"Paso a un segundo plano, pero seguiré ayudando porque pienso ser cura hasta que Dios me llame"

El próximo 21 de septiembre, el día de San Mateo, el sacerdote Alberto Reigada Campomanes (Vegadeo, 1951) ofrecerá su última misa como párroco titular de la iglesia de San Francisco Javier de la Tenderina tras 22 años siendo el cura del barrio. El domingo cumple 74 años y los problemas de salud le impiden estar al cien por cien. Le sustituirá José Manuel de Jesús, el actual párroco de Trubia, un sacerdote joven al que todo el mundo conoce como "Pin". Reigada estudió en el Seminario de Oviedo, hizo el bachiller en Comillas y estudió en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Su primer destino fue como coadjutor de la iglesia de San Pedro de los Arcos, en Ciudad Naranco, pero pronto se le destinó a Vallobín para crear el centro de culto, lo que sería el germen de la parroquia de San Melchor. Es licenciado en Teología y especializado en catequética, pastoral juvenil y planificación pastoral.

–Han sido muchos años en la Tenderina, ¿qué es lo que más va a echar de menos?

–No voy a echar nada ni a nadie de menos porque no me voy de la parroquia, sólo dejo de ser el cura titular. No me jubilaré nunca, seguiré sirviendo a Dios en todo lo que pueda hasta la muerte y voy a quedarme a ayudar. El nuevo párroco me lo ha pedido y así lo haré. Es evidente que tengo una enfermedad renal crónica, que me someto a diálisis dos veces por semana y que ya no estoy para mucho, pero yo quiero ser cura hasta que Dios me llame.

–¿Entonces seguirá dando misa?

–Haré lo que se me pida, pero siempre desde un segundo puesto. El párroco es "Pin" –por José Manuel de Jesús– y él va a ser quien de verdad lleve las riendas de la parroquia.

–¿Cómo es su sustituto?

–Es un chaval muy majo. Tiene poco más de cincuenta años, la edad con la que yo llegué a La Tenderina. Su estilo es muy parecido al mío, muy del Concilio Vaticano II, promotor de la participación de los laicos en la Iglesia y comprometido con la acción social. Como ejemplo basta decir que es capellán en el HUCA y que lo fue de la cárcel de Asturias.

–¿Qué consejo le daría como veterano en el barrio?

–Le recomendaría que tuviese presencia en el barrio, que se encarne aquí, que se integre con la gente.

–¿Usted sale alguna vez a tomar algo por la Tenderina?

–Por supuesto, salgo siempre. La Iglesia también se hace en una cafetería. Hay que salir, preguntarle a la gente cómo está su familia, cómo le van las oposiciones a su hijo, si ya encontró piso o cómo se encuentra un enfermo, entre otras muchas cosas. A veces, cuando voy al obispado, tengo que coger el autobús porque me paro tanto por la calle que nunca llego a tiempo a las reuniones.

–¿Qué se encontró usted al llegar al barrio en el año 2002?

–Una parroquia muy frágil, con poca representación de los laicos y una iglesia sin espacio. La iglesia era un tercio de la que hay ahora.

–¿Y a nivel de calle?

–Desde el principio todo fue una maravilla. Me encontré un barrio totalmente propenso a mi forma de trabajar. En la Tenderina siempre me sentí cura por los cuatro costados. En la calle había droga y la sigue habiendo, pero mucha menos. Uno de los problemas más graves que tuvimos fue el del paro. Por ejemplo, tuvimos el caso de los obreros de la fábrica de armas, que siempre tuvieron el apoyo de la Iglesia.

–¿Qué cambios se han conseguido con usted como párroco?

–Pues se han hecho muchas cosas. Se han recuperado las fiestas del barrio, hemos creado una asociación vecinal de la cual soy socio fundador y se ha levantado una iglesia nueva. Y esos son sólo algunos ejemplos. Este barrio se ha volcado siempre con la parroquia y yo me entregué plenamente a él.

–¿Cómo se costeó la nueva iglesia de San Francisco Javier?

–Costó 1,2 millones de euros y todo salió de pequeñas donaciones de los vecinos. La gente daba cinco o diez euros, en función de lo que podía y en cuatro años logramos pagar lo que otras iglesias no han pagado en veinte.

–¿Logró usted atraer a la gente joven y llevarla a misa?

–En este barrio fue muy importante la creación de la Cofradía de los Estudiantes. Además de haber puesto a Oviedo en la primera línea de la Semana Santa ha servido para enganchar a los chavales. Ahora estoy confesando a gente que tiene veinte años y que no se había confesado desde la Primera Comunión.

–¿Y en cuanto a vocaciones?

–La verdad es que hay muy pocas. Creo que hay que hacer algunos cambios, sobre todo en los seminarios.

–¿Como cuáles?

–Los seminarios tienen que cambiar el estilo y la forma. Tienen que ser ámbitos de formación intelectual, pero también de formación pastoral. Los seminaristas tienen que salir a la calle e ir a las parroquias, poner los pies en el suelo y no estar siempre metidos entre cuatro paredes.

–Usted fue director de Cáritas en Asturias.

–Durante cinco años. Cáritas es el buque insignia de la Iglesia, la delegación diocesana más importante. Lo es en tanto en recursos humanos, con más de 2.000 voluntarios, como en recursos económicos, porque se reparte mucho dinero. Además, es la entidad que más credibilidad tiene en la línea de acción social. Acabé agotado. Cansé por la entrega, no por la tarea, que es preciosa.

–¿Qué opina de la polémica que se ha montado entre la Iglesia y el Gobierno regional y de que Barbón haya anunciado que no va a acudir a los actos del Día de Asturias en Covadonga?

–Es muy desagradable. No me gusta la crispación y menos que las autoridades, las que representan al pueblo, estén enfrentadas. Esto con Gabino Díaz Merchán –arzobispo de Oviedo entre 1969 y 2002– no hubiese pasado.

–¿Entonces de quién es la culpa?

–La culpa es de las dos partes. Tiene que haber un sano entendimiento y que cada uno sepa dónde tiene que estar. Las dos partes están condenadas a entenderse, la convivencia, la concordia y el diálogo es esencial. Cuando dos riñen los dos tienen que poner de su parte. Los cristianos tenemos que perdonar antes de que te pidan perdón.

