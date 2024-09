Un Bobby Fischer en Ciudad Naranco, Timofei Demchenko acaba de proclamarse subcampeón de Europa de ajedrez

El niño prodigio del ajedrez europeo vive en Oviedo y juega en el Club de Ciudad Naranco. Timofei Demchenko, que cumplió los ocho años el pasado mes de marzo, acaba de proclamarse subcampeón de Europa en su categoría dejando boquiabiertos a los expertos y haciendo historia en el ajedrez español. Su éxito en Praga ha servido para corroborar que Tim –así lo conocen sus compañeros del colegio Veneranda Manzano– está llamado marcar una época en la disciplina del tablero. "Por juego demostró ser el número uno, pero tuvo mala suerte. Llegó a la partida final imbatido. Había ganado siete de los ocho enfrentamientos con mucha facilidad y empatado otro, pero sólo le valía vencer en la última partida y tuvo que arriesgar. Por equipararlo al fútbol es como si hubiese tenido que jugar con cinco delanteros y sin defensas, así que acabó perdiendo, pero sólo por eso", señala, Víctor Llaneza, uno de los profesores del Centro de Tecnificación de Ciudad Naranco.

Timofei Demchenko aprendió a jugar al ajedrez con su abuela Olga cuando sólo tenía tres años y vivía en la ciudad rusa de Miass, en la zona de los Urales. "Empezamos a ver que se le daba bien y con menos de cinco años le abrimos una cuenta en internet para que jugase online. En muy poco tiempo ya nos ganaba a todos en casa y también a muchos de sus contrincantes en internet, así que nos dimos cuenta de que la cosa iba en serio", explica su padre, Vladimir Demchenko. Fue entonces cuando pusieron al niño en manos de Daria Zlydneva, que fue su primera entrenadora y hoy en día sigue ayudándole en su precoz carrera de ajedrecista. "En sólo unos meses, con cinco años todavía, ya empezó a jugar torneos presenciales con gente mayor que él. La primera vez que jugó contra un adulto tuvo miedo y perdió. Ese día lloró porque era un niño, pero a partir de ahí ya no se acobardó nunca con nadie y empezó a ganar torneos", añade el padre.

La familia de Tim llegó a Oviedo cuando él todavía tenía seis años y rápidamente le buscó un sitio para que pudiese jugar al ajedrez. "Cuando vimos su ranking nos sorprendió mucho, pero al verlo jugar alucinamos. En sólo 15 minutos nos dejó a todos con la boca abierta. Llevo 30 años en el ajedrez y nunca había visto nada ni parecido", dice Víctor Llaneza, que ya ni se acuerda de los títulos que ha ganado el niño. "Arrasa en Asturias y en España. En junio de 2023 quedó subcampeón de España sub-8 con sólo siete años y este año ya quedó campeón en Salobreña (Granada). En nuestro club juega la liga de la máxima categoría regional contra personas mayores y compite perfectamente. Es un crack y va a seguir mejorando".

El sueño de Tim es ser campeón del mundo de ajedrez, ser el Bobby Fischer de su generación, pero para llegar a eso sabe que queda un largo camino por delante. "Juego unas dos horas al día y cuando hay competiciones cerca, el doble. Siempre estoy convencido de que voy a ganar, juegue contra quien juegue, pero sé que todavía tengo que aprender y trabajar mucho", señala el pequeño. "En Praga había ochenta niños como yo jugando y al principio me puse un poco nervioso, pero en cuanto gané la primera partida supe que podía llegar a estar entre los primeros", añade Tim, que también forma parte del grupo de talentos de la Federación Española de Ajedrez y entrena online para defender al país en el que vive en las competiciones de su categoría.

Pero el niño no sólo se dedica a mover con maestría las piezas del tablero. Tim también practica kárate y juega al fútbol como delantero en el equipo del cole. "Soy del Real Madrid. Siempre que hay un partido en la tele procuro verlo y mientras juegan no estoy con el ajedrez. Me gusta mucho el deporte y jugar con mis amigos a lo que sea. En el club de ajedrez también tengo muchos, por eso me lo paso tan bien", señala el niño, que sigue siendo un niño a pesar de su talento como ajedrecista. "Con trabajo y esfuerzo puede llegar donde quiera. Su próximo campeonato importante va a ser el de Asturias por equipos y ya lo vamos a meter con los mayores", explica Víctor Llaneza.

El pequeño también tiene en mente otras metas. Quiere tantas copas de Europa como las que tiene su Madrid y seguir avanzando en su carrera hasta hacerse profesional. "El año que viene volveré a jugar el campeonato de Europa. Subo de categoría y ya voy a competir con niños de hasta diez años, pero estoy seguro de que lo voy a hacer muy bien", señala convencido.

