Francesca Carrillo, una "miss Asturias" que se cose su traje de gala

A Francesca Carrillo Mayo, de 21 años, le quedan unas horas en Asturias antes de poner rumbo a Tenerife donde le va a tocar defender el título de "Miss Asturias" con opción de convertirse en "Miss España". Francesca, nacida en Ecuador pero afincada en Oviedo desde niña –su madre lleva aún más tiempo que ella– tiene un perfil muy versátil y con un punto artístico que va a poner a prueba para la cita de bellezas.

Francesca Carrillo trabajando en su vestido. / .

Estudió Diseño y Moda en Oviedo, ha hecho de modelo "sobre todo de tema fotográfico", y su pasión es cantar. Lo hace como intérprete en solitario y también tiene un grupo con su pareja. "Me encanta toda la música pero quizá me tira más el blues, el jazz...", relata la joven.

Un posado de la modelo. / .

Al certamen de "misses" llegó un poco sin buscarlo, aunque admite que "es un mundo que siempre me llamó la atención; hasta que llegó un momento en que lo vi como una oportunidad de ir a un concurso donde tienes que dar la mejor versión de ti misma, y que además puede proporcionarte un poco de visibilidad", cuenta la astur-ecuatoriana.

El boceto de su traje de gala. / .

Quién sabe, pero quizá a ella le cueste un poco menos llamar la atención del jurado del certamen porque tal vez les impresione que vaya a ser la modelo que se presente con vestido de gala de creación propia. Un traje que estos días ha estado rematando con la ayuda fundamental de la diseñadora venezolana, aunque afincada desde hace décadas en Gijón, Virginia Abzueta.

Abzueta le ha hecho un hueco en su propio trabajo para "mentorizar" a Francesca. Y está feliz. "Supe que, como estudiante de costura y moda, Francesca siempre soñó con hacer su vestido para esta ocasión, pero no se sentía preparada para afrontarlo sola. A lo largo de este proceso, hemos trabajado juntas desde la idea inicial hasta los detalles finales, ayudándola a descubrir no solo su potencial creativo, sino también la confianza en su propio talento", explica Abzueta.

Sobre ese proceso que ha vivido, deseosa como estaba de hacer un diseño suyo de gala, cuenta Francesca Carrillo que "era algo que lo tenía en mente, pero sentía que no tenía el conocimiento suficiente ni el nivel para hacerlo. Que Virginia decidiera ayudarme es como si un ángel se hubiera caído del cielo para mí. Su conocimiento es enorme y su ayuda, inestimable".

A Virginia Abzueta lo que más la "conmueve" de esta experiencia de costura conjunta "es ver cómo Francesca crece, superando sus miedos y convirtiendo su sueño en realidad con sus propias manos. Para mí, este proyecto es una muestra de cómo el amor por la moda puede sembrar seguridad, autoestima y nuevas oportunidades", añade una mujer que tiene manos privilegiadas para los trajes de gala, con los que se ha hecho bien conocida en eventos artísticos y televisivos en todo el territorio español.

Francesca Carrillo no sabe si ha habido otras "misses" tan osadas como ella. "Igual alguna candidata también se vistió con una prenda hecha por ella... pero realmente no lo sé", dice. En todo caso, a ella ir vestida con algo que siente como propio solo puede ayudarle en su objetivo. Que no es otro que afrontar el certamen "con fuerza, con ilusión, intentando disfrutar mucho del momento que voy a poder vivir, que solo pasa una vez en la vida, y controlando los nervios para que no me hagan pasar un mal rato".

Será el día 11 de septiembre cuando salga a pisar el escenario del certamen con su traje de gala –antes lo hará con otros vestidos, incluido alguno de Virginia Abzueta– y será, por fin, cuando todo su entorno pueda ver su creación. Porque por ahora "no he querido enseñárselo a nadie".

Suscríbete para seguir leyendo