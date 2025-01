Estos son algunos de los deseos que les piden a los Reyes Magos y al nuevo año los políticos ovetenses

Alfredo Canteli: "Avanzaremos con firmeza para ser Capital Europea de la Cultura"

"Mi carta a los Reyes Magos está llena de buenos deseos para todos los ovetenses, para quienes pido salud, trabajo y felicidad. Espero, sinceramente, que sus Majestades de Oriente vengan cargados de buenas noticias para nuestra ciudad y que estas se vayan materializando a lo largo de este 2025 que acaba de comenzar.

"Para mí, como alcalde, y para el resto del equipo de Gobierno que me acompaña, pido, como cada año, grandes dosis de ilusión, de responsabilidad y de sentido común que nos permitan seguir trabajando por Oviedo y cumpliendo con todos nuestros proyectos, tal y como lo hemos hecho hasta ahora.

"Estoy convencido de que 2025 volverá a ser un gran año para nuestra ciudad. Son muchos los desafíos que tenemos por delante, pero entre todos, no tengo ninguna duda de que lograremos llevarlos a cabo. Este debe ser el año en el que demos los primeros pasos en los terrenos de la fábrica de La Vega, con un plan especial en el que ya estamos trabajando. También avanzaremos con firmeza e ilusión en nuestra carrera por ser la Capital Europea de la Cultura en 2031, estoy seguro de ello. Y no tengo ninguna duda de que los locales de la galería comercial del Calatrava irán llenándose de actividad económica y de servicios.

"Reinauguraremos, por fin, el Palacio de los Deportes tras su profunda remodelación, con todo lo que eso implicará para Oviedo. Y nuestra ciudad volverá a llenarse de obras y actuaciones necesarias que continuarán mejorando la vida de los ovetenses, con una atención muy especial a los barrios y a la zona rural. Ojalá que nuestro querido Real Oviedo logre también ese ansiado ascenso a Primera División, que tan cerca estuvo el año pasado. A ver si, en esto, los Reyes Magos nos puedan echar una mano".

Carlos Fernández Llaneza: "Me gustaría que lográsemos atraer la fábrica de blindados"

"Al año 2025 y a los Reyes Magos hay que pedirles, en primer lugar, salud. Es lo obligado. En lo político me gustaría que pusiésemos a las personas en el centro de la acción política. Acaban de pasarme los datos de un estudio y hay casi 20.000 ovetenses que viven por debajo del umbral de la pobreza. A ellos y ellas nos debemos toda la Corporación. La política debe servir para mejorar la vida de la ciudadanía. En eso creo firmemente. También me gustaría que lográsemos atraer la nueva fábrica de blindados al concejo, una oportunidad histórica que confío que el equipo de Gobierno sepa ver y gestionar, y que consolidemos una buena candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. En lo político, confío en que la gestión del equipo de Gobierno, hasta ahora bastante deficiente, mejore porque eso sería bueno para el concejo. Y ya puestos, me gustaría que el alcalde volviese al debate y dejase el insulto al margen".

Gaspar Llamazares: "Queremos que la crispación quede arrinconada"

"Para Oviedo nuestros deseos pasan por un año 2025 en el que se empiecen a materializar las viviendas públicas acordadas en los presupuestos del Ayuntamiento. La política tiene que cambiar la vida cotidiana de las personas. Queremos que la crispación se quede arrinconada y la política se sitúe en el centro de las preocupaciones de la gente. Ojalá IU-Convocatoria acierte a ser un proyecto centrado en las aspiraciones relevantes de la vida de los ovetenses. Queremos que IU y la política se parezcan a nuestro Oviedo, que es sentido común".

Sonsoles Peralta: "Se necesita empleo y bajar los impuestos"

"A los Reyes Magos les pedimos lo que Vox haría y cumpliría: empleo de calidad, bajada de impuestos y una gestión responsable del dinero público. Es indispensable un compromiso firme para la ejecución de obras dentro de plazo y presupuesto, y que el Partido Popular deje de crear falsas expectativas con respecto a La Vega, el Cristo y a la revisión del Plan General. En su lugar, Oviedo camina a la deriva, en manos de unos nefastos gestores, aliados con IU y rendidos a sus políticas de extrema izquierda".

Elena Figaredo: "Pido que el Principado cumpla con Oviedo"

"Mis deseos para los ovetenses en el 2025 son el impulso empresarial del municipio con la reactivación de las instalaciones industriales en Olloniego y San Claudio, así como el Calatrava y La Vega; que el Principado cumpla sus obligaciones económicas con Oviedo (8 millones) para eliminar la plusvalía, bajar el IBI y bonificar la basura; para la zona rural una inversión en colectores y saneamientos, desbroces, transporte y el acondicionamiento de sus piscinas de verano. Además, el ascenso del Real Oviedo. Y lo más importante: salud".

Suscríbete para seguir leyendo