Los Reyes llegan "cargados de regalos" a Oviedo... aunque traen "algo de carbón"

Los nervios van en aumento por minutos. Los Reyes Magos ya están en Oviedo y, ayer, recibieron a los primeros niños en la sala de cristal del Palacio de Congresos y Exposiciones. Pasaban pocos segundos de las cuatro y media de la tarde cuando los gritos invadieron el edificio diseñado por Santiago Calatrava ante la presencia de la comitiva real, que llegó con un anuncio. "Los niños ovetenses han sido muy buenos; venimos cargados de regalos", explicó Melchor quien es consciente que hay alguno que ha sido un poco rebelde y vienen también "algo de carbón pero con poco".

El viaje , contaron, ha sido largo y por el medio se han encontrado con las guerras. "Venimos guiados por las estrellas y y pasamos por zonas con muchas guerras. Por ello, estamos tristes pero no queremos trasladar este sentimiento a los niños porque se han portado muy bien y seguro que recibirán todos o casi todos los regalos que han pedido", añadió Gaspar; mientras Baltasar remarcó que las peticiones se cumplirán dependiendo del comportamiento que hayan tenido "con sus padres, compañeros y sus profesores en la escuela".

Unas declaraciones que vertieron mientras la cola iba en aumento hasta llenar el hall del Palacio de Congresos. Uno de los primeros que fue recibido por Gaspar fue Pelayo Muñoz quien pidió una "videoconsola". Pero antes de ver su petición aceptada, tuvo que responder a una serie de preguntas clave. "Me preguntó cómo me había portado y le respondí que en casa había sido un poco revoltoso, pero en el colegio muy bien". También que no tiene nervios ante su visita a casa esta noche. "Si otros niños se sienten así, yo les recomiendo que respiren hondo y se les pasará".

Sus Majestades se han encontrado con todo tipo de peticiones y la de Mateo Rodríguez es compartida con muchos aficionados. "Quiero que el Real Oviedo suba a Primera División". Un gran reto para Baltasar, que contestó que "nada es imposible". Hasta que acabe la competición, este pequeño disfrutará con la equipación que les ha pedido en la carta. Por su parte, su hermana Manuela quiere una Barbie. "He sido buena", dijo.

Más tecnológicos se mostraron Izan Pérez quien quiere un dron; mientras que Eduardo López un "juego de Pokemon". Tal cola había para ver a los Reyes Magos que dio tiempo a hacer amistades como les pasó a Julia Feito y África Conde. "Deseo que traigan la paz a Palestina y un cuento", explicó la segunda; mientras que la primera pidió un bebé reborn, unos zapatos y "l o que ellos quieran".

Las cabalgatas de Reyes en Oviedo / LNE

Hoy, el gran día

Hoy, los Reyes Magos tendrán una agenda con muchos actos. A primera hora de la mañana serán recibidos por el Alcalde, Alfredo Canteli, en el despacho de Alcaldía. Acto seguido, se retomará la tradición de que reciban a los hijos de los funcionarios y a las once volverán al Palacio de Congresos para recibir las cartas de los niños que quedan y darles chucherías. Hacia las 14.00 horas pararán para comer y a las 18.30 horas comenzará la cabalgata desde la calle Independencia. Participarán 1.850 personas.

Desde los primeros pasos se verán las novedades de este año. Las carrozas en las que van sentados Melchor, Gaspar y Baltasar son nuevas. Las anteriores tenían veinticinco años de vida y ya estaban deterioradas. Es por ello que el Ayuntamiento encargó unas nuevas que serán similares a la línea marcada por Gil Parrondo, el oscarizado director de arte que donó la creatividad de los carruajes a Oviedo hace ya un cuarto de siglo. Seguirán tiradas por caballos.

El recorrido continuará por Uría, la plaza de la Escandalera y girarán a la calle San Francisco hasta llegar a la plaza de la Catedral, donde Melchor, Gaspar y Baltasar se bajarán de sus carrozas para realizar la adoración al Niño Jesús y donde saludarán a las autoridades. Después comenzará el camino de vuelta.