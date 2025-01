La ingeniería de los dos mil proyectos que certificó que los tanques pudiesen desfilar por Oviedo

"Amigos para siempre; means you’ll always be my friend". Estos dos versos de la canción de "Los Manolos" resumen a la perfección la historia de Oscar del Truébano y José Ramón Fernández Olalla. Ambos son socios en Del Truébano Ingeniería, una empresa asentada en Ciudad Naranco que suma dos mil proyectos en veinte años de vida. Su historia de amistad comenzó en el colegio Auseva. "Nos conocimos cuando teníamos cinco años, después fuimos juntos al Santa Maria del Naranco y ambos somos ingenieros industriales", recuerda el segundo desde el despacho que tienen en el número 11 de la calle Peña Santa de Enol, justo enfrente del que fue su colegio.

Con vistas a su añorado Auseva, ambos socios comparen espacio frente dos grandes pantallas. Nada más entrar se encuentra Fernández Olalla y a su izquierda, Del Truébano quien explica que el nombre de la empresa es de lo más ovetense. Su apellido ya estaba recogido en el primer censo que se hizo en la capital asturiana de la mano de doña Balesquida y de pequeño quería ser arquitecto. "Provengo de una familia de constructores, un día mi padre me llevó a hablar con un arquitecto y cambié de idea. Me convenció de que los ingenieros somos más versátiles y gran parte de las edificaciones las hacemos nosotros porque nos encargamos de las estructuras y las instalaciones". Tanto caso le hizo que estudió dos carreras: Industriales en Gijón e Informática en Oxford.

Una de las especialidades de Del Truébano son los aparcamientos y, resalta, que no hay muchos expertos en España de este tipo. "Proyecté entre cuarenta o cincuenta por toda España" y fue responsable de la asistencia técnica de Cinturón Verde. Con Gabino de Lorenzo en la Alcaldía proyectaron un estudio para soterrar el tráfico a la altura del parking de la Escandalera con la entrada metros antes del teatro Campoamor y la salida por Toreno. "También teníamos hecho un estudio para todos los mosaicos del paseo de los Álamos con el objetivo de levantarlos, restaurarlos y volver a colocarlos". La idea no contó con el agrado de los ovetenses y no se hizo. Es ahora cuando el equipo de gobierno, liderado por Alfredo Canteli, proyecta la ampliación de la zona de aparcamiento y la unión de la plaza con el paseo creando la gran plaza de Oviedo. Las obras se esperan para el próximo año; en marzo finaliza la concesión de la zona de estacionamiento.

No muy lejos de este céntrico punto de la geografía ovetense, Del Truébano Ingeniería tuvo un papel esencial en la restauración del Teatro Filarmónica. "Les hicimos las estructuras" y han dejado su huella en uno de los momentos que pasará para la historia de Oviedo. "Fue para el desfile del Día de las Fuerzas Armadas". Les llamaron para comprobar que el suelo a la altura del aparcamiento de la calle Real Oviedo no se viese afectado al pasar los tanques de setenta toneladas. Con su visto bueno, todo salió a la perfección y también participan en restauraciones de patrimonio.

Todos estos contratos vienen de la mano de la administración; sin embargo, esta empresa apuesta más por los trabajos con las empresas. "Uno de mis principales clientes es la naviera Ership Grupo, la empresa de la familia Alvargonzález", subraya Del Truébano. Con ellos han trabajado en todos los puertos de España, con la excepción del País Vasco, en el diseño y la dirección de obra para la construcción de almacenes a graneles agroalimentarios. "Son naves gigantescas donde se descarga el maíz. Por ejemplo, hay una muy grande en el puerto del Musel". Este proyecto, recuerda, empezó en 2007 y en 2020 se amplió. "La primera que hicimos fue en Avilés y con ellos hacemos lo que se llama llave en mano. Partes diseñando la estructura y hasta que se le entregas una vez construida".

Acciona es otro de sus grandes clientes: "Les asesoramos afinando proyectos que vienen calculados por otros". De esta forma han trabajado por toda España, sobre todo, en Galicia y en Asturias. "Por ejemplo, proyectamos una pasarela en la estación intermodal de Santiago de Compostela y hoteles".

Preocupación

Una de las especialidades de ambos ingenieros es que son calculistas. "Hay pocos en España". En Asturias, contabilizan ambos, son tres y uno, cerca de la jubilación. Una falta de personal que también se está trasladando a pie de obra. "Los oficios se están perdiendo porque no hay mano de obra y cada vez ". Otro de los síntomas de que falta personal cualificado, subraya Fernández Olalla, es que "nos llueven a dudas" a la hora de ejecutar las obras. "No hay jefes de obra y nos preguntan hasta el final. Cada vez más nos rompemos la cabeza para hacerlo todo más simple", concluye Del Truébano quien creen que la tendencia a que cada vez se prefabrique más irá en auge.

