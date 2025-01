Llega a Oviedo el príncipe de la ilusión: Aliatar estuvo ayer en el teatro Campoamor para recoger las cartas de los niños y entregárselas a Melchor, Gaspar y Baltasar

El Príncipe Aliatar se adelantó a los Reyes Magos y llegó ayer a Oviedo con tiempo suficiente para encargarse de que ningún niño de la ciudad se quede sin regalos estas Navidades. El enviado de Melchor, Gaspar y Baltasar recogió las cartas de los más pequeños en el teatro Campoamor, donde se formaron largas colas de ilusión a lo largo de toda la jornada. "Me he portado bien durante todo el año, así que espero que me traigan todo lo que he pedido. Bueno, a lo mejor la bicicleta no puede ser porque es muy grande y no pueden meterla por la ventana, pero el resto cabe perfectamente", explicaba mientras esperaba su turno Jorge Sánchez, un niño de 8 años que vive en un quinto piso. "Mi padre me dice que son mágicos y que siempre entran por la ventana, por eso lo digo", añadía el pequeño para justificar la posible ausencia de la bici. Aliatar tiene hoy una jornada apretada. Entre las 10.00 y las 11.30 horas atenderá en el Club LA NUEVA ESPAÑA, una cita ya tradicional, en Leopoldo Calvo-Sotelo, 7. A continuación, regresará al Campoamor, con horario de 12.00 a 14.30 y de 16.30 a 20.00 horas.

A los mellizos Olivia y Teo Yelin no les salían las palabras cuando Aliatar les preguntó lo que le pedían a los Reyes. La presencia del príncipe, sentado en un majestuoso trono, con una poblada barba y ataviado con un sombrero coronado por una larga pluma, les dejó boquiabiertos. Después, cuando se serenaron, le contaron al mensajero real todo lo que querían que les trajesen. "Yo me pido un unicornio, una muñeca, pinturas y una hormiga", le dijo Olivia. "¿Pero una hormiga no es muy pequeña?", le preguntó Aliatar. "No, no, una de juguete que sea grande", le respondió resuelta.

Álvaro Casteleiro, que tiene 9 años, negoció con Aliatar para que los Reyes le trajesen al menos los regalos de su lista que considera más importantes. "Me gustan mucho los Playmobil y también los juegos de mesa", le dijo al mensajero real. Borja Felpeto, muy futbolero, lo tenía más que claro. "Pido una camiseta del Manchester City con el nombre de Rodri, un balón especial para darle efecto, una caja de cromos de Segunda División y que este año suba el Real Oviedo", relataba poco antes de que le tocase el turno de entrevistarse con Aliatar.

El pequeño Santiago Babiano, que tiene solo 3 añitos, se levantó de la silla, le pidió a su madre la carta que le iba a entregar al Príncipe Aliatar y se salió de la cola para mostrarla y hacerse una fotografía para LA NUEVA ESPAÑA. "Quiero que me traigan un autobús de la Patrulla Canina", dijo con claridad a pesar e su corta edad. A su madre, por cierto, se le caía la baba al escucharlo.

La presencia de Aliatar en Oviedo es solo el preludio de lo que se avecina. La concejala de Festejos, Covadonga Díaz adelantó que el mensajero de los Reyes la acompañará mañana al HUCA para visitar a las personas ingresadas tras haber sufrido un ictus y que los Reyes Magos llegarán por la tarde para recibir a los niños en el Calatrava entre las cuatro y las ocho. El domingo también recogerán cartas entre las 11.30 y las 14.30 horas. n