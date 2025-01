"La seguridad que respira Oviedo es también un aliciente para el turista"

José Ramón Prado despide el año 2024 "muy satisfecho" con los objetivos conseguidos por la concejalía de Seguridad Ciudadana y tras asumir el pasado septiembre las competencias de Educación, Salud Pública y Consumo. Considera que el refuerzo de las plantillas de ambos cuerpos está entre las mejores noticias del ejercicio y para el nuevo año se fija como "obsesiones" mejorar la presencia policial en los barrios y avanzar en su proyecto de crear un centro infantil de tráfico.

-¿Fue 2024 un buen año para su concejalía?

-No pudo ser más positivo. Incorporamos 50 policías locales interinos tras un largo bloqueo por un recurso sindical y la gente no para de felicitarnos por el aumento de la presencia en las calles. Estábamos un poco cojos, pero ahora hemos consolidado la policía de proximidad en el centro y el Antiguo y la meta es que este nuevo año se intensifique también en barrios como La Corredoria y Colloto, donde no paran de pedírnosla.

-¿Nota el Antiguo más seguro?

-La colocación de las cámaras de videovigilancia supuso un antes y un después. Los grafitis han desaparecido y el botellón, aunque es un fenómeno social imposible de erradicar, está mucho más controlado. Como anécdota, un día un vecino de la plaza del Paraguas que durante años pasaba los fines de semana en una casa de Grado porque los botellones no le dejaban dormir, me paró por la calle, aunque solo le conocía de vista, y me dio las gracias por cómo habíamos mejorado la situación en el barrio.

-¿Cómo van los planes de modernización del cuerpo?.

-Aunque al principio algún agente veterano seguía tirando de papel y boli, ya podemos decir que todos los servicios están digitalizados. La formación para mí es una obsesión. Seguimos un intenso programa dirigido por el subinspector Iglesias, que nos aporta mejoras continuas.

-¿Hay previstas más incorporaciones?

-Acabamos de lanzar una convocatoria de 32 plazas de agentes de la Policía, a la que seguirán 36 este nuevo ejercicio, casi 70 más en total, que nos darán un plus de seguridad. Además, convocarán diez plazas de promoción interna para mandos y en bomberos vamos a convocar 14 plazas más.

-¿Van a recurri r la sentencia que les obliga a invertir 870.000 euros ingresados a través de las primas de los seguros para mejoras del cuerpo de bomberos?.

-El tema está en manos de Abogacía Consistorial. De momento, han solicitado una aclaración de sentencia y veremos qué hacemos. No obstante, ya nos hemos reunido con la concejalía de Economía y los sindicatos para pedirles una lista de mejoras que precise el cuerpo para atenderlas.

-Vox dice que crece la criminalidad y pide más medios.

-Un estudio de la Comisión Europea nos sitúa como la tercera ciudad más segura del continente y hemos recibido premios como la más segura de España. La seguridad que se respira en Oviedo es un aliciente para el turista, como reflejan los datos. Esos datos que esgrime la oposición deberían ponerse en contexto con otras ciudades.

Si nos consideran la tercera ciudad más segura de Europa y la primera de España será por algo

-Acaban de reformar el cuartel del Rubín.

-El resultado de las obras ha sido buenísimo. Ahora el ambiente está mucho mejor. No hay filtraciones ni humedades. Los bomberos me decían el otro día que gracias a la nueva envolvente no hacía falta ni poner la calefacción. Haremos una inauguración de las obras próximamente.

-¿Cuándo está previsto estrenar la Zona de Bajas Emisiones?

-Tiene que estar hecha antes del 31 de diciembre de 2025. Ya están en marcha los contratos, que incluyen una intensa campaña divulgativa sobre cómo funcionará. Será una medida que mejorará la calidad de vida en el centro, pero que la gente no se preocupe. Daremos margen de adaptación y nadie tendrá que vender el coche.

-¿Qué fue de su proyecto de crear un centro infantil de tráfico?

-Es otra de mis obsesiones. Al Alcalde le gusta la idea, pero me recuerda que hay otras prioridades. No obstante, yo insisto y este nuevo año encargaremos el proyecto para su creación. Mi objetivo es que esté hecho antes de finalizar el mandato. Vengo de la enseñanza y considero la seguridad vial algo importantísimo desde la niñez.

-Hace tres meses asumió también las competencias de Educación.

-Indudablemente, supone una responsabilidad mayor, si bien resulta sencillo llevar a cabo esta labor, al contar con la inestimable colaboración de mi compañera Lourdes García, que como concejal delegada está realizando un gran trabajo, estudiando todos los asuntos meticulosamente antes de que lleguen a mí.

-¿Se guarda alguna gran medida para este 2025?

-Algo hay. Por ejemplo, nos toca renovar la flota completa de vehículos de la Policía Local de renting, los cuales contarán con nuevas herramientas más modernas. Algunos llevarán los etilómetros y los radares incorporados. Será un salto de calidad.

-¿Con qué se queda del último año?

-Además de lo ya mencionado, me gusta destacar también el papel de Protección Civil, que no pararon hasta desplazarse a Valencia para colaborar en las labores de recuperación tras la dana, así como la labor de los bomberos voluntarios de Trubia. Creo que en Oviedo tenemos la suerte de contar con unos excelentes cuerpos. Los actuales jefes de las policías de Valladolid, Zamora y León nos eligieron para hacer las prácticas. Eso dice mucho.

-¿Su mayor logro en cinco años de concejal?

-Quizás el buen clima que se respira en el Rubín. Cuando acepté dirigir el área, algunos compañeros decían que tendría líos todos los días. Por suerte, el ambiente está muy tranquilo y positivo.

