-El factor emocional prevalece en su libro y en su vida...

-Sí, yo soy profundamente emocional en lo personal; una persona que además utiliza las emociones como herramienta profesional y eso hace que establezca una relación complicada con mi parte racional. Este libro ha sido, de hecho, catártico para mí, un libro de revisión, un intento de identificar el núcleo de todos mis conflictos. Parte de la necesidad, no tanto de obtener respuestas como de encontrar el coraje para formular las preguntas necesarias. Es una invitación a detenerse en esos momentos en que la ausencia de luz te obliga a avanzar a ciegas, con unos pies que ya no reconoces como tuyos. Lo que comúnmente llamamos crisis existencial.

-¿La suya?

-Estamos llenos de fracturas emocionales sin curar y, como ocurre con los huesos, cuando la fractura del yo no se trata puede ocurrir que de pronto ya no sabes ni quién eres, ni lo que sientes, ni en qué momento te abandonaste. En mi caso me interesaba adentrarme en tres territorios en lo que siento la necesidad de encontrar un lugar.

-¿Qué tres territorios?

-El primero y más importante, el Yo: un lugar en mí. El segundo territorio sería la pareja. Porque la pareja es un micromundo al que llegamos arrastrando en nuestras mochilas toda la dicha y todo el dolor que hemos ido recolectando a lo largo del camino. El mundo de la pareja es un mundo complejo que además va mutando con el paso del tiempo según se vayan sucediendo las distintas etapas de la relación. Y esa experiencia está en constante revisión. Cada día es una proeza. Y el tercero territorio es social: un lugar en el mundo.

-La realidad cruel y el sufrimiento compartido son también señas de identidad.

-Tratas como puedes de decodificar los símbolos que has asociado a todas las ansiedades personales, sociales, políticas o económicas que sufres. Percibes un mundo agresivo, individualista, deshumanizado donde el exceso de sensibilidad, el pensamiento crítico o el idealismo no tienen cabida. Inevitablemente eso genera en ti una creencia errónea de que el problema es personal, que eres el eslabón suelto de la cadena social. La poesía es una herramienta esclarecedora para mí porque se escribe con el cuerpo y el cuerpo emite señales inequívocas aunque luego la razón no sepa interpretarlas, lo haga mal o directamente las niegue. "Es media noche en casi todo el cuerpo" también es un reducto de esperanza. Son los últimos versos de un poema que termina diciendo "(...) el corazón lo ignora". Porque el amor al final es esa luz indestructible que nos salva y nos permite seguir avanzando. Por eso es tan importante molestarse en cultivarlo, empezando por el siempre olvidado amor propio.

-Los poemas trasladan a un terreno muy íntimo, pero a la vez muy abierto al mundo.

-Creo que para descifrar nuestras huellas íntimas, explorar quiénes somos y llegar a comprendernos no podemos operar desde un único escenario. Nuestras historias personales forman parte, ineludiblemente, de la historia colectiva. Un poema, en mi caso, se convierte en refugio, en espacio para la resistencia y en hervidero de esperanzas e ilusiones.

-¿La poesía siempre requiere un posicionamiento y justificación?

-La poesía exige poner mucha atención a lo que nos rodea, detenernos, repensarnos, cuestionar lo que somos, descubrir no solo lo que nos conecta, lo coherente, sino también las contradicciones, los vacíos, los desequilibrios, propios y ajenos. Tanto la escritura poética como su lectura nos obliga a interpretar desde nuestro propio prisma y nuestra propia sensibilidad. Esto, inevitablemente, conlleva un posicionamiento. La poesía puede parecer inofensiva pero se sabe, y lo explica muy bien la ingeniería lingüística, que la palabra tiene un gran poder transformador y es incómoda porque alimenta el conocimiento y obliga a ejercitar el criterio personal y poner en tela de juicio las verdades absolutas. Sin embargo, creo que la poesía no necesita ninguna justificación siendo como es, posiblemente, el terreno literario de mayor libertad expresiva y creativa. Afortunadamente no está sujeta a estructura alguna ni admite cánones o dogmas.

-¿Qué espectáculo poético musical prepara con su hermana Sil para esta obra?

-Estoy haciendo presentaciones al uso del libro, manteniendo una charla con Belén Suárez Prieto. Por otro lado, con mi hermana, Sil Fernández, estamos trabajando en lo que será nuestro tercer espectáculo poético musical. Siempre que saco un nuevo libro siento la necesidad de llevarlo a escena por esa conexión casi mágica que se da con el público y porque creo que es una manera de perderle el miedo a la poesía, despojarla de ese corsé y ese halo de solemnidad. Proponemos no una lectura poética, sino una conversación poética donde el texto y la música se funden en un solo ente que comparte dinámica e intensidades. Además introducimos el humor irreverente.

