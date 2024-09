El peligro del "abandono" del viejo HUCA: una mujer sufre un traumatismo facial y "cualquier día habrá una desgracia"

Dice la protagonista de esta historia que no se mató "de milagro". La mujer, que tiene 65 años, sufre un traumatismo facial y tiene media cara morada a consecuencia de una caída que sufrió el pasado viernes 23 de agosto en la calle Emilio Rodríguez-Vigil, la vía que atraviesa el recinto del viejo HUCA por delante del edificio del antiguo Hospital General, un lugar de paso muy frecuentado que se encuentra "en completa situación de abandono" y que "cada vez es más peligroso" para quienes lo utilizan. "Tropecé con un tornillo que está anclado al suelo y sobresale, uno de esos que en su día se usaron para colocar los conos del carril-bici y que ahora están al descubierto. Estoy aquí contándolo de misericordia", explica todavía con el susto en el cuerpo esta mujer que prefiere permanecer en el anonimato.

Los tornillos a los que se refiere están a la vista a lo largo de buena parte del carril-bici que en su día lució en la calle Emilio Rodríguez-Vigil. Ahora lo ocupan los coches aparcados, lo come la maleza y los pivotes que antes lo señalizaban están arrancados y son un peligro para los viandantes. "Los que pasamos caminando por ahí tenemos que andar por la carretera porque las aceras están llenas de vegetación. Así pasa lo que pasa", señala la accidentada, que ya ha presentado una reclamación en el Ayuntamiento y exige responsabilidades. "Esto no puede volver a ocurrir. No sé si es responsabilidad del Ayuntamiento o del Principado, pero no pueden lavarse las manos y seguir dejando esto abandonado. Cualquier día va a ocurrir una desgracia", dice.

La caída que le provocó un traumatismo facial se produjo alrededor de la una de la tarde. "Venía del Cristo y me dirigía a mi casa –vive en la zona de la plaza de Occidente– cuando tropecé con el tornillo. Salí volando hacia adelante y me golpeé con la cara contra el suelo. Menos mal que caí un pelín de lado, si pegó con la cara de lleno no me salvo", explica la afectada, que también se hizo daño en una pierna y en un brazo. "Cuando me levanté del suelo estaba complemente mareada. Vino un chico y me ayudó. Fuimos a buscar a mi marido, que estaba cerca, y tiramos para Urgencias", añade.

Una vez en el Hospital Universitario Central de Asturias, en el actual, los médicos le diagnosticaron el traumatismo facial. "Estuvimos allí alrededor de siete horas. Los dolores todavía no se me han quitado", explica la mujer. "Tienen que tomar medidas y actuar cuanto antes en el recinto del antiguo hospital. Es una zona que usamos muchos ovetenses y se ha convertido en un peligro", insiste.

Suscríbete para seguir leyendo