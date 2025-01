Los tres ayudantes de los Reyes Magos en Oviedo explican cómo afrontan el reto de echar un cable para que ningún niño se quede sin regalo

David González: "Me han chivado que este año van a llegar miles de regalos"

El director de la Agencia asturiana de Ciencia Sekuens aparcará su intensa agenda de trabajo para ayudar a Melchor en la cabalgata de su ciudad.

-¿Emociona ser elegido para ayudar a Melchor?

-Es uno de los honores más altos que se pueden lograr en la vida. Siempre estaré en deuda con sus majestades por esta oportunidad e intentaré estar a la altura que requiere dicha misión. Además, podré ayudar al Rey Melchor en Oviedo, ciudad que me vio nacer.

-¿Qué significa para usted este encargo?

-Un honor y una ilusión enormes. Indescriptibles. También una gran responsabilidad porque ya me han chivado que este año van a llegar miles de regalos a nuestra ciudad y que los reyes van a tener mucho trabajo.

-¿Que espera encontrarse durante la recepción real?

-Estaré cerca de Melchor para ayudarle con cualquier cosa. Esperamos avalanchas de niños con sus deseos, ilusiones y sonrisas. Y también tendremos a sus padres, a los que ya estamos preguntando cómo se han portado los niños este año.

-¿Algún recuerdo que le venga a la mente de su infancia?

-El recuerdo de la calle Uría con sus referentes, Al Pelayo y Botas, los que siempre consideramos los mejores sitios para ver la cabalgata. Los nervios, las justificaciones a nuestros padres de lo que bien que nos habíamos portado ese año y las promesas que lo íbamos a mejorar en el siguiente. Y el asombro monumental al ver pasar las carrozas de los reyes a tu lado. Siempre me parecía que Oviedo brillaba más durante la cabalgata de reyes.

-¿Qué tal se han portado los niños de Oviedo?

-Estamos recabando información de los padres, profesores, abuelos, amigos, etc. Una tarea complicada porque son muchos los niños de nuestra ciudad. Pero tengo que decir que por ahora todos los niños de Oviedo han sido espectacularmente buenos. Me dice el Rey Melchor que se han encontrado con algún rebeldillo que no obedece lo suficiente a sus padres o abuelos. Pero no hay problema, tienen tiempo todavía para ser buenos y que, así, los reyes les traigan muuuuuuuchos regalos.

Juan Luis González: "Les pediré a los Reyes que nos traigan la paz y un 8x8 teledirigido"

Juan Luis González es un militar zamorano que en 1995 fue destinado a Asturias y ejerce como delegado de Defensa desde 2019. El día 5 tendrá la misión de echar una mano a Gaspar.

-¿Emociona ser elegido para ayudar a Gaspar en la cabalgata?

-Lo considero un privilegio y un regalo de Reyes en sí mismo, creo que será una experiencia inolvidable, ya me lo han comentado anteriores ayudantes y pajes y lo imagino.

-¿Qué significa para usted este encargo?

-A parte del privilegio que supone, no deja de ser una gran responsabilidad porque no podemos dejar a ningún niño sin juguetes o equivocarnos, no obstante, el poder conocer de cerca a sus majestades de Oriente y charlar con ellos, sobre astronomía y filosofía o que me puedan dar alguna pista sobre el futuro, ¡será una oportunidad única!

-¿Que espera encontrarse durante la recepción real?

-Todas las ilusiones de los más pequeños de palabra y por escrito y algunas de los mayores, que las transmitirán creo yo a través de la mirada a sus majestades… Para los que hemos sido padres, lo sentiremos más cerca, supone volver a ese mundo de ilusión de nuestra infancia y recordar lo que vivimos con nuestros hijos en ese periodo tan bonito.

-¿Algún recuerdo que le venga a la mente de su infancia?

-Claro, de la Navidad en familia y, sobre todo, la ilusión de levantarse el día de Reyes y correr al árbol a ver qué había tocado de la lista, entonces la proporción solía ser uno de cinco, en nuestra sociedad actual vamos más a la proporción siete de cinco.

-¿Qué tal se han portado los niños de Oviedo?

-Seguro que bastante mejor que muchos mayores, hay que tener esperanza en los que nos sucederán, teníamos poca confianza en la juventud y miren cómo se ha portado durante estos años, primero ante el confinamiento y ahora en la catástrofe de Valencia. En mi caso les pediré a los Reyes la paz en Ucrania y Oriente Medio, salud y... un 8x8 teledirigido.

Prince Kennedy Iyoha: "En general, los niños de Oviedo se portan bien y estudian mucho"

El sociólogo nigeriano Prince Kennedy Iyoha puede considerarse ya un clásico de la cabalgata de los Reyes Magos, pues lleva desde 2006 ayudando a Baltasar.

-¿Emociona a ser elegido para ayudar a Melchor en la cabalgata?

-Sí, siempre es un privilegio. Como cada año desde que asumí esta responsabilidad, quiero estar con los niños, compartiendo y respondiendo a sus ilusiones. La cabalgata es uno de los grandes eventos del año que se celebran en las calles de Oviedo.

-¿Qué significa para usted este encargo?

-Una enorme responsabilidad porque la personalidad de la figura a representar es histórica y emblemática. Lo que provoca respeto y un honor ser elegido para representarlo. Puedo decir que para mí ya es una tradición, pues son muchos años haciéndolo, pero mantengo la misma ilusión que la primera vez.

-¿Qué espera encontrarse durante la recepción real?

-Calidez, comprensión y la reacción tierna de los más pequeños. El Calatrava es un escenario muy bueno, muy grande y van a venir seguro muchísimos niños. Serán unas jornadas geniales

-¿Algún recuerdo que le venga a la mente de su infancia?

-Suele ser una época con mucho cariño con regalos especiales. Más bien se me vienen los recuerdos de estos casi veinte años participando en la cabalgata de Oviedo en la que cada año se viven momentos para el recuerdo.

-¿Cómo se han portado los niños de Oviedo?

-Siempre son muy buenos. En líneas generales, estudian mucho y se portan muy bien en el colegio con los compañeros, así como con sus padres. La mayoría recibirá algún que otro regalo, aunque también habrá alguno que, como suele ocurrir, se portó peor y recibirá carbón.

