto– a la hora de llevar a cabo todas estas producciones?

–Todo. Todo porque al fin y al cabo mi lenguaje con los cantantes y con todo el mundo en una producción siempre es el lenguaje musical y luego intento adaptar musicalmente las partes técnicas, así que podemos decir que la música lo es todo para mí a la hora de entender un montaje lírico.

–Tiene experiencia en ópera y en zarzuela. ¿Qué diferencias observa y qué preferencias tiene respecto a los dos géneros?

–Yo lo que quiero es trabajar (ríe). Me gustaría que los teatros fueran valientes y diesen, no una oportunidad para trabajar con ellos, sino la oportunidad para desarrollar una carrera artística. Muchos teatros españoles han ayudado a que la carrera de directores de escena extranjeros despegase, mientras que los artistas nacionales tenemos que hacer una obra y triunfar; es decir, no nos dejan desarrollar nuestro estilo. En temporadas de varios teatros hay directores de escena que llevan haciendo un par de óperas por temporada durante los últimos ¿cinco años? No es cuestión de envidia, sino de igualdad de condiciones, ya que esas oportunidades te permiten desarrollarte estéticamente o buscar una seña de identidad, pero para los directores españoles, nuestros teatros nos cargan de presión diciendo "vale, te damos esta oportunidad, pero este proyecto tiene que triunfar". Es difícil crecer artísticamente cuando vienes de un circuito donde manejas un presupuesto exiguo y tienes que dar en el clavo con la producción. Por eso aquí estoy muy contento, porque se trata de un proyecto que hemos estado madurando desde hace 4 años y lo estamos llevando adelante con valentía: quizá haya público al que no le guste y me digan que me vaya a innovar a… Alemania (ríe), pero no estoy haciendo nada que vaya en contra de la historia que se narra en la ópera.

–¿Qué opinión le merece la oferta cultural que tiene Oviedo?

–Pues… es una oferta bastante grande como demuestra el hecho de tener temporadas estables de ópera y zarzuela. Yo soy de valenciano y en Valencia no existe temporada de zarzuela. Programan una zarzuela, que ni siquiera es de nueva creación, y no se fomenta el género lírico español. Además, la fama de Oviedo va más allá de sus programaciones. Siempre que comento con los compañeros (directores de escena, pero también intérpretes) que vengo a Oviedo me responden "¡qué suerte!", porque saben el arraigo musical de la ciudad y, al margen de esto, el trato es excelente y el público y los artistas sienten el espectáculo como suyo.

–Parece que se están iniciando los trámites para que Oviedo opte al título de capital europea de la cultura 2031, ¿Lo considera acertado?

–Bueno, actualmente ya es la capital gastronómica, algo totalmente indiscutible. Yo creo que en el norte, en general, se tiene que desarrollar el tema cultural. Hay comunidades autónomas que ya quisieran tener un diez por ciento de las actividades musicales y culturales que se realizan en Oviedo. Seguramente a la gente que vive aquí les parecerá poco porque, evidentemente, siempre tienes ideas para desarrollar y nunca eres conformista. Pero creo que la capitalidad cultural es lo mínimo que debería tener Oviedo en 2031.

