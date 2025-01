"La poesía puede convertirse en palabra que golpea o que ama, quema y salva"

"La cuerda" es un homenaje poético de la ovetense Ana Vega "a las mujeres silenciadas y nombradas, o más bien definidas, por la palabra ‘loca’, como aquella entidad o criatura que desafía al sistema, lo salvaje, la que acusa o va contra la norma".

¿Qué ata o qué desata “La cuerda”?

La cuerda se arroja como salvavidas, la cuerda une almas y vidas, es vínculo de amor como la leyenda del hilo rojo, pero también puede ser soga, atadura, aquello que corta, delimita o amputa. Podemos pensar en la cuerda como símbolo del bien y el mal y por tanto preguntarnos a modo personal y colectivo cuál es nuestro lugar en el mundo y cuál es nuestro papel exacto ante ciertas acciones, conductas, daños o violencia de la que hemos sido testigos, partícipes, observadores o víctimas. Y por supuesto “La Cuerda” es un homenaje a las mujeres silenciadas y nombradas o más bien definidas por la palabra “loca”, como aquella entidad o criatura que desafía al sistema, lo salvaje, la que acusa o va contra la norma.

¿Cómo se traduce en poesía la dualidad del bien y el mal?

Creo que la poesía alcanza un modo más exacto y preciso en cuanto a la transcripción real de una emoción, un sentimiento, dolor, sufrimiento o dicha, una vivencia al fin y al cabo (personal, ficticia u observada); se convierte por tanto en el vehículo perfecto para lograr dar voz a quien no puede alzarla por temor, por censura, por ciertas circunstancias o situaciones. Es por tanto también herramienta o arma de guerra pues daña pero también cura, puede convertirse en palabra que golpea o que ama, quema y salva.

¿Las víctimas de la violencia habitan sus versos?

En los versos que habitan este libro de poemas podemos encontrar esa frialdad que tan bien define la soledad de las víctimas, de quien ha sufrido una vulneración clara de sus derechos, de todo tipo de violencia, abuso, golpe, maltrato, enfermedad, situación en la que un daño o sufrimiento le ha provocado una herida profunda, atendiendo especialmente al trauma. Es este un humilde homenaje a las voces que no han podido ni pueden alzarse y que debemos tomar como medida del daño, pero encontraremos aquí también la narrativa de quien daña, de quien lo hace de forma consciente y premeditada, y de quienes deciden —de forma voluntaria— mirar hacia otro lado, pasando al lugar exacto del daño que han dejado pasar, el lado del verdugo. Pero habita aquí también la esperanza, el despertar espiritual, la trascendencia que puede alcanzar toda vivencia y la reflexión y debate colectivo sobre la historia de la violencia a lo largo de toda la humanidad, de la reparación del daño, del bien y del mal y por tanto del abismo que implica la condición humana.

¿La esperanza sobrevive entre el sufrimiento?

Por supuesto, es quizás la parte final del libro la más difícil porque intenta hallar y mostrar el legado que ofrece al mundo quien con mucha dificultad, esfuerzo y voluntad logra atravesar el dolor y trascender —el relato del héroe— quien transforma lo vivido en algo útil para otros, para sí mismo y, quien pese a todo lo vivido, decide mirar de frente al dolor y seguir adelante. He ahí el homenaje y el canto a la esperanza: quien ha sobrevivido, aunque sobrevivir no sea salvarse. Donde hay voluntad, hay camino, decía el alpinista Gaston Rebuffat.

¿Cuál es el legado del dolor?

Si nos detenemos a pensar qué nos ha convertido en quien somos ahora podemos comprobar cómo existe un legado familiar, personal, experiencial, y a través de cada vivencia (buena o mala), de generación en generación, hemos podido atravesar no solo una vida propia sino un largo viaje que nos ha conducido hasta aquí. Evidentemente toda vida encierra absolutos regalos, belleza, momentos imborrables, pero también ausencia, dolor físico y mental, enfermedad, muerte, sin embargo el dolor ofrece una de las experiencias más transformadoras pues en el dolor más profundo tu cuerpo ya no te pertenece, algo te obliga a descender hacia lo más profundo y justo ahí en una especie de caída libre puede que tal vez te encuentres más cerca de ti mismo de lo que has estado nunca. Finalmente, si fijas tu mirada a través de todas estas vidas que te habitan, estas experiencias, lo que ves, lo que has leído, podrás comprobar que tal y como de un modo brillante nos enseñó Viktor Frankl en “El hombre en busca de sentido” un legado de amor nos atraviesa y nos mantiene en pie, si sabemos verlo, si sabemos o somos capaces de alimentarlo…

¿Cómo puede ayudar la poesía a las víctimas?

Parte fundamental de la reparación del daño es la justicia evidentemente, pero también poder hablar con claridad, y absoluta libertad del daño sufrido, sin ser juzgado, aconsejado desde el privilegio, desde el lado de quien ofrece consejos fáciles porque en ellos se esconde una vida blanca, la que aún permanece intacta. No sé realmente si la poesía puede ayudar a una víctima de un daño realmente atroz porque como bien indican los expertos hay experiencias tan aterradoras, tan crueles, que poco o nada podemos hacer para olvidarlas, sí, tal vez, lograr integrarlas para alcanzar un mínimo grado de supervivencia que nos permita seguir caminando sin que el daño te devore cada día, te haga gritar en la noche por puro terror o recuerdo o te paralice. Esta es la labor de quien esto escribe, aliviar en cierto modo, que quien se acerque a este libro encuentre estas palabras como propias y también que quien no las encuentre como propias se coloque en el lado del otro para poder comprenderlo. Esta comprensión es la que busca este libro y estos versos, ayudar en esa absoluta falta de comprensión, conocimiento y por tanto profunda indefensión de las víctimas de todo daño, alzar la voz y mostrar la herida abierta para llamar la atención sobre ella. He aquí la herida, he aquí las palabras de quienes la han sufrido y exigen ser vistos, escuchados y escuchadas. Hablar, repara, decía Camus. Probablemente leer aquello que descubrimos como propio también. Ojalá que así sea.

¿Busca que sus poemas obliguen a los lectores a tomar partido?

En ningún caso, y de ningún modo, pretendo llamar la atención, sí promover cierto debate pero sobre todo cierta reflexión conjunta (e individual). Algo que para no extendernos demasiado podría resumirse en cómo podemos mejorar nuestras acciones y cómo podemos acompañar (palabra fundamental) a quien está sufriendo justo al lado, cerca o más lejos o cómo sobrevivir a un daño sin que este nos convierta justo en ese mismo daño que hemos conocido. No pretendo ni pretenderé nunca obligar a tomar partido ni siquiera dar meras indicaciones porque la palabra que sustenta toda mi concepción de la vida humana y del mundo es y debería ser la palabra libertad.

Un manifiesto de resistencia y una llamada a la empatía y la acción. ¿Poesía de combate?

Poesía de la conciencia, de la consciencia o de no ficción como diría mi querido amigo el poeta David González, volviendo a Camus, poesía que se sitúa justo del lado de quienes padecen la historia y se pone a su servicio. El combate es la vida diaria y bien lo entenderá quien en este momento esté pasando un mal momento. Poesía que defiende eso sí, la libertad de expresión con uñas y dientes. Y poesía como compromiso, palabra fundamental para mí, mi escritura y vida. El combate lo mantiene quien este mismo instante está leyendo estas palabras e intentando sobrevivir con todas sus fuerzas.