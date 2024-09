Adiós al guardián de los premios "Princesa": el niño policía que llegó a inspector

El inspector Gerardo Zapico ya correteaba por el cuartel de Buenavista cuando tenía cinco años. Su padre también era Policía Nacional y él iba allí a la escuela junto con otros hijos de agentes del cuerpo. Ahora, seis décadas después y con 43 años de carrera profesional a sus espaldas, el inspector Zapico acaba de jubilarse y de salir por la puerta grande de una comisaría de la que se lleva "muchos amigos y grandísimos policías". Todos ellos, casi sin excepción, se juntaron la semana pasada para darle una emotiva despedida al que, entre otras cosas, fue responsable durante treinta años del dispositivo de seguridad de la Policía Nacional durante los premios "Príncipe de Asturias" –después "Princesa de Asturias"– en el Hotel de la Reconquista. "Conocí a todos los famosos. Los Reyes me felicitaron el año pasado porque fue el último que hice. Tengo la foto", afirma.

Zapico, que lleva el oficio en la sangre, reconoce que se le saltaron las lágrimas cuando se vio en medio de un pasillo de compañeros aplaudiéndole y lanzándole mensajes de cariño. "No me lo esperaba, cuando me encontré con eso casi me da un vuelco el corazón. La verdad es que es muy gratificante que todos tengan un buen recuerdo de ti", dice el inspector.

Gerardo Zapico, con una scooter de la Policía de proximidad. / LNE

San Sebastián fue el primer destino de Gerardo Zapico después de salir de la academia. Eso fue en 1982, con la banda terrorista ETA matando prácticamente a diario y su punto de mira dirigido hacia las fuerzas del orden. "Me acuerdo perfectamente la primera vez que me puse el uniforme, que por entonces era marrón. Estábamos en un sitio complicado y los terroristas eran una amenaza constante, pero cuando tienes 22 o 23 años no le tienes miedo a nada", explica Zapico, que vivió algún episodio peliagudo. "Después de unos meses ingresé en la Compañía de Reserva General (los antiguos antidisturbios). Teníamos base en Oviedo pero trabajábamos principalmente en el País Vasco. Una noche mi grupo estaba en el antiguo cuartel de Aldapeta, en San Sebastián, y los terroristas nos lanzaron unas granadas. Sientes mucho desconcierto, hay mucho humo y confusión, pero hay que ponerse rápido alerta", añade.

El inspector recoge una placa de manos de sus compañeros. / LNE

Durante su estancia en los antidisturbios Gerardo Zapico estuvo presente en importantes eventos deportivos y en todo tipo de trabajos. Ascendió a oficial en el año 1992 y fue el encargado de poner en marcha en Oviedo la Policía de Proximidad o de Barrio. "Aquello se quitó, pero funcionaba muy bien", señala. Ya como subinspector tuvo a su cargo una unidad de reacción motorizada con 14 agentes y en 2007, cuando fue nombrado inspector estuvo dos años de jefe del Grupo de Seguridad de la comisaría de San Sebastián. Tras un paso de tres años por Luarca regresó a Oviedo, donde se jubiló como jefe del Grupo de Atención al Ciudadano, las radiopatrullas.

A lo largo de todos estos años de carrera el inspector Gerardo Zapico participó en la resolución de casos tan importantes como el del crimen de Imran –el pequeño que apareció muerto en una maleta junto al apeadero de La Argañosa en 2014– o el crimen de Vallobín (2009), el espeluznante asesinato de María Luisa Blanco. "Siempre he sido un hombre de calle. Salía en el zeta hasta siendo inspector, aunque siempre me gustó más ayudar a una persona mayor que intervenir en un atraco, Los policías hacemos muchas labores sociales y a veces no se ven", señala Zapico. "Los compañeros me lo han puesto muy fácil todos estos años en Oviedo hay un equipo excepcional. No obstante, un policía nunca se retira, sólo le quitan la placa", subraya entre risas.

Suscríbete para seguir leyendo