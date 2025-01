Llaneza, portavoz socialista en Oviedo: "El Fontán necesita un alcalde que trabaje"

La reforma del mercado del Fontán sigue enfrentando al equipo de gobierno y al PSOE, principal partido de la oposición. El alcalde, Alfredo Canteli, anunció anteayer que pedirá nuevos fondos europeos para retomar el proyecto. "El diseño está hecho, está pagado", dijo. Unas declaraciones que no tardaron en tener respuesta por parte del portavoz del grupo municipal socialista, Carlos Fernández Llaneza: "Es inadmisible que, por su falta de capacidad para lograr consensos, Oviedo haya tenido que devolver 2,4 millones de euros más intereses que había conseguido" para estas históricas instalaciones.

En lo que coinciden ambos grupos municipales es que el mercado necesita mejoras. "Se está cayendo e, inevitablemente, se está reduciendo el consumo. Se vende menos y por esto tenemos que retomar el proyecto", incidió el Alcalde. Palabras criticadas ayer por el líder de los socialistas. "Lo que necesita este mercado es un alcalde que trabaje, que no se meta con los comerciantes, que no busque contubernios donde no los hay, que se ponga a trabajar y que, como sea, haga la reforma que este mercado sí necesita y no hay más que ver cómo está la cubierta", recalcó.

A través de una comparecencia delante de las instalaciones, Llaneza defendió que la última palabra la tienen los comerciantes "como principales afectados y porque es su futuro el que está en juego". "Si los comerciantes no quieren la reforma propuesta, y no quieren porque ellos así lo han manifestado sin que nadie les haya influenciado, lo que tenía que haber hecho Canteli era haber aprovechado esos fondos para diseñar una obra consensuada que garantizase la modernización del mercado y respetase su carácter tradicional". También calificó como "inadmisible que, por la falta de capacidad del Alcalde para lograr consensos con los comerciantes, Oviedo haya tenido que devolver 2,4 millones de euros de fondos europeos más 240.000 euros en intereses". ·Este mercado lleva 30 años sin reformas, y esta es otra oportunidad perdida para un edificio que necesita urgentemente mejoras en su estructura, cubierta y eficiencia energética".