El Bellas Artes consolida su atractivo turístico en otro verano de visitas récord

El Museo de Bellas Artes de Asturias está en un momento, dicen sus responsables, de "gran efervescencia y de auténtica expansión". Por sus obras en marcha –la esperada segunda fase de ampliación, que comenzó en julio– y por el tirón de programación y visitas que la pinacoteca lleva certificando en los últimos años.

Un buen medidor de ese atractivo está en el verano y el del 2024 va a ser de récord para el Bellas Artes, que ha recibido 54.693 visitas en los meses de junio, julio y agosto. Seis mil más que en la misma temporada de hace un año. Y hay que tener en cuenta que el 2023 se llegó a finales de diciembre con la cifra histórica de 130.000 visitas. De ahí que todo apunte a que, si en lo que va de año la pinacoteca ya está en 102.299 entradas, inédita en la historia, el final de año se puede encara con vistas a otro récord.

"Estamos muy contentos porque aunque no sea un objetivo en sí mismo, el numero de visitantes cada vez va a más. Y para nosotros es una prueba del carácter dinámico y pujante de la programación, que despierta mucho interés, y de la fuerza de nuestra colección permanente. Todo ello hace que este sea uno de los museos más atractivos del panorama español", indicó ayer Alfonso Palacio, director del Bellas Artes. En su opinión, "aún hay margen para que podamos crecer, aunque ya estamos en un número que es realmente importantísimo", dice. Para Palacio, lo que Asturias no debe perder de vista es que "si hiciéramos un estudio comparativo de museo/ciudad, teniendo en cuenta el tamaño de la nuestra, éste sería si no el que más, uno de los centros museísticos más visitados de su ramo".

Y entre las exposiciones más reseñables de las que se han ofrecido este año –según Palacio–, está sin duda la "antológica de Luis Fernández, que ha sido ambiciosa como pocas y de las más interesantes que se podían ver en ese momento en España. Y que pudimos llevar a cabo en colaboración con la Fundación María Cristina Masaveu. Es sin duda una de las grandes de toda la historia del museo". Otra exposición "que nos ha sorprendido mucho por su repercusión", añade, es la que aún ocupa los espacios del museo y está dedicada al diseñador Menéndez Hevia: "Nos está sorprendiendo muchísimo para bien; está siendo muy valorada".

A todas esas cifras se hizo repaso ayer en la reunión del patronato del Museo, donde también se reflejó el avance de las obras de ampliación que, visto lo visto, no ha mermado un ápice la afluencia. En la actualidad las obras afectan al edificio anexo al Palacio de Velarde y "ya son más que evidentes. Tal es así que tras las primeras intervenciones, consistentes en el cierre y aislamiento de todos los accesos de comunicación con el edificio de Velarde, y que continuaron con la retirada de los árboles plantados en el jardín –donde en la actualidad se ubican las casetas de obra, vestuarios y aseos de los trabajadores–, hoy en día el proceso de avance del proyecto ya es totalmente manifiesto", indican desde el Museo. De hecho, ya se pueden ver los contenedores así como los andamios que cubren la fachada principal de la calle Santa Ana," síntomas del rápido avance de las obras que ya están en la fase de desmontaje y demolición tanto interna como externamente".

El equipo encara "con mucho ánimo" el último tramo de año, para el que se ha confeccionado una programación que será presentada el lunes. Con nuevas exposiciones, otra obra invitada –en este caso no procede del Prado–, cine y más.

